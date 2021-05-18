Полезная информация о Задаре

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Местное время в Задаре
22:3107
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаЗадар
По-английскиZadar
Столица регионаЗадар является столицей региона
Население города71 258 чел.
АэропортЗадар ZAD
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота13 м. от уровня моря

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