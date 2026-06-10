38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древний мегаполис Дели

Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
Многогранный, многоликий, контрастный — эти эпитеты подходят ко многим городам мира, но к Дели особенно. Вы увидите шокирующе колоритный Старый город и современные небоскрёбы Нового Дели. Проедете по достопримечательностям и узнаете об истории и традициях обоих городов. Полюбуетесь грандиозным храмом Акшардхам и белоснежным храмом Лотоса. И в итоге за один день составите полноценное впечатление о шумной и яркой столице Индии.
4.8
120 отзывов
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели

Описание экскурсии

Узнать и прочувствовать Старый Дели

В Старом Дели с его узенькими улочками и современными высотками по-прежнему чувствуется дух Средневековья, а жизнь бурлит яркими красками. Старый Дели может ошеломить, но точно запомнится колоритом и знаковыми достопримечательностями. Здесь вы увидите мечеть Джами, Чандни Чоук, Храм птиц (с улицы), Красный форт (с улицы). Кроме того, вы прокатитесь на велорикше.

  • Прогулка на велорикше по старому Дели — узкие улочки, ароматы специй, крики торговцев и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Здесь вы ощутите дух настоящего Дели.

Увидеть главное в Новом Дели

Я расскажу о возникновении города, его развитии и роли в истории страны. В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать. В этой части программы:

  • Храм Лотоса — легендарный белоснежный храм религии Бахаи, который собирает под своими лепестками верующих и других религий
  • Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди (если успеем)
  • Ворота Индии и Президенсткий дворец — монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента.
  • Ступенчатые колодцы Аграсена — в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования
  • Прачечная Дхоби Гхат — уникальное место, где уже несколько столетий одежду стирают вручную
  • Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.
  • Храм Бангла Сахиб — место духовного утешения в традиционном индийском стиле с золотым куполом, символизирующим духовную чистоту. Ежедневно здесь проходят службы с пением гимнов и ритуалами.
  • Храм Акшардхам — вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях.
  • Коннот-Плейс — вы проедете по деловому центру Дели от обсерватории Джантар Мантар до кинотеатра Plaza: некоторые дома здесь удивительно напоминают Санкт-Петербург.
  • А также Мемориал Махатма Ганди, прачечная, храм сикхов Бангла сахиб и чайная дегустация.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день увидеть весь Дели, а также тем, кто в городе проездом.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в понедельник храм Акшардхам и храм Лотоса не работают
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля
  • Встреча в аэропорту возможна за доплату
  • Во многих храмах Дели дресс-код (в шортах или коротких платьях нельзя входить в храм)
  • Возможно проведение экскурсии для группы 5-10 человек — $45 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный автомобиль Toyota или Suzuki с кондиционером и питьевой водой)
  • Прогулка на велорикше в старом Дели
  • Дополнительные расходы: посещение мечети Джами (350 рупий с чел.) и камера хранения в храме Лакшми-Нараян (100 рупий), чаевые гиду и водителю

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
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говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
5
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Экскурсия прошла прекрасно: Интересно, заботой, чётко…
Экскурсия прошла прекрасно: Интересно, заботой, чётко…
Экскурсия прошла прекрасно: Интересно, заботой, чётко…
Экскурсия прошла прекрасно: Интересно, заботой, чётко…
Али
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемый Роман! Огромное спасибо за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями об экскурсии по Дели. Нам невероятно приятно
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читать такой тёплый и содержательный отзыв.

Мы искренне рады, что ваше путешествие прошло прекрасно. Для нас очень важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и безопасно в огромном и шумном мегаполисе, и мы счастливы, что Али удалось создать именно такую атмосферу — интересную, наполненную заботой и организованную чётко по плану.

Ваша оценка работы гида — лучшая награда для всей нашей команды. Мы обязательно передадим ваши слова благодарности Али. Его профессионализм, глубокие знания истории города и умение найти индивидуальный подход к каждому путешественнику делают наши туры действительно особенными.

Надеемся, что яркие воспоминания о красоте Дели, его контрастах и гостеприимстве останутся с вами надолго. Будем рады видеть вас снова, если вы решите вернуться в Индию или захотите открыть для себя новые уголки этой удивительной страны!

С наилучшими пожеланиями, Команда Али

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Юлия
Отличная поездка! Прекрасная экскурсия с подробными рассказами, интересными фактами и описаниями окрестностей! Замечательный коммуникабельный приветливый экскурсовод.
Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия!!!!
Отличная поездка! Прекрасная экскурсия с подробными рассказами, интересными фактами и описаниями окрестностей! Замечательный коммуникабельный приветливый экскурсовод.
Али
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемая Юлия!

От лица всей нашей команды и лично экскурсовода Али, благодарим вас за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Нам
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очень приятно, что поездка оставила у вас яркие и положительные впечатления.

Мы особенно рады, что вы отметили профессионализм и коммуникабельность нашего гида. Именно увлечённость своим делом, внимание к деталям и умение делиться интересными фактами делают наши экскурсии по-настоящему запоминающимися. Мы обязательно передадим ваши слова благодарности экскурсоводу — такая обратная связь служит лучшей мотивацией для всей нашей команды.

