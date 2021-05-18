Полезная информация о Бхудже
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Местное время в Бхудже
23:2217
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Бхудж
|По-английски
|Bhuj
|Население города
|133 459 чел.
|Аэропорт
|Рудра-Мата BHJ
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|106 м. от уровня моря
Где находится Бхудж на карте
Бхудж