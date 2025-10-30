В древней Агре оживает история. Здесь возвышается Тадж-Махал — совершенный символ любви. Вы насладитесь его красотой, разгадаете скрытые в узорах символы и узнаете судьбу правителя, подарившего миру этот шедевр. Затем отправитесь в Красный форт — величественную цитадель Великих Моголов, где среди дворцов и бастионов решались судьбы империи.

7:00 — выезд из Дели

Гид встретит вас в отеле, и вы отправитесь в увлекательное путешествие! Впереди несколько часов в дороге, но они пройдут незаметно — за окном будут сменяться живописные пейзажи.

10:30 — Тадж-Махал

Вы увидите символ вечной любви, воздвигнутый Шах-Джаханом в честь жены Мумтаз-Махал. Услышите о его деталях и архитектурных инновациях. По желанию посетите усыпальницу Итимад-уд-Даула — утончённый памятник, который называют «Малым Таджем».

12:30 — обед в традиционном ресторане

Вы попробуете блюда индийской кухни: ароматные карри, нежный наан, насыщенные специями закуски и другие блюда.

14:00 — Красный форт

Могучие стены форта Агры скрывают дворцы, мечети и залы приёмов, в которых вершилась судьба Великих Моголов. Мы расскажем, как эта великая империя пришла к власти и какое влияние оказала на культуру, искусство и архитектуру Индии.

16:00 — возвращение в Дели

После насыщенного дня вы отправитесь обратно и прибудете в Дели около 19:00.

Организационные детали