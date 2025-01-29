Всемирно известный мавзолей-мечеть вы осмотрите с разных ракурсов. Сначала мы погуляем по территории и осмотрим здание изнутри. Поговорим о возникновении памятника в 17 веке и его сказочной архитектуре. Вы также услышите легендарную историю любви императора Шах-Джахана и его жены Мумтаз Махал, в честь которой и возвели этот шедевр. Кроме того, будут интересные легенды о Тадж-Махале. А затем дойдём до реки и пересядем на лодку — с воды вам откроются те самые «открыточные» виды на комплекс.
Красный форт
Затем мы отправимся на автомобиле в знаменитый Агра-форт на берегу реки Джамуны (Ямуны). Вы узнаете главное из истории крепости, построенной в середине 16 века по приказу Акбара Великого. Познакомитесь с архитектурой величественной фортификации. Я покажу оптические иллюзии, расскажу о древней технологии передачи сообщений в случае опасности и другие интересные факты, связанные с фортом.
Обед и посещение мастерской
Затем мы прервёмся на обед в хорошем индийском ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда с овощами и курицей. А затем посетим мастерскую с произведениями искусства 16-17 вв. На примере экспонатов вы оцените кропотливый труд людей, которые в те времена вручную инкрустировали камни в мрамор, обходясь без каких-либо технологий. После у вас будет время для посещения местных магазинов — я подскажу, какие сувениры стоит привезти на память об Агре.
План путешествия
9:00 — экскурсия по Тадж-Махалу и прогулка на лодке 12:30 — Красный форт 14:00 — обед в ресторане 15:00 — мастерская
Организационные детали
Трансфер включён в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий с человека, билет в Красный форт — 600 рупий с человека, катание на лодке — примерно 500 рупий с человека (на месте будем торговаться с прокатчиками), обед в ресторане
Возьмите солнечные очки и головной убор от солнца, так как экскурсия проходит преимущественно на улице
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж — ваша команда гидов в Агре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать. читать дальшеуменьшить
Люблю Индию и с радостью поделюсь этой любовью с вами. Хочу вам её показать такой, какая она есть: древней, прекрасной и невероятно колоритной. Проводил экскурсии для самых разных путешественников из России и СНГ, включая высоких гостей. Работаю с командой таких же увлечённых гидов с большим опытом работы. Ждём вас в гости и будем рады встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации, интересные факты и внимание к деталям. Анудж всегда подсказывал с какого ракурса получаются отличные кадры и сам нас фотографировал. Завершили нашу экскурсию вкусным обедом и приятным разговором. Также Анудж помог с трансфером по золотому треугольнику.
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М
Марина
Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с другими важными вещами, к нему можно обратиться по любому вопросу. Очень понравился гид Барат, читать дальшеуменьшить
очень хорошо знает историю не только Тадж Махала, но и Индии, рассказывал много интересных деталей, о которых не прочитаешь в учебнике. Устроил настоящие фото и видео сессии с интересных ракурсов. Рекомендую!!
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Y
Yulia
Нам очень понравилась экскурсия. Ануджи прекрасный гид, говорит на чистом русском языке, отвечал на все вопросы. Комфортный автомобиль, во все места прошли минуя очереди. По нашей просьбе привез нас в место, где нам нарисовали мехенди. Знает, где классные ракурсы и сам предлагает пофоткать. Очень рекомендую.
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Е
Елена
Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей.
В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
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О
Ольга
Спасибо огромное за чудесную экскурсию. Организатор предоставил все необходимое для комфортной поездки и экскурсии. Все было вовремя и структирировано. Мы чувствовали себя окруженными заботой и вниманием. Обязательно воспользуемся вашими услугами в слежующий раз.
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М
Майра
Я хочу поблагодарить вас от всей души гида Ануджа! Он просто отличный человек, экскурсия на высшем!
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