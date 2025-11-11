Дели — это город, где прошлое и будущее сплетаются в яркий узор. Вы пройдётесь по узким улочкам Старого Дели, погрузитесь в великолепие Нового Дели, почувствуете аромат специй на шумном базаре и увидите архитектурные шедевры индийской культуры. Этот маршрут покажет вам город в деталях — от древних храмов до кварталов, где кипит жизнь.

за 1–2 человек или $59 за человека, если вас больше

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Гурдвара Бангла Сахиб — сикхский храм, символ равенства и бескорыстного служения. Здесь каждый может присоединиться к лангару — общей трапезе, где еду готовят и подают добровольцы.

Храм Акшардхам — храмовый комплекс, поражающий изысканной резьбой, духовной символикой и масштабом. Мы посетим светомузыкальное шоу, которое устраивают здесь.

Старый Дели и Пряный рынок. Вы пройдётесь по узким улочкам Чандни Чоук и заглянете в величественную мечеть Джама Масджид. А также посетите крупнейший в Азии пряный рынок Хари Баоли, где воздух пропитан ароматами специй со всего мира.

Прогулка на велорикше по Старому Дели (по желанию) — узкие улочки, ароматы специй, крики торговцев и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Здесь вы ощутите дух настоящего Дели.

Ворота Индии и Парламентский комплекс. Почтим память солдат, павших в Первой мировой войне. Затем познакомимся с главными зданиями индийской власти — Парламентом и Президентским дворцом.

Храм Лотоса (по желанию) — современный архитектурный шедевр, открытый для людей всех вероисповеданий.

Колодец Аграсен (бонусная остановка). Скрытая жемчужина города — древний ступенчатый колодец, спрятанный от суеты современного Дели.

Дхоби Гхат. Вы увидите открытую прачечную, где до сих пор используют традиционные методы стирки.

о влиянии Монгольской империи на город

архитектурных чудесах: от исторических памятников до современного дизайна

религиозном многообразии Дели

как праздники отражают душу индийской культуры

об изысканных блюдах и уличной еде Старого Дели

