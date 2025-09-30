Мои заказы

Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»

Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Грузинская пословица гласит: «Гость — это посланник Бога», и мы с радостью ждём вас в гости! Будет много шумных застолий с традиционными блюдами и винами, тостами и танцами — по-кавказски
читать дальше

радушный приём! Умелые хозяюшки научат, как готовить хинкали, хачапури, чурчхелу, а виноделы поделятся секретами производства своих напитков.

Будет не только вкусно и весело, но и интересно: Тбилиси, Сигнахи, Телави, Боржоми и ещё целый калейдоскоп интересных уголков, которые мы обойдём и объедем. Приезжайте!

Описание тура

Организационные детали

Проживание. 2-местное размещение в отеле Brim Hotel в Тбилиси и шато в Кахетии.

*Фото номеров взяты с сайта booking.com

Программа тура по дням

1 день

Приветственное застолье

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером отправимся в гости — нас будут ждать в семье. Хозяева покажут, как делать хинкали и хачапури, пригласят за стол и научат грузинским танцам. Вот такой по-кавказски радушный приём!

Приветственное застольеПриветственное застольеПриветственное застольеПриветственное застолье
2 день

Кахетия: Бодбе, Сигнахи, знакомство с виноделием

Направимся на родину виноделия — в Кахетию. Посетим Бодбийский монастырь, пройдёмся по городу любви Сигнахи и древней крепости.

Какая поездка в Алазанскую долину без вина? Мы поедем к семье: нам покажут, как с помощью ёмкости-сацнахели давят виноград для будущих напитков. А потом угостят вкусным обедом, впечатлят душевными тостами и научат готовить чурчхелу. А народный ансамбль для нас станцует.

Ночевать останемся в атмосферном шато, окружённом виноградниками.

Кахетия: Бодбе, Сигнахи, знакомство с виноделиемКахетия: Бодбе, Сигнахи, знакомство с виноделиемКахетия: Бодбе, Сигнахи, знакомство с виноделиемКахетия: Бодбе, Сигнахи, знакомство с виноделием
3 день

Кахетия: Цинандали, Телави, гончарное мастерство

Начнём утро с завтрака и бокала киндзмараули. Затем поедем в усадьбу Александра Чавчавадзе в Цинандали. Вы услышите историю любви грузинской княжны и Александра Грибоедова, увидите 200-летнюю энотеку с 16 тысячами бутылок, погуляете по саду.

Переместимся в Телави и обойдём места съёмок комедии «Мимино». Заглянем в гости к гончару, изготавливающему квеври — керамические кувшины для виноделия. Вы сами попробуете создать ёмкость из глины, а затем вместе с мастером пообедаем. К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Кахетия: Цинандали, Телави, гончарное мастерствоКахетия: Цинандали, Телави, гончарное мастерствоКахетия: Цинандали, Телави, гончарное мастерствоКахетия: Цинандали, Телави, гончарное мастерство
4 день

Мцхета, Боржоми

Отправимся в древнюю столицу — Мцхету. Поговорим о становлении христианства в Грузии, посетим монастырь Джвари и храм Светицховели.

Доберёмся в Боржоми. Пообедаем в ресторане, погуляем по парку, выпьем знаменитой минеральной воды. Затем — обратный путь в столицу.

Мцхета, БоржомиМцхета, БоржомиМцхета, БоржомиМцхета, Боржоми
5 день

День в окружении гор

Снова ненадолго покинем Тбилиси. Сперва посетим Коджорскую крепость, где умерла царица Тамара. Вы узнаете о её биографии и золотой эпохе Грузии. Отсюда же открываются прекрасные панорамы.

Доедем к каньону Дашбаши и пройдём по подвесному стеклянному мосту, в центре которого расположен ресторан в форме бриллианта. Далее — озеро Паравани, где мы поищем камень обсидиан. Пообедаем у местной семьи и вернёмся в Тбилиси.

День в окружении горДень в окружении горДень в окружении горДень в окружении гор
6 день

Прогулки по Тбилиси

Сегодня наконец познакомимся со столицей. На нашем пути встретятся все главные достопримечательности Тбилиси: Старый город, серные бани, монумент «Мать Картли», комплекс «Летопись Грузии», подземный рынок «Мейдан базар», театр марионеток, крепость Нарикала, храмы Сиони и Цминда Самеба и многие другие. Также на фуникулёре мы поднимемся на вершину горы Мтацминда и пообедаем в историческом ресторане.

Прогулки по ТбилисиПрогулки по ТбилисиПрогулки по ТбилисиПрогулки по Тбилиси
7 день

Свободный день в столице

Весь день будет свободен. Если захотите, отвезём вас на Дезертирский рынок и посоветуем, какие специи, деликатесы и сладости выбрать. На вечер закажем для вас баню в Старом городе.

Свободный день в столицеСвободный день в столицеСвободный день в столицеСвободный день в столице
8 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
  • Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании от 2 человек
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Стоимость тура указана за человека в группе из 6 и более участников. Стоимость для 1 человека зависит от количества участников:
  • 2-3 участника - $1180 за чел
  • 4-5 участников - $1080 за чел
  • От 6 участников - $950 за чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, утро (к вашему рейсу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 406 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное
читать дальше

общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида. Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!

Екатерина
30 сен 2025
Дорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательный человек и супер гид. Столько информации мы никогда не слышали, всё шло по программе, мастер класс, музыка, еда всё было изумительно. Общались, смеялись, делали прекрасные фото. Гида,очень рекомендую, человек грамотный,простой,внимательный.
Дорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательныйДорогие друзья, тур прошел замечательно. Большое спасибо организатору Тате, которая передала нас гиду Тамаре. Тамара замечательный

