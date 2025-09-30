Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Грузинская пословица гласит: «Гость — это посланник Бога», и мы с радостью ждём вас в гости! Будет много шумных застолий с традиционными блюдами и винами, тостами и танцами — по-кавказски читать дальше
радушный приём! Умелые хозяюшки научат, как готовить хинкали, хачапури, чурчхелу, а виноделы поделятся секретами производства своих напитков.
Будет не только вкусно и весело, но и интересно: Тбилиси, Сигнахи, Телави, Боржоми и ещё целый калейдоскоп интересных уголков, которые мы обойдём и объедем. Приезжайте!
Описание тура
Организационные детали
Проживание. 2-местное размещение в отеле Brim Hotel в Тбилиси и шато в Кахетии.
Программа тура по дням
1 день
Приветственное застолье
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером отправимся в гости — нас будут ждать в семье. Хозяева покажут, как делать хинкали и хачапури, пригласят за стол и научат грузинским танцам. Вот такой по-кавказски радушный приём!
2 день
Кахетия: Бодбе, Сигнахи, знакомство с виноделием
Направимся на родину виноделия — в Кахетию. Посетим Бодбийский монастырь, пройдёмся по городу любви Сигнахи и древней крепости.
Какая поездка в Алазанскую долину без вина? Мы поедем к семье: нам покажут, как с помощью ёмкости-сацнахели давят виноград для будущих напитков. А потом угостят вкусным обедом, впечатлят душевными тостами и научат готовить чурчхелу. А народный ансамбль для нас станцует.
Ночевать останемся в атмосферном шато, окружённом виноградниками.
3 день
Кахетия: Цинандали, Телави, гончарное мастерство
Начнём утро с завтрака и бокала киндзмараули. Затем поедем в усадьбу Александра Чавчавадзе в Цинандали. Вы услышите историю любви грузинской княжны и Александра Грибоедова, увидите 200-летнюю энотеку с 16 тысячами бутылок, погуляете по саду.
Переместимся в Телави и обойдём места съёмок комедии «Мимино». Заглянем в гости к гончару, изготавливающему квеври — керамические кувшины для виноделия. Вы сами попробуете создать ёмкость из глины, а затем вместе с мастером пообедаем. К вечеру вернёмся в Тбилиси.
4 день
Мцхета, Боржоми
Отправимся в древнюю столицу — Мцхету. Поговорим о становлении христианства в Грузии, посетим монастырь Джвари и храм Светицховели.
Доберёмся в Боржоми. Пообедаем в ресторане, погуляем по парку, выпьем знаменитой минеральной воды. Затем — обратный путь в столицу.
5 день
День в окружении гор
Снова ненадолго покинем Тбилиси. Сперва посетим Коджорскую крепость, где умерла царица Тамара. Вы узнаете о её биографии и золотой эпохе Грузии. Отсюда же открываются прекрасные панорамы.
Доедем к каньону Дашбаши и пройдём по подвесному стеклянному мосту, в центре которого расположен ресторан в форме бриллианта. Далее — озеро Паравани, где мы поищем камень обсидиан. Пообедаем у местной семьи и вернёмся в Тбилиси.
6 день
Прогулки по Тбилиси
Сегодня наконец познакомимся со столицей. На нашем пути встретятся все главные достопримечательности Тбилиси: Старый город, серные бани, монумент «Мать Картли», комплекс «Летопись Грузии», подземный рынок «Мейдан базар», театр марионеток, крепость Нарикала, храмы Сиони и Цминда Самеба и многие другие. Также на фуникулёре мы поднимемся на вершину горы Мтацминда и пообедаем в историческом ресторане.
7 день
Свободный день в столице
Весь день будет свободен. Если захотите, отвезём вас на Дезертирский рынок и посоветуем, какие специи, деликатесы и сладости выбрать. На вечер закажем для вас баню в Старом городе.
8 день
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€1180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании от 2 человек
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Стоимость тура указана за человека в группе из 6 и более участников. Стоимость для 1 человека зависит от количества участников:
2-3 участника - $1180 за чел
4-5 участников - $1080 за чел
От 6 участников - $950 за чел
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 406 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное читать дальше
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида.
Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!
Екатерина
30 сен 2025
Дорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательный человек и супер гид. Столько информации мы никогда не слышали, всё шло по программе, мастер класс, музыка, еда всё было изумительно. Общались, смеялись, делали прекрасные фото. Гида,очень рекомендую, человек грамотный,простой,внимательный.