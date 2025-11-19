Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Русскоговорящий гид встретит вас в любом месте в Агре (Отель, вокзал или другое мест) читать дальше и отвезет вас в салон сари, где можно смотреть и переодеваться любой индийский классический наряд который подходит вам. Местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть.



Описание экскурсии Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Русскоговорящий гид встретит вас в любом месте в Агре (Отель, вокзал или другое мест) и отвезет вас в салон сари, где можно смотреть и переодеваться любой индийский классический наряд который подходит вам. Местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть. Потом вы будете очаровательны и готова для знакомства с Тадж-Махалом которые давно мечтали и сегодня пришло время смотнеть своими глазами его построенную императором Шах Джаханом в память своей жены Мумтаз Махал. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:) Прогулка по Агра-форту После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту. в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи. После экскурсии мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы отвезëм вас к месту проживания.

