Мои заказы

Однодневная экскурсия по городу Агра

Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента.

Русскоговорящий гид встретит вас в любом месте в Агре (Отель, вокзал или другое мест)
читать дальше

и отвезет вас в салон сари, где можно смотреть и переодеваться любой индийский классический наряд который подходит вам. Местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть.

Потом вы будете очаровательны и готова для знакомства с Тадж-Махалом которые давно мечтали и сегодня пришло время смотнеть своими глазами его построенную императором Шах Джаханом в память своей жены Мумтаз Махал. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь

Однодневная экскурсия по городу Агра
Однодневная экскурсия по городу Агра

Описание экскурсии

Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Русскоговорящий гид встретит вас в любом месте в Агре (Отель, вокзал или другое мест) и отвезет вас в салон сари, где можно смотреть и переодеваться любой индийский классический наряд который подходит вам. Местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть. Потом вы будете очаровательны и готова для знакомства с Тадж-Махалом которые давно мечтали и сегодня пришло время смотнеть своими глазами его построенную императором Шах Джаханом в память своей жены Мумтаз Махал. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:) Прогулка по Агра-форту После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту. в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи. После экскурсии мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы отвезëм вас к месту проживания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение: Тадж Махала
  • Красного Форта
  • Итмад-уд-Даула
  • Гробница Акбара
Что включено
  • Услуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /n Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /n Помощь, дорожные налоги, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
  • Предметы личного пользования, как чаевые гиду и водителю, и пр. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Агра
Завершение: Любое место или отель в Агрe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Агры

Путешествие по великолепной Агре
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $90 за человека
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Завтра в 09:00
22 ноя в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
6 часов
-
5%
Индивидуальная
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
Начало: В любом месте города Агра, по договоренности с гос...
Расписание: ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ ТАДЖ-МАХАЛ ЗАКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Завтра в 05:30
22 ноя в 05:30
$189$199 за человека
У нас ещё много экскурсий в Агре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Агре