Для нас большая радость знать, что путешествие подарило вам огромное удовольствие. Будем искренне рады видеть вас снова на наших маршрутах, чтобы вместе открывать новые интересные места и делиться уникальными историями.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Команда Али

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С
На старте сразу понравилось что коммуницировали и договаривались в max, по экскурсии все вовремя и четко, в атмосферу города и страны окунулись, информацию получили, некоторые вещи стыдно что сами не знали, так как у стран есть общая история, гид владеет информацией и охотно делится. Русский от гида понятен, он тоже понимает все великолепно.
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E
Мы впервые в Индии,и эта эта Великая страна нас заворожила. Мы являемся путешественниками среднего левела - кое-где побывали, любим приключения… но, то, что мы увидели в Индии не поддавалось нашему
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обывательском у сознанию. Без гида мы бы не справились. На наше счастье явился Джавед и целый день сопровождал нас по всем локациям - храмам, музеям, магазинам. Очень тактично и заботливо нас опекал, все вопросы решал, все пожелания выполнял. Я бы назвала этот формат услугой сопровождения скорее, чем экскурсией, или такой вводной, обзорной экскурсией. Но именно это нам и было важно. Мы, видимо, долго возились на рынке в старом городе - очень антураж но и эндемично, одни бы туда точно не сунулись, в каждом храме, мечети, так, что не успевали осмотреть плановый минимум. Джавед без лишних слов и вопросов задержался ещё на 3 часа!!! Мы очень благодарны ему и желаем процветания компании в целом!

Али
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемая Екатерина! Благодарим вас за такой искренний и подробный отзыв! Нам невероятно приятно читать, что Индия смогла вас так
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заворожить. Мы очень рады, что формат индивидуального сопровождения оказался именно тем, что вы искали в своём путешествии.

Отдельные слова благодарности мы обязательно передадим Джаведу. Его тактичность, забота и готовность задержаться ради гостей — это высший пилотаж гостеприимства. Мы гордимся, что в нашей команде работают такие чуткие профессионалы.

Спасибо за ваши тёплые пожелания нашей компании! Будем рады снова стать вашими проводниками в удивительный мир Индии.

С уважением, команда Али

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С
Идеальный вариант, чтобы посмотреть весь Дели за один день и не умереть по дороге. Все основные достопримечательности вам покажут, дадут время погулять, потом будет обед в индийском ресторане (не самом
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дешевом, но зато понятном неискушенному путешественнику).
Рассказ на русском языке хороший - все, что надо, я узнал.
В идеале машина рассчитана на двух взрослых туристов (третий ряд довольно узкий, на передних сиденьях водитель и гид), но при желании можно разместиться и большей компанией (я, почти двухметровый мужик, спокойно всю экскурсию проехал на том самом третьем ряду).
Сам Дели очень хаотичный, поэтому подспорье в виде экскурсии по основным местам пришлось нам очень кстати.

Али
Али
Ответ организатора:
Здравствуйте! Уважаемый Сергей! Огромное спасибо, что нашли время поделиться таким подробным и позитивным отзывом. Нам невероятно приятно, что наша экскурсия
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по Дели оставила у вас такие яркие впечатления.

Мы очень рады, что маршрут и организация экскурсии оказались для вас комфортными. Мы специально подбирали автомобиль, который, несмотря на компактность, позволяет с удобством разместиться даже высоким гостям на третьем ряду. Ваш комментарий о том, что вы, «почти двухметровый мужчина, спокойно всю экскурсию проехали», — это высшая похвала для нашей команды и подтверждение того, что логистика выстроена верно.

Отдельная благодарность за оценку нашего подхода к обеду. Мы действительно стараемся находить золотую середину: знакомить путешественников с настоящей индийской кухней, но делать это в уютной и понятной обстановке, чтобы гастрономический опыт не пугал, а радовал.

Мы гордимся нашими гидами и тем, что экскурсия проводится на русском языке. Для нас важно, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, но и услышали живые истории, узнали контекст и почувствовали атмосферу города, не тратя время на переводчики.

Вы абсолютно точно подметили хаотичность Дели. Для многих самостоятельное знакомство с этим мегаполисом может стать настоящим испытанием. Именно поэтому мы считаем нашу экскурсию отличным «подспорьем», позволяющим безопасно и структурированно увидеть всё самое главное за один день.

Ваши слова — лучшая мотивация для всей нашей команды. Будем счастливы видеть вас снова в Индии и надеемся, что впереди у вас ещё много интересных путешествий по этой удивительной стране!

С уважением, Команда Али

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Надежда
прекрасный Ави провел чудесную экскурсию на хорошем русском языке. спасибо вам!! интересно, познавательно, доброжелательно!! самый красивый храм Акшардхам фотографировать нельзя, но он восхищает!
Али
Али
Ответ организатора:
Добрый день! Уважаемая! Надежда!

Благодарим вас за такой тёплый и развёрнутый отзыв — нам очень приятно получить обратную связь о нашей
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работе.

Мы искренне рады, что экскурсия с Ави оставила у вас столько ярких впечатлений. Передадим ему ваши слова: он действительно большой профессионал своего дела, который вкладывает душу в каждую прогулку. Мы особенно ценим его умение рассказывать интересно и познавательно, сохраняя при этом доброжелательную атмосферу и безупречный русский язык.

Вы абсолютно правы насчёт храма Акшардхам: это одно из самых грандиозных сооружений Индии. Его архитектура и энергетика поражают воображение даже без возможности сделать фотографии. Такие моменты часто становятся самыми запоминающимися в путешествии.

Спасибо вам ещё раз за высокую оценку нашего сервиса и за то, что нашли время поделиться своими эмоциями!

Будем рады видеть вас снова в наших турах или рекомендовать друзьям для новых открытий.

С уважением, Команда Али

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