Полезная информация о Риеке

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Местное время в Риеке
22:3100
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаРиека
По-английскиRijeka
Столица регионаРиека является столицей региона
Население города141 172 чел.
АэропортРиека RJK
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота12 м. от уровня моря

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