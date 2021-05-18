Полезная информация о Конакри
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Местное время в Конакри
17:5113
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇳 Гвинея
|Название города
|Конакри
|По-английски
|Conakry
|Это столица
|Конакри является столицей Гвинеи
|Население города
|1 767 200 чел.
|Аэропорт
|Конакри CKY
|Часовой пояс
|Africa/Conakry
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Конакри на карте
Конакри
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