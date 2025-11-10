Приехав в Агру, гости могут насладиться уникальной экскурсией, которая начинается с встречи на вокзале, в аэропорту или у отеля.Путешествие включает посещение Лунного сада Мехтаб Баг, откуда открывается живописный вид на

Тадж-Махал. Затем следует посещение крепости Агры, резиденции правителей империи Великих Моголов. Кульминацией станет посещение самого Тадж-Махала, где можно будет узнать о его строительстве от потомков мастеров. По пути экскурсовод расскажет о традициях и культуре Агры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Агры - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы туристы могут насладиться прогулками без изнуряющей жары. В марте, апреле и октябре также возможно комфортное посещение, хотя температура может быть выше. В остальное время года, особенно летом, из-за высокой температуры и влажности посещение может быть менее комфортным, но при желании можно насладиться более спокойной атмосферой без большого наплыва туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.