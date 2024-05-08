Яркие краски Грузии: Тбилиси, Кахетия и Степанцминда
Авторский тур в Тбилиси

Насладиться видами гор, исследовать тбилисские дворики и расслабиться в SPA

Путешествие по Грузии — это великолепная кухня, волшебная природа и невероятный колорит местной культуры и обычаев.

Полное переключение от обыденной жизни, яркий отдых и впечатления, которые останутся с вами надолго! Будем объедаться хинкалями, исследовать грузинскую культуру и погружаться в местные обычаи, пить вино в Кахетии и любоваться горными пейзажами в Гергети.
Яркие краски Грузии: Тбилиси, Кахетия и Степанцминда
Яркие краски Грузии: Тбилиси, Кахетия и Степанцминда
Яркие краски Грузии: Тбилиси, Кахетия и Степанцминда
Ближайшие даты:
8
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Будем жить в отеле 4* в центре Тбилиси. 2-местное размещение в комфортабельных номерах.

Питание. В программу включены завтраки в гостинице и национальные обеды. Обязательно попробуем местные блюда и побываем на настоящем грузинском застолье с песнями, плясками и грузинскими тостами.

Программа тура по дням

1 день

Грузинские песни и танцы - добро пожаловать в Тбилиси

Встречаемся вечером в гостинице в Тбилиси. Из аэропорта Владикавказа в отель вас доставит трансфер, который мы для вас организуем. После заселения отправимся на ужин в один из аутентичных ресторанов с местной кухней и насладимся национальными блюдами.

Грузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в ТбилисиГрузинские песни и танцы - добро пожаловать в Тбилиси
2 день

Прогулки по Тбилиси и грузинское застолье

Улочки и дворы Старого города. Сегодня нас ждет неспешная прогулка по тбилисским улочкам: после завтрака посмотрим Старый город, заглянем в колоритные тбилисские дворики, погладим котов, которых здесь много, и пообщаемся с местными жителями.

По канатке на смотровую. Вы узнаете интересные факты из истории Грузии и современной жизни, побываете в храме Метехи и соборе Сиони, а потом насладитесь свежестью водопада в Инжировом ущелье и поднимитесь по канатной дороге из парка Рике к крепости Нарикала. Там мы выпьем вкуснейший кофе и полюбуемся видом на город — отсюда открывается шикарная панорама на грузинскую столицу.

Грузинские вкусности и веселое застолье. Пообедаем в национальном грузинском ресторане и отправимся изучать центральную часть города: уникальную Джума-мечеть, самую древнюю церковь Тбилиси Анчисхати и улицу Шардени, на которой всегда шумно и многолюдно. Выйдем к известному театру марионеток Резо Габриадзе, а потом отправимся на настоящее грузинское застолье. Вы сможете сами попробовать приготовить грузинские блюда на мастер-классе и узнать лучшие рецепты. Нас ждет веселье, стол, ломящийся от изобилия разнообразных блюд и много вкуснейшего грузинского вина. А еще песни, пляски и знаменитые грузинские тосты.

Прогулки по Тбилиси и грузинское застольеПрогулки по Тбилиси и грузинское застольеПрогулки по Тбилиси и грузинское застольеПрогулки по Тбилиси и грузинское застолье
3 день

Вино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные бани

Дегустация в деревне Бадиаури. После завтрака едем в Кахетию — удивительный регион на востоке Грузии, царство виноградников и тушинских гор. По пути остановимся в деревне Бадиаури и попробуем там свежий грузинский хлеб, а также натуральные сыры. Вы посмотрите монастырь Бодбе, который много лет притягивает паломников со всего мира, и при желании сможете зайти внутрь.

Вино Кахетии. В Кахетии мы заедем на винодельню и попробуем знаменитое вино, которое производят в этих местах. Вы узнаете секреты винодельческого промысла и познакомитесь с виноделами. Затем отправимся на обед в ресторан с шикарным видом на Алазанскую долину. Там нас будут ждать вкуснейшие грузинские блюда, много вина и, конечно же, грузинские тосты.

Романтика Сигнахи. После этого поедем в город любви Сигнахи. Это место прославилось тем, что в местном ЗАГСе можно расписаться сразу же и всего за пять минут. А еще город наполнен романтическими историями: вы узнаете историю любви художника Нико Пиросмани и сможете прогуляться по древней крепостной стене.

SPA по-грузински. Вернемся в Тбилиси и пойдем в знаменитые серные бани. Целебная вода поступает прямо из земли и хорошо расслабляет. Вы сможете не только искупаться в источниках, но и попариться в сауне, сделать пилинг, массаж или SPA-терапию с обертыванием — отличное завершение насыщенного дня!

Вино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные баниВино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные баниВино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные баниВино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные баниВино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные баниВино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные бани
4 день

Горы Грузии: по серпантину к Гергети

Слияние Арагвы и Куры и поселок Пасанаури. Завтракаем в отеле и выезжаем в горы. Нас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог мира! Сначала остановимся возле монастыря Джвари и посмотрим на древнюю столицу Грузии Мцхету и слияние рек Арагвы и Куры. Затем доберемся до Жинвальского водохранилища и посетим крепость Ананури. Вы услышите легенды, связанные с этими местами, погуляете по грузинскому поселку Пасанаури и полюбуетесь слиянием двух разных по цвету рек — это фантастическое зрелище!

На джипах к Гергети. У нас будет остановка возле Арки дружбы, где получаются отличные кадры. Ччерез Степанцминду доберемся до смотровой площадки, где пересядем на джипы и поедем по крутому серпантину к церкви Святой Троицы Гергети. Какой отсюда открывается невероятный вид! Мы не будем спешить и вдоволь налюбуемся пейзажами, а потом вернёмся в Тбилиси и отправимся на финальный ужин.

Горы Грузии: по серпантину к ГергетиГоры Грузии: по серпантину к ГергетиГоры Грузии: по серпантину к ГергетиГоры Грузии: по серпантину к Гергети
5 день

Дорога домой

Сегодня у нас полностью свободный день: после завтрака вы можете самостоятельно гулять по окрестностям и наслаждаться горными пейзажами. Планируйте вылет из Владикавказа не раньше 18:00, мы организуем для вас трансфер.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Завтраки и национальные обеды
  • Винные и гастро дегустации
  • SPA по-грузински в термальных банях
  • Экскурсионное сопровождение
  • Комфортабельный трансфер по всему маршруту
  • Все входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер до аэропорта (от 3000 руб.)
  • Ужины
  • Обед в последний день
  • Кулинарный мастер-класс и грузинское застолье (от 3500 руб.)
  • Личные расходы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГорыSPAКахетияВыездныеПопулярные места

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