Летим в Конакри

Как добраться до Конакри на самолёте

В Конакри 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Conakry Airport» вам не избежать

Список аэропортов Конакри

  1. Конакри CKY
    Conakry Airport

Самые дешёвые билеты в Конакри из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.11.2020из 🇫🇷Парижа14 6608ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇸🇳Дакара14 9511ч 30м
31.03.2021из 🇪🇸Мадрида15 84652ч 20м (⇵2)
14.03.2021из 🇹🇳Туниса16 17414ч 25м (⇵2)
10.06.2021из 🇲🇦Касабланки17 28931ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇮🇹Неаполя17 56613ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇹Милана18 86252ч 45м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Москвы22 50915ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Ганновера23 19632ч 35м (⇵2)
14.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка24 18118ч (⇵2)
15.12.2020из 🇩🇪Кёльна24 88530ч 5м (⇵2)
15.12.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа25 88433ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇹Лиссабона26 25510ч 25м (⇵1)
04.12.2020из 🇺🇦Киева26 76653ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула29 51015ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇪Брюсселя31 31942ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇪🇸Малаги31 43533ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇫🇷Бреста32 67353ч 10м (⇵2)
04.12.2020из 🇧🇾Минска36 38716ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Тулузы36 95315ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇪🇬Каира36 97516ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇬🇭Аккры41 58024ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне44 08241ч (⇵2)
17.11.2020из Бисау44 23827ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇭Женевы45 31228ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇯Котону45 6785ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Лиона47 65030ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама49 13435ч 55м (⇵2)
17.11.2020из 🇦🇪Шарджи51 74332ч (⇵2)
17.11.2020из 🇦🇪Дубая53 66514ч 55м (⇵1)
29.10.2020из 🇬🇦Либревиля55 06821ч 5м (⇵1)
10.06.2021из 🇦🇺Мельбурна55 17234ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇴Осло56 14230ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇲Дуалы57 350 (⇵2)
19.10.2020из 🇸🇪Гётеборга60 37214ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇦🇴Луанды67 32243ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇴🇲Маската79 19841ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇦Рабата169 64149ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Конакри, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Касабланка, Дакар, Дубай и Лиссабон

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Конакри