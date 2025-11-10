Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
Приехав в Агру, гости могут насладиться уникальной экскурсией, которая начинается с встречи на вокзале, в аэропорту или у отеля.
Путешествие включает посещение Лунного сада Мехтаб Баг, откуда открывается живописный вид на читать дальше
Тадж-Махал. Затем следует посещение крепости Агры, резиденции правителей империи Великих Моголов.
Кульминацией станет посещение самого Тадж-Махала, где можно будет узнать о его строительстве от потомков мастеров. По пути экскурсовод расскажет о традициях и культуре Агры
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальный маршрут
🏰 Исторические достопримечательности
🕌 Вид на Тадж-Махал
👨👩👧👦 Подходит для всех
🚗 Комфортное передвижение
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Агры - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы туристы могут насладиться прогулками без изнуряющей жары. В марте, апреле и октябре также возможно комфортное посещение, хотя температура может быть выше. В остальное время года, особенно летом, из-за высокой температуры и влажности посещение может быть менее комфортным, но при желании можно насладиться более спокойной атмосферой без большого наплыва туристов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акаш — ваша команда гидов в Агре
Провели экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Акаш. Я профессиональный русскоговорящий гид, организатор туров и переводчик в Индии с большим опытом работы. Живу в Дели. Моя команда — это индийские гиды с высшим образованием в читать дальше
области русского языка, истории или туризма. Увлечённые работой, патриоты своей страны, они помогут понять культуру и наследие Индии, соединяя западный прагматизм с индийской духовностью, при этом отличаясь безупречными манерами и профессионализмом, обеспечивая комфортное и уважительное общение. Помогу взглянуть на Индию сердцем и глазами местных жителей. Со мной и моей командой вы узнаете много интересного про реальную жизнь в Индии, её культуру, искусство и современность!