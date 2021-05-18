Всё о Конакри

Полезная информация о Конакри

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Местное время в Конакри
17:5113
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇳 Гвинея
Название городаКонакри
По-английскиConakry
Это столицаКонакри является столицей Гвинеи
Население города1 767 200 чел.
АэропортКонакри CKY
Часовой поясAfrica/Conakry
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Конакри на карте

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Конакри

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