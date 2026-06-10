38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многогранный, многоликий, контрастный — эти эпитеты подходят ко многим городам мира, но к Дели особенно. Вы увидите шокирующе колоритный Старый город и современные небоскрёбы Нового Дели. Проедете по достопримечательностям и узнаете об истории и традициях обоих городов. Полюбуетесь грандиозным храмом Акшардхам и белоснежным храмом Лотоса. И в итоге за один день составите полноценное впечатление о шумной и яркой столице Индии.
Описание экскурсии
Узнать и прочувствовать Старый Дели
В Старом Дели с его узенькими улочками и современными высотками по-прежнему чувствуется дух Средневековья, а жизнь бурлит яркими красками. Старый Дели может ошеломить, но точно запомнится колоритом и знаковыми достопримечательностями. Здесь вы увидите мечеть Джами, Чандни Чоук, Храм птиц (с улицы), Красный форт (с улицы). Кроме того, вы прокатитесь на велорикше.
- Прогулка на велорикше по старому Дели — узкие улочки, ароматы специй, крики торговцев и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Здесь вы ощутите дух настоящего Дели.
Увидеть главное в Новом Дели
Я расскажу о возникновении города, его развитии и роли в истории страны. В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать. В этой части программы:
- Храм Лотоса — легендарный белоснежный храм религии Бахаи, который собирает под своими лепестками верующих и других религий
- Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди (если успеем)
- Ворота Индии и Президенсткий дворец — монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента.
- Ступенчатые колодцы Аграсена — в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования
- Прачечная Дхоби Гхат — уникальное место, где уже несколько столетий одежду стирают вручную
- Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.
- Храм Бангла Сахиб — место духовного утешения в традиционном индийском стиле с золотым куполом, символизирующим духовную чистоту. Ежедневно здесь проходят службы с пением гимнов и ритуалами.
- Храм Акшардхам — вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях.
- Коннот-Плейс — вы проедете по деловому центру Дели от обсерватории Джантар Мантар до кинотеатра Plaza: некоторые дома здесь удивительно напоминают Санкт-Петербург.
- А также Мемориал Махатма Ганди, прачечная, храм сикхов Бангла сахиб и чайная дегустация.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят за один день увидеть весь Дели, а также тем, кто в городе проездом.
Организационные детали
- Обратите внимание: в понедельник храм Акшардхам и храм Лотоса не работают
- Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля
- Встреча в аэропорту возможна за доплату
- Во многих храмах Дели дресс-код (в шортах или коротких платьях нельзя входить в храм)
- Возможно проведение экскурсии для группы 5-10 человек — $45 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный автомобиль Toyota или Suzuki с кондиционером и питьевой водой)
- Прогулка на велорикше в старом Дели
- Дополнительные расходы: посещение мечети Джами (350 рупий с чел.) и камера хранения в храме Лакшми-Нараян (100 рупий), чаевые гиду и водителю
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 120 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Экскурсия прошла прекрасно: Интересно, заботой, чётко…
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемый Роман! Огромное спасибо за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями об экскурсии по Дели. Нам невероятно приятно
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Отличная поездка! Прекрасная экскурсия с подробными рассказами, интересными фактами и описаниями окрестностей! Замечательный коммуникабельный приветливый экскурсовод.
Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия!!!!
Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия!!!!
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемая Юлия!
От лица всей нашей команды и лично экскурсовода Али, благодарим вас за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Нам
От лица всей нашей команды и лично экскурсовода Али, благодарим вас за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Нам
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С
На старте сразу понравилось что коммуницировали и договаривались в max, по экскурсии все вовремя и четко, в атмосферу города и страны окунулись, информацию получили, некоторые вещи стыдно что сами не знали, так как у стран есть общая история, гид владеет информацией и охотно делится. Русский от гида понятен, он тоже понимает все великолепно.
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E
Мы впервые в Индии,и эта эта Великая страна нас заворожила. Мы являемся путешественниками среднего левела - кое-где побывали, любим приключения… но, то, что мы увидели в Индии не поддавалось нашему
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемая Екатерина! Благодарим вас за такой искренний и подробный отзыв! Нам невероятно приятно читать, что Индия смогла вас так
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С
Идеальный вариант, чтобы посмотреть весь Дели за один день и не умереть по дороге. Все основные достопримечательности вам покажут, дадут время погулять, потом будет обед в индийском ресторане (не самом
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемый Сергей! Огромное спасибо, что нашли время поделиться таким подробным и позитивным отзывом. Нам невероятно приятно, что наша экскурсия
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прекрасный Ави провел чудесную экскурсию на хорошем русском языке. спасибо вам!! интересно, познавательно, доброжелательно!! самый красивый храм Акшардхам фотографировать нельзя, но он восхищает!
Али
Ответ организатора:
Добрый день! Уважаемая! Надежда!
Благодарим вас за такой тёплый и развёрнутый отзыв — нам очень приятно получить обратную связь о нашей
Благодарим вас за такой тёплый и развёрнутый отзыв — нам очень приятно получить обратную связь о нашей
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