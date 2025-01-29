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Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт

Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Агра привлекает туристов со всего мира благодаря своей богатой истории и уникальным памятникам.

Экскурсия включает посещение Тадж-Махала, символа вечной любви, и Красного форта, где можно узнать о древних технологиях и архитектурных чудесах.

Прогулка на лодке подарит незабываемые виды на мавзолей, а посещение мастерской позволит оценить искусство индийских камнерезов. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и подарит массу эмоций
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Тадж-Махал - символ любви
  • 🏰 Красный форт - история и архитектура
  • 🚤 Прогулка на лодке с видами
  • 🖼 Мастерская с уникальными экспонатами
  • 🍛 Обед в индийском ресторане
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал
  • Красный форт

Описание экскурсии

Тадж-Махал: символ вечной любви

Всемирно известный мавзолей-мечеть вы осмотрите с разных ракурсов. Сначала мы погуляем по территории и осмотрим здание изнутри. Поговорим о возникновении памятника в 17 веке и его сказочной архитектуре. Вы также услышите легендарную историю любви императора Шах-Джахана и его жены Мумтаз Махал, в честь которой и возвели этот шедевр. Кроме того, будут интересные легенды о Тадж-Махале. А затем дойдём до реки и пересядем на лодку — с воды вам откроются те самые «открыточные» виды на комплекс.

Красный форт

Затем мы отправимся на автомобиле в знаменитый Агра-форт на берегу реки Джамуны (Ямуны). Вы узнаете главное из истории крепости, построенной в середине 16 века по приказу Акбара Великого. Познакомитесь с архитектурой величественной фортификации. Я покажу оптические иллюзии, расскажу о древней технологии передачи сообщений в случае опасности и другие интересные факты, связанные с фортом.

Обед и посещение мастерской

Затем мы прервёмся на обед в хорошем индийском ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда с овощами и курицей. А затем посетим мастерскую с произведениями искусства 16-17 вв. На примере экспонатов вы оцените кропотливый труд людей, которые в те времена вручную инкрустировали камни в мрамор, обходясь без каких-либо технологий. После у вас будет время для посещения местных магазинов — я подскажу, какие сувениры стоит привезти на память об Агре.

План путешествия

9:00 — экскурсия по Тадж-Махалу и прогулка на лодке
12:30 — Красный форт
14:00 — обед в ресторане
15:00 — мастерская

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий с человека, билет в Красный форт — 600 рупий с человека, катание на лодке — примерно 500 рупий с человека (на месте будем торговаться с прокатчиками), обед в ресторане
  • Возьмите солнечные очки и головной убор от солнца, так как экскурсия проходит преимущественно на улице
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж
Анудж — ваша команда гидов в Агре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать.
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Люблю Индию и с радостью поделюсь этой любовью с вами. Хочу вам её показать такой, какая она есть: древней, прекрасной и невероятно колоритной. Проводил экскурсии для самых разных путешественников из России и СНГ, включая высоких гостей. Работаю с командой таких же увлечённых гидов с большим опытом работы. Ждём вас в гости и будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ольга
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации, интересные факты и внимание к деталям.
Анудж всегда подсказывал с какого ракурса получаются отличные кадры и сам нас фотографировал.
Завершили нашу экскурсию вкусным обедом и приятным разговором.
Также Анудж помог с трансфером по золотому треугольнику.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт.
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М
Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с другими важными вещами, к нему можно обратиться по любому вопросу. Очень понравился гид Барат,
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очень хорошо знает историю не только Тадж Махала, но и Индии, рассказывал много интересных деталей, о которых не прочитаешь в учебнике. Устроил настоящие фото и видео сессии с интересных ракурсов. Рекомендую!!

Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с
Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с
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Y
Нам очень понравилась экскурсия. Ануджи прекрасный гид, говорит на чистом русском языке, отвечал на все вопросы. Комфортный автомобиль, во все места прошли минуя очереди. По нашей просьбе привез нас в место, где нам нарисовали мехенди. Знает, где классные ракурсы и сам предлагает пофоткать. Очень рекомендую.
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Е
Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей.

В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
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О
Спасибо огромное за чудесную экскурсию. Организатор предоставил все необходимое для комфортной поездки и экскурсии. Все было вовремя и структирировано. Мы чувствовали себя окруженными заботой и вниманием. Обязательно воспользуемся вашими услугами в слежующий раз.
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М
Я хочу поблагодарить вас от всей души гида Ануджа! Он просто отличный человек, экскурсия на высшем!
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