Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт

Увидеть одно из «7 новых чудес света», познакомиться с историей памятников и посетить мастерскую

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Агра — один из самых посещаемых городов Индии.

Всё благодаря великой истории любви, воспетой в камне — белоснежному Тадж-Махалу, построенному императором в честь жены. Вы услышите историю и легенды памятника, полюбуетесь его архитектурой.

А для «тех самых» фотографий прокатитесь на лодочке по реке, с которой открывается лучший вид на сооружение. Также вы посетите старинный форт с оптическими иллюзиями. И поразитесь работам индийских каменорезчиков 16-17 веков.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
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Описание

Что вас ожидает

Тадж-Махал: символ вечной любви

Всемирно известный мавзолей-мечеть вы осмотрите с разных ракурсов. Сначала мы погуляем по территории и осмотрим здание изнутри. Поговорим о возникновении памятника в 17 веке и его сказочной архитектуре. Вы также услышите легендарную историю любви императора Шах-Джахана и его жены Мумтаз Махал, в честь которой и возвели этот шедевр. Кроме того, будут интересные легенды о Тадж-Махале. А затем дойдём до реки и пересядем на лодку — с воды вам откроются те самые «открыточные» виды на комплекс.

Красный форт

Затем мы отправимся на автомобиле в знаменитый Агра-форт на берегу реки Джамуны (Ямуны). Вы узнаете главное из истории крепости, построенной в середине 16 века по приказу Акбара Великого. Познакомитесь с архитектурой величественной фортификации. Я покажу оптические иллюзии, расскажу о древней технологии передачи сообщений в случае опасности и другие интересные факты, связанные с фортом.

Обед и посещение мастерской

Затем мы прервёмся на обед в хорошем индийском ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда с овощами и курицей. А затем посетим мастерскую с произведениями искусства 16-17 вв. На примере экспонатов вы оцените кропотливый труд людей, которые в те времена вручную инкрустировали камни в мрамор, обходясь без каких-либо технологий. После у вас будет время для посещения местных магазинов — я подскажу, какие сувениры стоит привезти на память об Агре.

План путешествия

9:00 — экскурсия по Тадж-Махалу и прогулка на лодке
12:30 — Красный форт
14:00 — обед в ресторане
15:00 — мастерская

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий с человека, билет в Красный форт — 600 рупий с человека, катание на лодке — примерно 500 рупий с человека (на месте будем торговаться с прокатчиками), обед в ресторане
  • Возьмите солнечные очки и головной убор от солнца, так как экскурсия проходит преимущественно на улице
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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