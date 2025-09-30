Начнём утро с завтрака и бокала киндзмараули. Затем поедем в усадьбу Александра Чавчавадзе в Цинандали. Вы услышите историю любви грузинской княжны и Александра Грибоедова, увидите 200-летнюю энотеку с 16 тысячами бутылок, погуляете по саду.

Переместимся в Телави и обойдём места съёмок комедии «Мимино». Заглянем в гости к гончару, изготавливающему квеври — керамические кувшины для виноделия. Вы сами попробуете создать ёмкость из глины, а затем вместе с мастером пообедаем. К вечеру вернёмся в Тбилиси.