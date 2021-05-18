Полезная информация о Бангалоре
Что нужно знать о Бангалоре: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Индустан, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Бангалоре
23:2148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Бангалор
|По-английски
|Bengaluru
|Столица региона
|Бангалор является столицей региона
|Население города
|5 104 047 чел.
|Аэропорт
|Индустан BLR
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|914 м. от уровня моря
Где находится Бангалор на карте
Бангалор
Поиск и сравнение цен на туры
Когда лучше лететь в Бангалор