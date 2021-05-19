Полезная информация о Чандигархе
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Местное время в Чандигархе
02:0113
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇳 Индия
|Название города
|Чандигарх
|По-английски
|Chandigarh
|Столица региона
|Чандигарх является столицей региона
|Население города
|960 787 чел.
|Аэропорт
|Чандигарх IXC
|Часовой пояс
|Asia/Kolkata
|Средняя высота
|351 м. от уровня моря
Где находится Чандигарх на карте
Чандигарх
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