Всё о Бхубанешваре

Полезная информация о Бхубанешваре

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Местное время в Бхубанешваре
01:0111
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаБхубанешвар
По-английскиBhubaneshwar
Столица регионаБхубанешвар является столицей региона
Население города762 243 чел.
АэропортБхубанешвар BBI
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота62 м. от уровня моря

Где находится Бхубанешвар на карте

Бхубанешвар фото города
Бхубанешвар

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