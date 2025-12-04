Описание экскурсииДели — это город, где прошлое и будущее сплетаются в яркий узор. Вы пройдётесь по узким улочкам Старого Дели, погрузитесь в великолепие Нового Дели, почувствуете аромат специй на шумном базаре и увидите архитектурные шедевры индийской культуры. Этот маршрут покажет вам город в деталях — от древних храмов до кварталов, где кипит жизнь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гурдвара Бангла Сахиб - сикхский храм, символ равенства и бескорыстного служения. Здесь каждый может присоединиться к лангару - общей трапезе, где еду готовят и подают добровольцы
- Храм Акшардхам - храмовый комплекс, поражающий изысканной резьбой, духовной символикой и масштабом. Мы посетим светомузыкальное шоу, которое устраивают здесь
- Старый Дели и Пряный рынок. Вы пройдётесь по узким улочкам Чандни Чоук и заглянете в величественную мечеть Джама Масджид. А также посетите крупнейший в Азии пряный рынок Хари Баоли, где воздух пропитан ароматами специй со всего мира
- Прогулка на велорикше по Старому Дели (по желанию) - узкие улочки, ароматы специй, крики торговцев и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Здесь вы ощутите дух настоящего Дели
- Ворота Индии и Парламентский комплекс. Почтим память солдат, павших в Первой мировой войне. Затем познакомимся с главными зданиями индийской власти - Парламентом и Президентским дворцом
- Храм Лотоса (по желанию 10$) - современный архитектурный шедевр, открытый для людей всех вероисповеданий
- Колодец Аграсен. Скрытая жемчужина города - древний ступенчатый колодец, спрятанный от суеты современного Дели
- Дхоби Гхат (бонусная остановка). Вы увидите открытую прачечную, где до сих пор используют традиционные методы стирки
Что включено
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Cresta с кондиционером - детские кресла по запросу/nТрансфер оплачивается дополнительно из аэропорта - $10, а также из районов Гуруграм и Нойда - $15/nОбратите внимание: в понедельник храмы Акшардхам и Лотоса не работают/nПрограмма подходит для всех возрастов, однако в Старом городе предстоит пешая прогулка
Что не входит в цену
- Бед, велорикша в Старом городе, посещение мечети Джама Масджид (450 рупий)
Место начала и завершения?
Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дели
Индивидуальная
до 10 чел.
Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт
Увидеть важные символы Индии - в поездке из Дели в Агру
Сегодня в 16:00
6 дек в 07:00
от $205 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $122 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
$128 за всё до 4 чел.