Увидеть одно из «7 новых чудес света», познакомиться с историей памятников и посетить мастерскую
Всё благодаря великой истории любви, воспетой в камне — белоснежному Тадж-Махалу, построенному императором в честь жены. Вы услышите историю и легенды памятника, полюбуетесь его архитектурой.
А для «тех самых» фотографий прокатитесь на лодочке по реке, с которой открывается лучший вид на сооружение. Также вы посетите старинный форт с оптическими иллюзиями. И поразитесь работам индийских каменорезчиков 16-17 веков.
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Описание
Что вас ожидает
Тадж-Махал: символ вечной любви
Всемирно известный мавзолей-мечеть вы осмотрите с разных ракурсов. Сначала мы погуляем по территории и осмотрим здание изнутри. Поговорим о возникновении памятника в 17 веке и его сказочной архитектуре. Вы также услышите легендарную историю любви императора Шах-Джахана и его жены Мумтаз Махал, в честь которой и возвели этот шедевр. Кроме того, будут интересные легенды о Тадж-Махале. А затем дойдём до реки и пересядем на лодку — с воды вам откроются те самые «открыточные» виды на комплекс.
Красный форт
Затем мы отправимся на автомобиле в знаменитый Агра-форт на берегу реки Джамуны (Ямуны). Вы узнаете главное из истории крепости, построенной в середине 16 века по приказу Акбара Великого. Познакомитесь с архитектурой величественной фортификации. Я покажу оптические иллюзии, расскажу о древней технологии передачи сообщений в случае опасности и другие интересные факты, связанные с фортом.
Обед и посещение мастерской
Затем мы прервёмся на обед в хорошем индийском ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда с овощами и курицей. А затем посетим мастерскую с произведениями искусства 16-17 вв. На примере экспонатов вы оцените кропотливый труд людей, которые в те времена вручную инкрустировали камни в мрамор, обходясь без каких-либо технологий. После у вас будет время для посещения местных магазинов — я подскажу, какие сувениры стоит привезти на память об Агре.
План путешествия
9:00 — экскурсия по Тадж-Махалу и прогулка на лодке
12:30 — Красный форт
14:00 — обед в ресторане
15:00 — мастерская
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий с человека, билет в Красный форт — 600 рупий с человека, катание на лодке — примерно 500 рупий с человека (на месте будем торговаться с прокатчиками), обед в ресторане
- Возьмите солнечные очки и головной убор от солнца, так как экскурсия проходит преимущественно на улице
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.