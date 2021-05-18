Полезная информация о Риеке
Что нужно знать о Риеке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Риека, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Риеке
22:3100
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Риека
|По-английски
|Rijeka
|Столица региона
|Риека является столицей региона
|Население города
|141 172 чел.
|Аэропорт
|Риека RJK
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Риека на карте
Риека