Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Оценить красоту Тадж-Махала на рассвете, увидеть величественный форт и прогуляться по Лунному саду
Начало: Выход № 1 станции метро «Тадж-Махал»
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $55 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Из Агры - в мраморный дворец, Лунный сад и древнюю крепость
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Частный тур на целый день в Тадж-Махал и Форт Агры
Начало: В любом месте города Агра, по договоренности с гос...
Расписание: ТОЛЬКО В ПЯТНИЦУ ТАДЖ-МАХАЛ ЗАКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ. ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
$95
$100 за всё до 4 чел.
Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Рассмотреть в деталях один из самых фотографируемых памятников в мире
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
от $30 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
ТАДЖ МАХАЛ ИЗ ДЕЛИ (один день)
Начало: Ваш отель или аэропорт в Дели
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы (в пятницу Тадж-Махал закрыт для посещения)
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$240 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Шёлк и мрамор: Ваша фотосессия у Тадж-Махала
Начало: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры
Расписание: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры.
$135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебное путешествие в мир Тадж-Махала
Начало: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры
Расписание: По договоренности.
Завтра в 02:30
10 авг в 02:30
$99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге к Тадж-Махалу - в мраморный дворец и Лунный сад
Начало: По договоренности
Расписание: кроме пятницы каждый день работает этот тур, Потому что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
$135 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Однодневная экскурсия по городу Агра
Начало: Агра
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$90.30
$95 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия за Тадж-Махал и Красный форт
Начало: Агра
$71.30
$75 за всё до 2 чел.
-
7%
Индивидуальная
до 2 чел.
Однодневная экскурсия по Фатехпур-Сикри и Агре
Начало: Любое место в Агре как (отель и вокзал)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$102.30
$110 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
G
все отлично
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Мне очень понравилось. Мансур делал больше чем входило в однодневную экскурсию. Помимо высококлассной экскурсии на отличном русском языке, он купил
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очень интересная экскурсия по Тадж-Махалу, гид неплохо говорил по-русски, но лодочной поездки не было, так как их нет в принципе
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Ю
Спасибо за экскурсию, все прошло максимально комфортно, мы везде попали без очередей и суеты, гид отлично понимает клиентов, их темп и желания и подстраивается под клиента.
Сама дорога немного утомительна, но водитель водит очень аккуратно, даже удалось поспать.
Поэтому рекомендую!
Сама дорога немного утомительна, но водитель водит очень аккуратно, даже удалось поспать.
Поэтому рекомендую!
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А
Нам очень понравилась экскурсия по Агре. Гид был Бхарат, показал самые примечательных места города - Тадж-Махал, Агра-форт, baby тадж и
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Мохсин отличный организатор. По Агре нас водил не он сам, а Манодж, который нас встретил на жд вокзале в Агре.
В
В
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К
Большое спасибо Сачину и его команде за незабываемую, превосходно организованную поездку. Мы - не самые мобильные туристы на свете (проблемы
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Э
Экскурсия по Агре, нам очень понравилась! Если спросите: «Захотелось бы Вам приехать еще?» Однозначно Дадада!!! Город потрясающий, словно в сказке
+1
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A
Все хорошо. Могло быть лучше, но дождь и подготовка к празднику, сократили планы осмотра достопримечательностей.
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А
Все хорошо. Могло быть лучше, но дождь и подготовка к празднику, сократили планы осмотра достопримечательностей.
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Всего 30 отзывов в Агре
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Ответы на вопросы от путешественников по Агре
Самые популярные экскурсии в Агре
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