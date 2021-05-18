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Полезная информация о Бхудже

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Местное время в Бхудже
23:2217
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаБхудж
По-английскиBhuj
Население города133 459 чел.
АэропортРудра-Мата BHJ
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота106 м. от уровня моря

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