Встретимся утром у вашего отеля в Тбилиси и поедем знакомиться с сердцем столицы. За время насыщенной пешеходной экскурсии осмотрим все главные достопримечательности исторического центра города.

Посетим храм Метехи, возвышающийся на крутой скале над рекой Курой, и увидим конную статую основателя города Вахтанга Горгасали. Рассмотрим церковь Анчисхати, построенную под влиянием древнего палестинского зодчества. Побываем в главном столичном соборе Сиони, одном из старейших в Тбилиси.

Поднимемся на гору Мтацминда, откуда открывается великолепная панорама города. Осмотрим душу и сердце столицы — величественную крепость Нарикала. Полюбуемся ажурной резьбой изящного дворца царицы Дареджан.

Спустимся к знаменитым серным баням, о которых с восторгом отзывались Александр Дюма и Александр Пушкин. Пройдём по оригинальному стеклянному мосту Мира, перекинутому через Куру и соединяющему старую и новую части города. Сделаем атмосферные фото в ущелье Легвтахеви на фоне резных балкончиков и водопада и у причудливой башни театра марионеток Резо Габриадзе.

На нашем пути встретятся ещё множество святынь: кафедральный собор Цминда Самеба, синагога, мечеть, православная, григорианская и католическая церкви. Завершим променад по Тбилиси фотосессией в национальной одежде.

После обеда покинем нынешнюю и поедем в бывшую столицу Грузии — Мцхету. Многие объекты здесь включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город является духовным центром страны, поэтому мы будем много разговаривать о распространении христианства в Грузии. Посетим собор Светицховели, в котором сохранились древние настенные росписи и реликвии мирового значения. Тут обязательно нужно посидеть и прочувствовать энергетику места, которое называют вторым Иерусалимом. Поднимемся к монастырю Джвари и увидим, как воедино сливаются Арагви и Куры, о чём Михаил Лермонтов писал в поэме «Мцыри».

Вечером запланировано настоящее грузинское застолье. За ужином вы поучитесь произносить тосты, и того, у кого получится лучше всех, ждёт сюрприз.