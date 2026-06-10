38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многогранный, многоликий, контрастный — эти эпитеты подходят ко многим городам мира, но к Дели особенно. Вы увидите шокирующе колоритный Старый город и современные небоскрёбы Нового Дели. Проедете по достопримечательностям и узнаете об истории и традициях обоих городов. Полюбуетесь грандиозным храмом Акшардхам и белоснежным храмом Лотоса. И в итоге за один день составите полноценное впечатление о шумной и яркой столице Индии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Узнать и прочувствовать Старый Дели

В Старом Дели с его узенькими улочками и современными высотками по-прежнему чувствуется дух Средневековья, а жизнь бурлит яркими красками. Старый Дели может ошеломить, но точно запомнится колоритом и знаковыми достопримечательностями. Здесь вы увидите мечеть Джами, Чандни Чоук, Храм птиц (с улицы), Красный форт (с улицы). Кроме того, вы прокатитесь на велорикше.

Прогулка на велорикше по старому Дели — узкие улочки, ароматы специй, крики торговцев и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Здесь вы ощутите дух настоящего Дели.

Увидеть главное в Новом Дели

Я расскажу о возникновении города, его развитии и роли в истории страны. В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать. В этой части программы:

Храм Лотоса — легендарный белоснежный храм религии Бахаи, который собирает под своими лепестками верующих и других религий

— легендарный белоснежный храм религии Бахаи, который собирает под своими лепестками верующих и других религий Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди (если успеем)

— городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди (если успеем) Ворота Индии и Президенсткий дворец — монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента.

— монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента. Ступенчатые колодцы Аграсена — в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования

— в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования Прачечная Дхоби Гхат — уникальное место, где уже несколько столетий одежду стирают вручную

— уникальное место, где уже несколько столетий одежду стирают вручную Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.

— вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван. Храм Бангла Сахиб — место духовного утешения в традиционном индийском стиле с золотым куполом, символизирующим духовную чистоту. Ежедневно здесь проходят службы с пением гимнов и ритуалами.

— место духовного утешения в традиционном индийском стиле с золотым куполом, символизирующим духовную чистоту. Ежедневно здесь проходят службы с пением гимнов и ритуалами. Храм Акшардхам — вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях.

— вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях. Коннот-Плейс — вы проедете по деловому центру Дели от обсерватории Джантар Мантар до кинотеатра Plaza: некоторые дома здесь удивительно напоминают Санкт-Петербург.

— вы проедете по деловому центру Дели от обсерватории Джантар Мантар до кинотеатра Plaza: некоторые дома здесь удивительно напоминают Санкт-Петербург. А также Мемориал Махатма Ганди, прачечная, храм сикхов Бангла сахиб и чайная дегустация.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день увидеть весь Дели, а также тем, кто в городе проездом.

Организационные детали

Обратите внимание: в понедельник храм Акшардхам и храм Лотоса не работают

Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля

Встреча в аэропорту возможна за доплату

Во многих храмах Дели дресс-код (в шортах или коротких платьях нельзя входить в храм)

Возможно проведение экскурсии для группы 5-10 человек — $45 за чел.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет