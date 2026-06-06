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Экскурсии в Агре

Найдено 14 экскурсий в Агре на русском языке, цены от $30, скидки до 7%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие по великолепной Агре
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Оценить красоту Тадж-Махала на рассвете, увидеть величественный форт и прогуляться по Лунному саду
Начало: Выход № 1 станции метро «Тадж-Махал»
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $90 за человека
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $55 за человека
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от $230 за всё до 2 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Из Агры - в мраморный дворец, Лунный сад и древнюю крепость
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 3 чел.
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
6 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
Начало: В любом месте города Агра, по договоренности с гос...
Расписание: ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ ТАДЖ-МАХАЛ ЗАКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
$95$100 за всё до 4 чел.
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
1.5 часа
Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Рассмотреть в деталях один из самых фотографируемых памятников в мире
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
от $30 за билет
ТАДЖ МАХАЛ ИЗ ДЕЛИ (один день)
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
ТАДЖ МАХАЛ ИЗ ДЕЛИ (один день)
Начало: Ваш отель или аэропорт в Дели
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы (в пятницу Тадж-Махал закрыт для посещения)
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$240 за всё до 5 чел.
Шёлк и мрамор: Ваша фотосессия у Тадж-Махала
6 часов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Шёлк и мрамор: Ваша фотосессия у Тадж-Махала
Начало: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры
Расписание: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры.
$135 за всё до 10 чел.
Волшебное путешествие в мир Тадж-Махала
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебное путешествие в мир Тадж-Махала
Начало: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры
Расписание: По договоренности.
Завтра в 02:30
10 авг в 02:30
$99 за всё до 10 чел.
По дороге к Тадж-Махалу - в мраморный дворец и Лунный сад
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге к Тадж-Махалу - в мраморный дворец и Лунный сад
Начало: По договоренности
Расписание: кроме пятницы каждый день работает этот тур, Потому что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
$135 за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия по городу Агра
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Однодневная экскурсия по городу Агра
Начало: Агра
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$90.30$95 за всё до 2 чел.
Экскурсия за Тадж-Махал и Красный форт
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия за Тадж-Махал и Красный форт
Начало: Агра
$71.30$75 за всё до 2 чел.
Однодневная экскурсия по Фатехпур-Сикри и Агре
9 часов
-
7%
Индивидуальная
до 2 чел.
Однодневная экскурсия по Фатехпур-Сикри и Агре
Начало: Любое место в Агре как (отель и вокзал)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$102.30$110 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

G
Путешествие по великолепной Агре
все отлично
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Алексей
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
Мне очень понравилось. Мансур делал больше чем входило в однодневную экскурсию. Помимо высококлассной экскурсии на отличном русском языке, он купил
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мне билеты до Агры и обратно, показа не туристические места, проводил на поезд. Мы сдружились и я 100% еще к нему обращусь Всем очень рекомендую.

Мне очень понравилось. Мансур делал больше чем входило в однодневную экскурсию. Помимо высококлассной экскурсии на отличном
Мне очень понравилось. Мансур делал больше чем входило в однодневную экскурсию. Помимо высококлассной экскурсии на отличном
Мне очень понравилось. Мансур делал больше чем входило в однодневную экскурсию. Помимо высококлассной экскурсии на отличном
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Артем
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
очень интересная экскурсия по Тадж-Махалу, гид неплохо говорил по-русски, но лодочной поездки не было, так как их нет в принципе
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Ю
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Спасибо за экскурсию, все прошло максимально комфортно, мы везде попали без очередей и суеты, гид отлично понимает клиентов, их темп и желания и подстраивается под клиента.
Сама дорога немного утомительна, но водитель водит очень аккуратно, даже удалось поспать.
Поэтому рекомендую!
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А
Путешествие по великолепной Агре
Нам очень понравилась экскурсия по Агре. Гид был Бхарат, показал самые примечательных места города - Тадж-Махал, Агра-форт, baby тадж и
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черный тадж, очень интересно рассказывал, очень заботливо организовал все необходимые остановки, нигде не торопил. Делал очень много классных фотографий. Также спасибо водителю Шиваму - встретил нас на вокзале, возил в течение тура очень аккуратно, также уже даже после конца экскурсии по просьбе подождал в кафе и в супермаркете, потом отвез до отеля. очень рекомендую этот тур и конкретно гида Бхарата и водителя Шивама, большое им спасибо!
Отдельная благодарность менеджеру Мохсину, оперативно отвечал, помог с железнодорожными билетами

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Равшан
Путешествие по великолепной Агре
Мохсин отличный организатор. По Агре нас водил не он сам, а Манодж, который нас встретил на жд вокзале в Агре.

В
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Тадж махале нам предложили фотографии профессиональным фотоаппаратом, 100 рупий за 1 фото, мы согласились. Нам наделали 141 фото, дали скидку, общая сумма получилась 10.000 рупий. На меньше не согласились. Только в конце мы узнали, что цена таких фотосессий начинается от 6.000 рупий. Имейте в виду!

Обед был в ресторане индийских блюд. Ели вегетарианскую еду, очень вкусная, просто объедение!

Спасибо Маноджу за то, что он нас поближе познакомил не только с Агрой, но и со своей невероятной родиной Индией!

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К
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Большое спасибо Сачину и его команде за незабываемую, превосходно организованную поездку. Мы - не самые мобильные туристы на свете (проблемы
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с ногами), и маршрут был составлен с учетом наших пожеланий и возможностей. Гидом был Навин (Naveen) - прекрасный рассказчик, артистичный, доброжелательный, позитивный человек. Он всегда был рад обстоятельно ответить на наши многочисленные вопросы, помогал перемещаться, с готовностью откликался на просьбы. Отдельно хочется отметить водителя, Шьяма (Shyam). В хаосе дорожного движения Индии он вел машину аккуратно, безопасно и комфортно, а машина была безупречно чистой. И такой пунктуальности, какую демонстрировали Навин и Шьям, я давно нигде не встречала. Мы вернулись из поездки с массой теплых и ярких впечатлений. С удовольствием буду рекомендовать эту команду своим знакомым.

Большое спасибо Сачину и его команде за незабываемую, превосходно организованную поездку. Мы - не самые мобильные
Большое спасибо Сачину и его команде за незабываемую, превосходно организованную поездку. Мы - не самые мобильные
Большое спасибо Сачину и его команде за незабываемую, превосходно организованную поездку. Мы - не самые мобильные
Большое спасибо Сачину и его команде за незабываемую, превосходно организованную поездку. Мы - не самые мобильные
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Э
Путешествие по великолепной Агре
Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город потрясающий, словно в сказке
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Алладин. Невероятный Тадж Махал и его белый мрамор, переливающимися цветами 🌈. Крепость Форт Агры восхитила своим масштабом! Еще посетили Мавзолей Итмад уд Дауда, со своей неподражаемой мазаикой. Конечно же во многом благодаря нашему гиду Маноджу, наш день прошел насыщенным и интересным. Манодж приехал вовремя за нами в отель, мы просмотрели не спеша наши все локации, помог нам сделать фотографии на фоне исторических мест, посоветовал прекрасные рестораны! Мы многое узнали о истории тех времен! Спасибо Вам большое!

Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город
Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город
Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город
Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город+1
Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город
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A
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
Все хорошо. Могло быть лучше, но дождь и подготовка к празднику, сократили планы осмотра достопримечательностей.
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А
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
Все хорошо. Могло быть лучше, но дождь и подготовка к празднику, сократили планы осмотра достопримечательностей.
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Всего 30 отзывов в Агре

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Ответы на вопросы от путешественников по Агре

Самые популярные экскурсии в Агре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Путешествие по великолепной Агре;
  2. Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт;
  3. Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен;
  4. Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов;
  5. По дороге к Тадж-Махалу.
Сколько стоит экскурсия по Агре в августе 2026
Сейчас в Агре можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 30 до 260 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Агре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2026 год, 30 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь