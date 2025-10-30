Гид встретит вас в отеле, и вы отправитесь в увлекательное путешествие! Впереди несколько часов в дороге, но они пройдут незаметно — за окном будут сменяться живописные пейзажи.
10:30 — Тадж-Махал
Вы увидите символ вечной любви, воздвигнутый Шах-Джаханом в честь жены Мумтаз-Махал. Услышите о его деталях и архитектурных инновациях. По желанию посетите усыпальницу Итимад-уд-Даула — утончённый памятник, который называют «Малым Таджем».
12:30 — обед в традиционном ресторане
Вы попробуете блюда индийской кухни: ароматные карри, нежный наан, насыщенные специями закуски и другие блюда.
14:00 — Красный форт
Могучие стены форта Агры скрывают дворцы, мечети и залы приёмов, в которых вершилась судьба Великих Моголов. Мы расскажем, как эта великая империя пришла к власти и какое влияние оказала на культуру, искусство и архитектуру Индии.
16:00 — возвращение в Дели
После насыщенного дня вы отправитесь обратно и прибудете в Дели около 19:00.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Suzuki Dzire, Toyota Etios или Toyota Crysta, поездка на поезде, бутилированная вода
Трансфер оплачивается дополнительно из аэропорта — $10, а также из районов Гуруграм и Нойда — $15
Дополнительно оплачивается: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий ($15-16), Красный форт — 600 рупий ($7), обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и
незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.
Konstantin
30 окт 2025
Тара был заботлив и внимателен, а еще он отлично фотографирует! Спасибо за то, что показал нам Тадж Махал и Красный форт! Это незабываемо! Константин и Ксения. 30 октября 2025
Ю
Юлия
25 июл 2025
Брали индивидуальную экскурсию. Очень довольны поездкой и гидом. Все понравилось, учли все наши пожелания. Спасибо огромное!!!
Олеся
25 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность за заботливое отношение гида и водителя, так как у нас было всего 24 часа и мы прилетели поздно а выезжать нужно было на тур через несколько
часов, они все равно были на связи, почти так же не спали, в общем как нам обещали приехали мы в аэропорт вовремя, хотя все пугали пробками, отдельная благодарность на нашему гиду Тара за его прекрасный русский язык, который он выучил всего за год проживания в России)
vadim
13 апр 2025
Брали экскурсию накануне (сегодня заказали-завтра отправились). Гид Тара оперативно с нами связался и обсудили все детали. Организовано все было отлично. Комфортный авто был подан к отелю, гид к нам присоединился
по пути. Знание русского языка гидом для нас было вполне достаточным, проблем с очередями не было (Тара проводил везде оперативно), на все вопросы старательно отвечал. Если вам требуется море энциклопедической информации о предмете экскурсии, то возможно арсенала Тары вам не хватит, но наши намеченные цели были полностью достигнуты, а ожидания оправданы. После экскурсий гид организовал обед в одном из комфортабельных отелей Агры. На следующий день мы самостоятельно посещали Красный форт в Дели (освоив заодно местный метрополитен), так надо сказать, что он сильно проигрывает форту Агры, как по состоянию так и по красоте. Рекомендую сперва посмотреть форт в Дели а потом отправиться в Агру, так вы обеспечите себе эмоции по нарастающей). Приятного всем знакомства с историей и культурой многоликой Индии!