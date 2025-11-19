Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента.
Русскоговорящий гид встретит вас в любом месте в Агре (Отель, вокзал или другое мест)
Описание экскурсииТрудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Русскоговорящий гид встретит вас в любом месте в Агре (Отель, вокзал или другое мест) и отвезет вас в салон сари, где можно смотреть и переодеваться любой индийский классический наряд который подходит вам. Местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть. Потом вы будете очаровательны и готова для знакомства с Тадж-Махалом которые давно мечтали и сегодня пришло время смотнеть своими глазами его построенную императором Шах Джаханом в память своей жены Мумтаз Махал. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:) Прогулка по Агра-форту После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту. в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи. После экскурсии мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы отвезëм вас к месту проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение: Тадж Махала
- Красного Форта
- Итмад-уд-Даула
- Гробница Акбара
Что включено
- Услуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /n Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /n Помощь, дорожные налоги, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
- Предметы личного пользования, как чаевые гиду и водителю, и пр. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Агра
Завершение: Любое место или отель в Агрe
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
