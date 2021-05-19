Полезная информация о Бхубанешваре
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Местное время в Бхубанешваре
01:0111
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Бхубанешвар
|По-английски
|Bhubaneshwar
|Столица региона
|Бхубанешвар является столицей региона
|Население города
|762 243 чел.
|Аэропорт
|Бхубанешвар BBI
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|62 м. от уровня моря
Где находится Бхубанешвар на карте
Бхубанешвар