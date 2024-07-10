Путешествие по великолепной Агре

Оценить красоту Тадж-Махала на рассвете, увидеть величественный форт и прогуляться по Лунному саду
Агра — город с интересной историей и особой культурой.

Вы проедете по местам, которые отражают богатство наследия Великих Моголов в Индии: от культового Тадж-Махала, символизирующего вечную любовь, до изысканной Итимад-уд-Даулы.

Среди шумных рынков и оживлённых улиц вы погрузитесь в очарование прошлого Агры и познакомитесь с её настоящим.
Путешествие по великолепной Агре
Путешествие по великолепной Агре
Путешествие по великолепной Агре
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

05:00 — мы заберём вас из любого отеля в Агре и её окрестностях и отвезём в Тадж-Махал. В рассветных лучах солнца вы полюбуетесь мечетью 17 века, которую установил император Шах Джахан I в честь жены. Рассмотрите архитектуру и внутреннее убранство и узнаете печальную историю любви.

08:00 — мы привезём вас обратно в ваш отель, чтобы вы позавтракали и отдохнули.

09:30 — вы поедете в хорошо сохранившийся форт Агры 16 века. Увидите дворцы из красного песчаника и белого мрамора, которые демонстрируют слияние архитектуры Великих Моголов и индуистского стиля.

11:00 — посетите Итимад-уд-Даулу — памятник монгольской архитектуры. Рассмотрите тонкую резьбу по мрамору и сложную инкрустацию и погуляете по атмосферному саду.

12:30 — обед в формате шведского стола в ресторане с разнообразной кухней.

14:00 — посетите гробницу Акбара в Сикандре. Мы расскажем, кто и когда её построил.

17:00 — насладитесь закатом в Мехтаб Баг — Лунном саду — на берегу реки Ямуны. Это лучшее место, чтобы увидеть, как садится солнце у Тадж-Махала на другой стороне.

18:00 — мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение русскоговорящего гида, бутилированная вода
  • В зависимости от количества человек поездка пройдёт на Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta или минивэне
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — около 800 рупий/чел.
  • Вход в Тадж-Махал — 1300 рупий/чел.
  • Вход в форт — 600 рупий/чел.
  • Вход в Итимад-уд-Даулу — 300 рупий/чел.
  • Вход в гробницу в Сикандре — 300 рупий/чел.
  • Вход в Мехтаб Баг — 300 рупий/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$90
Дети до 12 лет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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