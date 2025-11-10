Мои заказы

По дороге к Тадж-Махалу

Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
Приехав в Агру, гости могут насладиться уникальной экскурсией, которая начинается с встречи на вокзале, в аэропорту или у отеля.

Путешествие включает посещение Лунного сада Мехтаб Баг, откуда открывается живописный вид на
Тадж-Махал. Затем следует посещение крепости Агры, резиденции правителей империи Великих Моголов.

Кульминацией станет посещение самого Тадж-Махала, где можно будет узнать о его строительстве от потомков мастеров. По пути экскурсовод расскажет о традициях и культуре Агры

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🕌 Вид на Тадж-Махал
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
  • 🚗 Комфортное передвижение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Агры - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы туристы могут насладиться прогулками без изнуряющей жары. В марте, апреле и октябре также возможно комфортное посещение, хотя температура может быть выше. В остальное время года, особенно летом, из-за высокой температуры и влажности посещение может быть менее комфортным, но при желании можно насладиться более спокойной атмосферой без большого наплыва туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
По дороге к Тадж-Махалу© Акаш
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Лунный сад Мехтаб Баг
  • Крепость Агры
  • Тадж-Махал
  • Мраморные мастерские

Описание экскурсии

Лунный сад Мехтаб Баг — сокровище Агры. Это фруктовый сад, откуда открывается один из самых живописных видов на легендарный Тадж-Махал.

Крепость Агры — сестра Тадж-Махала. Это внушительное крепостное сооружение, которое в эпоху империи Великих Моголов служило основной резиденцией их правителей.

Тадж-Махал — любовь, величие и идеальная симметрия. Личность главного архитектора до сих пор остаётся неизвестной. Вы сможете своими глазами увидеть это рукотворное чудо света.

Мраморные мастерские. Как в 17 веке удалось построить такое произведение искусства, как Тадж-Махал? Об этом нам поведают потомки строителей, которых мы навестим в мастерских.

По пути я расскажу вам про прошлое и настоящее Агры, про традиции, историю и культуру. Поделюсь информацией о достопримечательностях на маршруте и с радостью отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном кроссовере с кондиционером Kia
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Агре — в вашем отеле, аэропорту или на вокзале
  • Отдельно оплачиваются билеты в Тадж-Махал — 1300 рупий (с посещением мавзолея) и в крепость Агры — 600 рупий, а также обед — по желанию
  • Обратите внимание: по пятницам Тадж-Махал закрыт для посещения

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акаш
Акаш — ваша команда гидов в Агре
Провели экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Акаш. Я профессиональный русскоговорящий гид, организатор туров и переводчик в Индии с большим опытом работы. Живу в Дели. Моя команда — это индийские гиды с высшим образованием в
области русского языка, истории или туризма. Увлечённые работой, патриоты своей страны, они помогут понять культуру и наследие Индии, соединяя западный прагматизм с индийской духовностью, при этом отличаясь безупречными манерами и профессионализмом, обеспечивая комфортное и уважительное общение. Помогу взглянуть на Индию сердцем и глазами местных жителей. Со мной и моей командой вы узнаете много интересного про реальную жизнь в Индии, её культуру, искусство и современность!

