Полезная информация о Задаре
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Местное время в Задаре
22:3107
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Задар
|По-английски
|Zadar
|Столица региона
|Задар является столицей региона
|Население города
|71 258 чел.
|Аэропорт
|Задар ZAD
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Задар на карте
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Задар