Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Дели — это город, где прошлое и будущее сплетаются в яркий узор.
Вы пройдётесь по узким улочкам Старого Дели, погрузитесь в великолепие Нового Дели, почувствуете аромат специй на шумном базаре и увидите архитектурные шедевры индийской культуры. Этот маршрут покажет вам город в деталях — от древних храмов до кварталов, где кипит жизнь.
Гурдвара Бангла Сахиб — сикхский храм, символ равенства и бескорыстного служения. Здесь каждый может присоединиться к лангару — общей трапезе, где еду готовят и подают добровольцы.
Храм Акшардхам — храмовый комплекс, поражающий изысканной резьбой, духовной символикой и масштабом. Мы посетим светомузыкальное шоу, которое устраивают здесь.
Старый Дели и Пряный рынок. Вы пройдётесь по узким улочкам Чандни Чоук и заглянете в величественную мечеть Джама Масджид. А также посетите крупнейший в Азии пряный рынок Хари Баоли, где воздух пропитан ароматами специй со всего мира.
Прогулка на велорикше по Старому Дели (по желанию) — узкие улочки, ароматы специй, крики торговцев и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Здесь вы ощутите дух настоящего Дели.
Ворота Индии и Парламентский комплекс. Почтим память солдат, павших в Первой мировой войне. Затем познакомимся с главными зданиями индийской власти — Парламентом и Президентским дворцом.
Храм Лотоса (по желанию) — современный архитектурный шедевр, открытый для людей всех вероисповеданий.
Колодец Аграсен (бонусная остановка). Скрытая жемчужина города — древний ступенчатый колодец, спрятанный от суеты современного Дели.
Дхоби Гхат. Вы увидите открытую прачечную, где до сих пор используют традиционные методы стирки.
На экскурсии вы услышите:
о влиянии Монгольской империи на город
архитектурных чудесах: от исторических памятников до современного дизайна
религиозном многообразии Дели
как праздники отражают душу индийской культуры
об изысканных блюдах и уличной еде Старого Дели
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Cresta с кондиционером — детские кресла по запросу
Трансфер оплачивается дополнительно из аэропорта — $10, а также из районов Гуруграм и Нойда — $15
Обратите внимание: в понедельник храмы Акшардхам и Лотоса не работают
Программа подходит для всех возрастов, однако в Старом городе предстоит пешая прогулка
Дополнительно оплачивается по желанию: обед, велорикша в Старом городе, посещение мечети Джама Масджид (450 рупий)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и читать дальше
незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
яна
11 ноя 2025
Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция, а настоящее погружение много эмоций и много точных исторических фактов. Родители радовались как дети, читать дальше
смеялись, катались на велорикше, всё время горели глаза. Моя мама историк и обычно придирчива, а тут слушала с интересом!
Тара свободно говорит по-русски, объясняет очень ясно и держит отличный темп. Особо отмечу заботу: все вопросы и мелочи он брал на себя, оставалось просто смотреть и наслаждаться. Видно, что он очень живой человек, любит жизнь и делится этим с людьми. Это была та самая прогулка, после которой хочется вернуться. Сохранили контакты и будем рекомендовать!!!.
К
Кирилл
8 ноя 2025
Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
Т
Татьяна
21 окт 2025
Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов, прекрасно чувствует настроение группы. Отличная экскурсия и самые приятные впечатления. Рекомендую 👍🔥🙏
A
Andrey
26 сен 2025
Экскурсия прошла очень интересно!
Natalia
15 июн 2025
Отличная экскурсия. Случайно попали в Дели на несколько часов между рейсами и очень рады, что выбор пал на экскурсию от Галию и гида Тара. Прекрасно все организованно, подстроили под нас места посещений. Комфортная машина с кондиционером. Увлекательная экскурсия, а Тара супер отзывчивый гид. Спасибо за новые впечатления! Удачи вам!
Алина
3 мая 2025
Все прошло отлично, наш гид Tara, отлично говорит по-русски, все рассказал, показал, успели посетить все места, какие были запланированы, все четко, безопасно и познавательно. Буду рекомендовать всем друзьям, кто отправится в Дели. Огромное спасибо, нашему водителю! Настоящий профессионал. Машина комфортная, кондиционер работает, все супер! Спасибо вам!