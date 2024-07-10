05:00 — мы заберём вас из любого отеля в Агре и её окрестностях и отвезём в Тадж-Махал. В рассветных лучах солнца вы полюбуетесь мечетью 17 века, которую установил император Шах Джахан I в честь жены. Рассмотрите архитектуру и внутреннее убранство и узнаете печальную историю любви.
08:00 — мы привезём вас обратно в ваш отель, чтобы вы позавтракали и отдохнули.
09:30 — вы поедете в хорошо сохранившийся форт Агры 16 века. Увидите дворцы из красного песчаника и белого мрамора, которые демонстрируют слияние архитектуры Великих Моголов и индуистского стиля.
11:00 — посетите Итимад-уд-Даулу — памятник монгольской архитектуры. Рассмотрите тонкую резьбу по мрамору и сложную инкрустацию и погуляете по атмосферному саду.
12:30 — обед в формате шведского стола в ресторане с разнообразной кухней.
14:00 — посетите гробницу Акбара в Сикандре. Мы расскажем, кто и когда её построил.
17:00 — насладитесь закатом в Мехтаб Баг — Лунном саду — на берегу реки Ямуны. Это лучшее место, чтобы увидеть, как садится солнце у Тадж-Махала на другой стороне.
18:00 — мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, сопровождение русскоговорящего гида, бутилированная вода
В зависимости от количества человек поездка пройдёт на Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta или минивэне
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Агре
Провели экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Мы и моя команда рады вам!