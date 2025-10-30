Мои заказы

Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт

Увидеть важные символы Индии - в поездке из Дели в Агру
В древней Агре оживает история. Здесь возвышается Тадж-Махал — совершенный символ любви.

Вы насладитесь его красотой, разгадаете скрытые в узорах символы и узнаете судьбу правителя, подарившего миру этот шедевр.

Затем отправитесь в Красный форт — величественную цитадель Великих Моголов, где среди дворцов и бастионов решались судьбы империи.
4 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Дели

Гид встретит вас в отеле, и вы отправитесь в увлекательное путешествие! Впереди несколько часов в дороге, но они пройдут незаметно — за окном будут сменяться живописные пейзажи.

10:30 — Тадж-Махал

Вы увидите символ вечной любви, воздвигнутый Шах-Джаханом в честь жены Мумтаз-Махал. Услышите о его деталях и архитектурных инновациях. По желанию посетите усыпальницу Итимад-уд-Даула — утончённый памятник, который называют «Малым Таджем».

12:30 — обед в традиционном ресторане

Вы попробуете блюда индийской кухни: ароматные карри, нежный наан, насыщенные специями закуски и другие блюда.

14:00 — Красный форт

Могучие стены форта Агры скрывают дворцы, мечети и залы приёмов, в которых вершилась судьба Великих Моголов. Мы расскажем, как эта великая империя пришла к власти и какое влияние оказала на культуру, искусство и архитектуру Индии.

16:00 — возвращение в Дели

После насыщенного дня вы отправитесь обратно и прибудете в Дели около 19:00.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Suzuki Dzire, Toyota Etios или Toyota Crysta, поездка на поезде, бутилированная вода
  • Трансфер оплачивается дополнительно из аэропорта — $10, а также из районов Гуруграм и Нойда — $15
  • Дополнительно оплачивается: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий ($15-16), Красный форт — 600 рупий ($7), обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галия
Галия — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Галия, я глава команды профессиональных гидов, которые проводят увлекательные туры по Индии. Наша миссия — показать вам всю магию этой удивительной страны, сделать ваше путешествие комфортным, безопасным и
читать дальше

незабываемым. Мы предлагаем не только экскурсии по знаменитым достопримечательностям, но и уникальные маршруты, раскрывающие скрытые жемчужины Индии. Внимательно слушая ваши пожелания, мы создаём индивидуальные программы, которые отражают ваши интересы. С нашей командой вы сможете погрузиться в настоящую культуру, историю и атмосферу Индии, открывая её сердце и душу.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Konstantin
Konstantin
30 окт 2025
Тара был заботлив и внимателен, а еще он отлично фотографирует! Спасибо за то, что показал нам Тадж Махал и Красный форт! Это незабываемо! Константин и Ксения. 30 октября 2025
Ю
Юлия
25 июл 2025
Брали индивидуальную экскурсию. Очень довольны поездкой и гидом. Все понравилось, учли все наши пожелания. Спасибо огромное!!!
Олеся
Олеся
25 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность за заботливое отношение гида и водителя, так как у нас было всего 24 часа и мы прилетели поздно а выезжать нужно было на тур через несколько
читать дальше

часов, они все равно были на связи, почти так же не спали, в общем как нам обещали приехали мы в аэропорт вовремя, хотя все пугали пробками, отдельная благодарность на нашему гиду Тара за его прекрасный русский язык, который он выучил всего за год проживания в России)

vadim
vadim
13 апр 2025
Брали экскурсию накануне (сегодня заказали-завтра отправились). Гид Тара оперативно с нами связался и обсудили все детали. Организовано все было отлично. Комфортный авто был подан к отелю, гид к нам присоединился
читать дальше

по пути. Знание русского языка гидом для нас было вполне достаточным, проблем с очередями не было (Тара проводил везде оперативно), на все вопросы старательно отвечал. Если вам требуется море энциклопедической информации о предмете экскурсии, то возможно арсенала Тары вам не хватит, но наши намеченные цели были полностью достигнуты, а ожидания оправданы. После экскурсий гид организовал обед в одном из комфортабельных отелей Агры.
На следующий день мы самостоятельно посещали Красный форт в Дели (освоив заодно местный метрополитен), так надо сказать, что он сильно проигрывает форту Агры, как по состоянию так и по красоте. Рекомендую сперва посмотреть форт в Дели а потом отправиться в Агру, так вы обеспечите себе эмоции по нарастающей). Приятного всем знакомства с историей и культурой многоликой Индии!

