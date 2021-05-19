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Полезная информация о Чандигархе

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Местное время в Чандигархе
02:0113
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇳 Индия
Название городаЧандигарх
По-английскиChandigarh
Столица регионаЧандигарх является столицей региона
Население города960 787 чел.
АэропортЧандигарх IXC
Часовой поясAsia/Kolkata
Средняя высота351 м. от уровня моря

Где находится Чандигарх на карте

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