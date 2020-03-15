38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Узнать и прочувствовать Старый Дели

В Старом Дели с его узенькими улочками и современными высотками по-прежнему чувствуется дух Средневековья, а жизнь бурлит яркими красками. Старый Дели может ошеломить, но точно запомнится колоритом и знаковыми достопримечательностями. Здесь вы увидите:

Минарет Кутуб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире, около которого вы узнаете о мусульманской Индии — Делийском султанате — и о том, что могут рассказать разные части минарета.

— самый высокий кирпичный минарет в мире, около которого вы узнаете о мусульманской Индии — Делийском султанате — и о том, что могут рассказать разные части минарета. Храм Летоса — легендарный белоснежный храм религии Бахаи, который собирает под своими лепестками верующих и других религий.

Увидеть главное в Новом Дели

Я расскажу о возникновении города, его развитии и роли в истории страны. В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать. В этой части программы:

Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди.

— городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди. Мавзолей Хумаюна — вы увидите красивейший восточный дворец, усыпальницу могольского падишаха Хумаюна, и узнаете о династии Великих Моголов.

— вы увидите красивейший восточный дворец, усыпальницу могольского падишаха Хумаюна, и узнаете о династии Великих Моголов. Ворота Индии и Президенсткий дворец — монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента.

— монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента. Ступенчатые колодцы Аграсена — в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования.

— в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования. Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.

— вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван. Храм Акшардхам — вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях.

— вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях. Коннот-Плейс — вы проедете по деловому центру Дели от обсерватории Джантар Мантар до кинотеатра Plaza: некоторые дома здесь удивительно напоминают Санкт-Петербург.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день увидеть весь Дели, а также тем, кто в городе проездом.