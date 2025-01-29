Агра привлекает туристов со всего мира благодаря своей богатой истории и уникальным памятникам. Экскурсия включает посещение Тадж-Махала, символа вечной любви, и Красного форта, где можно узнать о древних технологиях и архитектурных чудесах. Прогулка на лодке подарит незабываемые виды на мавзолей, а посещение мастерской позволит оценить искусство индийских камнерезов. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и подарит массу эмоций

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тадж-Махал: символ вечной любви

Всемирно известный мавзолей-мечеть вы осмотрите с разных ракурсов. Сначала мы погуляем по территории и осмотрим здание изнутри. Поговорим о возникновении памятника в 17 веке и его сказочной архитектуре. Вы также услышите легендарную историю любви императора Шах-Джахана и его жены Мумтаз Махал, в честь которой и возвели этот шедевр. Кроме того, будут интересные легенды о Тадж-Махале. А затем дойдём до реки и пересядем на лодку — с воды вам откроются те самые «открыточные» виды на комплекс.

Красный форт

Затем мы отправимся на автомобиле в знаменитый Агра-форт на берегу реки Джамуны (Ямуны). Вы узнаете главное из истории крепости, построенной в середине 16 века по приказу Акбара Великого. Познакомитесь с архитектурой величественной фортификации. Я покажу оптические иллюзии, расскажу о древней технологии передачи сообщений в случае опасности и другие интересные факты, связанные с фортом.

Обед и посещение мастерской

Затем мы прервёмся на обед в хорошем индийском ресторане, где вы сможете попробовать традиционные блюда с овощами и курицей. А затем посетим мастерскую с произведениями искусства 16-17 вв. На примере экспонатов вы оцените кропотливый труд людей, которые в те времена вручную инкрустировали камни в мрамор, обходясь без каких-либо технологий. После у вас будет время для посещения местных магазинов — я подскажу, какие сувениры стоит привезти на память об Агре.

План путешествия

9:00 — экскурсия по Тадж-Махалу и прогулка на лодке

12:30 — Красный форт

14:00 — обед в ресторане

15:00 — мастерская

Организационные детали