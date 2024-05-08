Улочки и дворы Старого города. Сегодня нас ждет неспешная прогулка по тбилисским улочкам: после завтрака посмотрим Старый город, заглянем в колоритные тбилисские дворики, погладим котов, которых здесь много, и пообщаемся с местными жителями.

По канатке на смотровую. Вы узнаете интересные факты из истории Грузии и современной жизни, побываете в храме Метехи и соборе Сиони, а потом насладитесь свежестью водопада в Инжировом ущелье и поднимитесь по канатной дороге из парка Рике к крепости Нарикала. Там мы выпьем вкуснейший кофе и полюбуемся видом на город — отсюда открывается шикарная панорама на грузинскую столицу.

Грузинские вкусности и веселое застолье. Пообедаем в национальном грузинском ресторане и отправимся изучать центральную часть города: уникальную Джума-мечеть, самую древнюю церковь Тбилиси Анчисхати и улицу Шардени, на которой всегда шумно и многолюдно. Выйдем к известному театру марионеток Резо Габриадзе, а потом отправимся на настоящее грузинское застолье. Вы сможете сами попробовать приготовить грузинские блюда на мастер-классе и узнать лучшие рецепты. Нас ждет веселье, стол, ломящийся от изобилия разнообразных блюд и много вкуснейшего грузинского вина. А еще песни, пляски и знаменитые грузинские тосты.