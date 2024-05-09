Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Наличие купальников обязательно.

Что вас ожидает: 1 день: захватывающие дух пейзажи, Ингур ГЭС Дорога в Сванетию — это 8-10 часов красивейших пейзажей,100 км. серпантина, глубоких ущелий, бурных рек, лесистых склонов и вечных снегов на вершинах гор. После Зугдиди держим путь на крупнейшее сооружение в западной Грузии, Ингур ГЭС. Ингур ГЭС является уникальным памятником архитектурной и инженерной мысли, дамба, высотой около 300 метров восхищает и завораживает туристов. На ГЭС имеется смотровая площадка, откуда можно увидеть величие самой крупной стройки второй половины ХХ века в Грузии. Дорога продолжается вдоль живописного ущелья. Очень интересна смена пейзажа, из-за лесистых склон гор постепенно выступают каменистые вершины со «снежными шапками». Сванетия делится на Нижнюю и Верхнюю. За деревенькой Бечо, не доезжая до Латали нам надо остановиться и полюбоваться чудным пейзажем. Это место — неофициальная граница, разделяющая Нижнюю Сванетию от Верхней. Мы доедим до поселка Местия, где и устроимся на ночлег. Ночь в Местии. 2 день: Местия, памятники наследия ЮНЕСКО, ледник Шхара Второй день в Местии, мы совершим ошибку, если лишим себя возможности посетить одно из самых высокогорных поселений в Европе — деревеньку Ушгули. Прекрасные пейзажи, разряженный и чистейший горный воздух, ощущение величия гор, вкусная еда будут сопровождать нас в этой незабываемой поездке. Ушгули само по себе является музеем под открытым небом. Местный архитектурный ансамбль, включающий десятки башен, принес Верхней Сванети статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие архитектурные памятники датируются IX-X веками. Село со всех сторон окружено ледниками и уходящими в небо седыми вершинами. Перекусив сванским мясным пирогом (Кубдари) в семейном ресторанчике, берем курс к горе и леднику Шхара. Следующей целью станет ледник Шхара — поэтому одеваемся теплее. Дикая каменистая дорога пролегает, вдоль ущелья красивой горной реки Малая Ингури. Она начинается с ручья, который вытекает из льдов и практически сразу превращается в бурный поток. Ледниковая вода отличается терпким вкусом. Сам скальный массив Шхара является одним из крупнейших на Кавказе. После покорения ледника возвращаемся в Местия. Ночь в Местии. 3 день: Местия, горы Ушба и Зурулди, Сванетский хребет, озёра Корульди, водопады и долины В этот день предлагаю увидеть район Местия как на ладони, с высоты облаков и совершить подъем к озерам Корульди на высоту 2740 м, приблизившись к подножью величественной горы Ушба. Подъём на внедорожнике подарит Вам массу положительных эмоций, незабываемые по красоте пейзажи и реальное удовольствие для глаз и души. Первую остановку по маршруту устроим у железного креста, здесь же обустроена смотровая площадка, это чуть меньше половины пути до конечной цели. У края креста, как и со смотровой площадки, открывается завораживающий вид на Местию с ее домами-башнями, уютно примостившимися под обрывистым склоном горы и поднесенными взору, как на блюдечке. Глаз будет отдыхать, любуясь видом на гору Зурулди и Сванетский хребет, уходящие ввысь ледники которого переходят на склонах в ковры пышной зелени неслыханного богатства альпийских лугов, хвойных и буковых лесов. Грунтовка ведет выше и выше, взору открывается всё больше и больше гор, а гора Зурулди теряется где-то внизу и кажется небольшой возвышенностью. Подъем становится круче и ощутимее, особенно на последних 400 метрах пути, но грандиозная гряда горных вершин и непередаваемые природные красоты вокруг наполняют внутренней силой и закалом двигаться дальше навстречу облакам. Озёра Корульди не впечатляют своим масштабом, но вы, несомненно, будете покорены грандиозной работой Природы так шедеврально написавшей эти зеркальные поверхности в горный пейзаж. Далее берем курс к водопадам Мазери. Доезжаем до селения Мазери в общине Бечо и продвигаемся на север по живописной, утопающей в яркости красок альпийских лугов долине в окружении заснеженных горных вершин до реки Долра, где и начнем наш пеший поход с высоты 1600 м. над уровнем моря. К водопадам Мазери у подножья ледника Ушбы путь составляет около 5км в одну сторону. Далее маршрут пройдет по правому берегу реки среди зеленых кустарников, которые сменяются сказочным хвойным лесом с малиновыми и ежевичными полянами. Из леса тропинка выведет к деревянному мосту над крутым перекатом реки Долры, впечатляющей мощью своего потока. За мостом домик пограничников, Россия практически в километре за хребтом, но наша цель — водопады. Впереди самый сложный участок пути по каменной россыпи скальной породы практически в 40-градусный подъем. С тропы на подступах к водопадам открывается прекрасное зрелище на водопады, но еще более впечатляющий вид на долину Долры, Мазери и Сванский хребет. Ничего кроме природы, ничего кроме головокружительных видов, но какие они! И так приятно смотреть и понимать, что до тебя редко кто видел то же самое. Тропа приведет к самому правому и небольшому водопаду, всего их четыре. Здесь мы поднимаемся на высоту 2300 м. Подходить к остальным водопадам рекомендуется при наличии специальной обуви и навыков, так как дорога идет поперек крутого уклона с неустойчивыми каменными глыбами и обломками горных пород. Ужин. Ночь в Местии 4 день: каньон Мартвили, Тбилиси Прощаемся со Сванетией и берем курс на Тбилиси. По дороге заедим в одно очень интересное место — каньон Мартвили. Одно из самых запоминающихся мест в Грузии. Интересен он в первую очередь тем, что по нему можно прокатиться на надувной лодке. Опасаться замочить ноги не стоит — все организовано очень удобно и комфортно. Вода внутрь не попадает. Кроме катания на лодке в каньоне мы посмотрим фантастически красивые водопады. Проложена удобная тропинка и обустроены отличные обзорные площадки. Мартвильский каньон, наполненный особой энергетикой, нетронутая природа, извилистое речное русло между скал приводят в состояние умиротворения и умиления. Рядом с каньоном есть местечко где можно поплавать в горной реке и насладиться постояв под водопадом. Далее красавец Тбилиси. Важная информация: