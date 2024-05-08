Насладиться видами гор, исследовать тбилисские дворики и расслабиться в SPA
Полное переключение от обыденной жизни, яркий отдых и впечатления, которые останутся с вами надолго! Будем объедаться хинкалями, исследовать грузинскую культуру и погружаться в местные обычаи, пить вино в Кахетии и любоваться горными пейзажами в Гергети.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Будем жить в отеле 4* в центре Тбилиси. 2-местное размещение в комфортабельных номерах.
Питание. В программу включены завтраки в гостинице и национальные обеды. Обязательно попробуем местные блюда и побываем на настоящем грузинском застолье с песнями, плясками и грузинскими тостами.
Программа тура по дням
Грузинские песни и танцы - добро пожаловать в Тбилиси
Встречаемся вечером в гостинице в Тбилиси. Из аэропорта Владикавказа в отель вас доставит трансфер, который мы для вас организуем. После заселения отправимся на ужин в один из аутентичных ресторанов с местной кухней и насладимся национальными блюдами.
Прогулки по Тбилиси и грузинское застолье
Улочки и дворы Старого города. Сегодня нас ждет неспешная прогулка по тбилисским улочкам: после завтрака посмотрим Старый город, заглянем в колоритные тбилисские дворики, погладим котов, которых здесь много, и пообщаемся с местными жителями.
По канатке на смотровую. Вы узнаете интересные факты из истории Грузии и современной жизни, побываете в храме Метехи и соборе Сиони, а потом насладитесь свежестью водопада в Инжировом ущелье и поднимитесь по канатной дороге из парка Рике к крепости Нарикала. Там мы выпьем вкуснейший кофе и полюбуемся видом на город — отсюда открывается шикарная панорама на грузинскую столицу.
Грузинские вкусности и веселое застолье. Пообедаем в национальном грузинском ресторане и отправимся изучать центральную часть города: уникальную Джума-мечеть, самую древнюю церковь Тбилиси Анчисхати и улицу Шардени, на которой всегда шумно и многолюдно. Выйдем к известному театру марионеток Резо Габриадзе, а потом отправимся на настоящее грузинское застолье. Вы сможете сами попробовать приготовить грузинские блюда на мастер-классе и узнать лучшие рецепты. Нас ждет веселье, стол, ломящийся от изобилия разнообразных блюд и много вкуснейшего грузинского вина. А еще песни, пляски и знаменитые грузинские тосты.
Вино Кахетии, город любви Сигнахи и целебные бани
Дегустация в деревне Бадиаури. После завтрака едем в Кахетию — удивительный регион на востоке Грузии, царство виноградников и тушинских гор. По пути остановимся в деревне Бадиаури и попробуем там свежий грузинский хлеб, а также натуральные сыры. Вы посмотрите монастырь Бодбе, который много лет притягивает паломников со всего мира, и при желании сможете зайти внутрь.
Вино Кахетии. В Кахетии мы заедем на винодельню и попробуем знаменитое вино, которое производят в этих местах. Вы узнаете секреты винодельческого промысла и познакомитесь с виноделами. Затем отправимся на обед в ресторан с шикарным видом на Алазанскую долину. Там нас будут ждать вкуснейшие грузинские блюда, много вина и, конечно же, грузинские тосты.
Романтика Сигнахи. После этого поедем в город любви Сигнахи. Это место прославилось тем, что в местном ЗАГСе можно расписаться сразу же и всего за пять минут. А еще город наполнен романтическими историями: вы узнаете историю любви художника Нико Пиросмани и сможете прогуляться по древней крепостной стене.
SPA по-грузински. Вернемся в Тбилиси и пойдем в знаменитые серные бани. Целебная вода поступает прямо из земли и хорошо расслабляет. Вы сможете не только искупаться в источниках, но и попариться в сауне, сделать пилинг, массаж или SPA-терапию с обертыванием — отличное завершение насыщенного дня!
Горы Грузии: по серпантину к Гергети
Слияние Арагвы и Куры и поселок Пасанаури. Завтракаем в отеле и выезжаем в горы. Нас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог мира! Сначала остановимся возле монастыря Джвари и посмотрим на древнюю столицу Грузии Мцхету и слияние рек Арагвы и Куры. Затем доберемся до Жинвальского водохранилища и посетим крепость Ананури. Вы услышите легенды, связанные с этими местами, погуляете по грузинскому поселку Пасанаури и полюбуетесь слиянием двух разных по цвету рек — это фантастическое зрелище!
На джипах к Гергети. У нас будет остановка возле Арки дружбы, где получаются отличные кадры. Ччерез Степанцминду доберемся до смотровой площадки, где пересядем на джипы и поедем по крутому серпантину к церкви Святой Троицы Гергети. Какой отсюда открывается невероятный вид! Мы не будем спешить и вдоволь налюбуемся пейзажами, а потом вернёмся в Тбилиси и отправимся на финальный ужин.
Дорога домой
Сегодня у нас полностью свободный день: после завтрака вы можете самостоятельно гулять по окрестностям и наслаждаться горными пейзажами. Планируйте вылет из Владикавказа не раньше 18:00, мы организуем для вас трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки и национальные обеды
- Винные и гастро дегустации
- SPA по-грузински в термальных банях
- Экскурсионное сопровождение
- Комфортабельный трансфер по всему маршруту
- Все входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер до аэропорта (от 3000 руб.)
- Ужины
- Обед в последний день
- Кулинарный мастер-класс и грузинское застолье (от 3500 руб.)
- Личные расходы
- Страховка