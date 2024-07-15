Девичник проходит в индивидуальном формате и включает основные локации Тбилиси,
Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: головной убор, дождевик, закрытую спортивную обувь.
Проживание. Двухместное размещение в отеле Chateau Orberi (Икалто, Кахетия) в четвёртую ночь. Проживание в остальные дни в Тбилиси — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак (в 5 день), 2 обеда (во 2 и 3 дни) и 3 ужина (в 1, 3 и 4 дни). Питание разнообразное и вкусное, с учётом ваших предпочтений и особенностей. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Тбилиси, поездка в Мцхету
Встретимся утром у вашего отеля в Тбилиси и поедем знакомиться с сердцем столицы. За время насыщенной пешеходной экскурсии осмотрим все главные достопримечательности исторического центра города.
Посетим храм Метехи, возвышающийся на крутой скале над рекой Курой, и увидим конную статую основателя города Вахтанга Горгасали. Рассмотрим церковь Анчисхати, построенную под влиянием древнего палестинского зодчества. Побываем в главном столичном соборе Сиони, одном из старейших в Тбилиси.
Поднимемся на гору Мтацминда, откуда открывается великолепная панорама города. Осмотрим душу и сердце столицы — величественную крепость Нарикала. Полюбуемся ажурной резьбой изящного дворца царицы Дареджан.
Спустимся к знаменитым серным баням, о которых с восторгом отзывались Александр Дюма и Александр Пушкин. Пройдём по оригинальному стеклянному мосту Мира, перекинутому через Куру и соединяющему старую и новую части города. Сделаем атмосферные фото в ущелье Легвтахеви на фоне резных балкончиков и водопада и у причудливой башни театра марионеток Резо Габриадзе.
На нашем пути встретятся ещё множество святынь: кафедральный собор Цминда Самеба, синагога, мечеть, православная, григорианская и католическая церкви. Завершим променад по Тбилиси фотосессией в национальной одежде.
После обеда покинем нынешнюю и поедем в бывшую столицу Грузии — Мцхету. Многие объекты здесь включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город является духовным центром страны, поэтому мы будем много разговаривать о распространении христианства в Грузии. Посетим собор Светицховели, в котором сохранились древние настенные росписи и реликвии мирового значения. Тут обязательно нужно посидеть и прочувствовать энергетику места, которое называют вторым Иерусалимом. Поднимемся к монастырю Джвари и увидим, как воедино сливаются Арагви и Куры, о чём Михаил Лермонтов писал в поэме «Мцыри».
Вечером запланировано настоящее грузинское застолье. За ужином вы поучитесь произносить тосты, и того, у кого получится лучше всех, ждёт сюрприз.
Поездка по Военно-Грузинской дороге или променад по Боржоми
Утром поедем по живописной Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. По пути сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту этих мест на фото. Побываем на родине хинкали и отведаем это национальное блюдо, приготовленное по особенному рецепту горцев.
Полюбуемся изумительным бирюзовым озером, окружённым горными вершинами, и поднимемся на смотровую площадку у самых облаков. Осмотрим средневековую крепость Ананури и Троицкую церковь в Гергети, которая благодаря расположению входит в мировую шестёрку красивейших соборов.
Посетим горнолыжный курорт Гудаури и уютный посёлок Степанцминда, включённый в десятку красивейших высокогорных уголков Европы. В случае непогоды, для передвижения по альпийской зоне необходимо арендовать внедорожник (за доплату).
Вечером вернёмся в Тбилиси. На фуникулёре поднимемся к самой высокой точке столицы на горе Мтацминда. Погуляем по раскинувшемуся здесь парку, полюбуемся панорамой ночного города, поужинаем с бокалом вина в ресторане.
Зимой, когда Военно-Грузинскую дорогу временно перекрывают из-за погодных условий, маршрут этого дня будет изменён. Мы отдохнём на курорте Боржоми. Подышим свежим горным воздухом, прогуляемся по парку, попробуем минеральной воды прямо из источника. Здесь можно приобрести варенье из шишек, мёд и травяные чаи, а также покататься по канатной дороге.
Отдых в столице, мастер-классы
Проведём расслабленный день в Тбилиси. Попаримся в серных банях, где можно насладиться аквапроцедурами и пенным массажем.
Далее отправимся на творческий мастер-класс. Своими руками вы изготовите украшение или фетровое изделие, которое сможете забрать на память. После устроим чаепитие, во время которого поболтаем по душам, послушаем музыку и, возможно, даже споём.
Затем посетим экскурсию по косметическому производству. Тут тоже запланирован мастер-класс, однако, что именно мы будем делать, пока останется в секрете. После ужина покатаемся на катере по реке Куре и с воды понаблюдаем за вечерним Тбилиси.
Знакомство с Кахетией, дегустация вин
Сегодня отправимся в винный регион — Кахетию. Посетим винзавод, где познакомимся с европейскими и грузинскими технологиями производства вина и продегустируем напитки. Здесь вы сможете приобрести марочные вина и чачу, ведь цены производителя минимум на 20% ниже, чем в магазинах.
Заглянем в родовое имение князя Александра Чавчавадзе, в котором в 19 веке собирались российская аристократия и местное светское общество. Пройдём по Аллее влюблённых, по которой принято идти с закрытыми глазами. Загадаем желание и повяжем цветную ленту на ветке «волшебного» дерева.
Погуляем по колоритным улочкам Сигнахи, который называют городом любви. Поднимемся на сторожевую башню, откуда открывается чудесная панорама Алазанской долины.
Заедем в одну из важнейших святынь страны — Бодбийский женский монастырь. В нём покоятся мощи святой Нино, христианской просветительницы Грузии. Отсюда открывается великолепный вид на Кавказские горы с вечно заснеженными вершинами — прекрасное место для фотосессии! При желании вы можете самостоятельно съездить на такси к целебному источнику поблизости.
Доберёмся в отель, разместимся в номерах и немного отдохнём. Затем поучаствуем в кулинарном мастер-классе по приготовлению хинкали и чурчхелы. Поужинаем блюдами из натуральных сельских продуктов и устроим весёлую дискотеку.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака — свободное время. Летом вы можете позагорать и поплавать в бассейне, зимой — погулять по окрестностям отеля.
Во второй половине дня направимся обратно в Тбилиси. По пути заедем в торговый центр на шопинг. Вечером состоится прощальный ужин в аутентичном грузинском ресторане с концертной программой. После доставим вас к вашему отелю и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€612
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на седане (3 чел.), минивэне (4-7 чел.) или минибасе (8-15 чел.) с местным опытным водителем
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- 1 ночь в отеле в Кахетии
- 1 завтрак, 2 обеда, 3 ужина
- Дегустация на винзаводе
- Фотосессия в национальной одежде
- 3 мастер-класса
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно
- Проживание в Тбилиси
- Питание вне программы
- Алкогольные напитки
- Входные билеты (фуникулёр, канатная дорога, серные бани, катер, музей в Цинандали)
- Аренда джипа
- Проведение тура возможно для группы из трёх и более участниц в любые удобные вам даты круглый год. Бронирование возможно не позднее чем за 2 дня до начала тура