38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Али - красивый, интересный юноша, прекрасно знает традиции, обычаи и историю страны. Хорошо говорит по русски и может рассказать очень много увлекательного, когда спрашиваешь и интересуешься.
Не поняла какая концепция экскурсии, на мой взгляд мы просто ездили по достопримечательностям Дели в хаотичном порядке и узнавали немного того, потом немного того, связанного рассказа не было.
Али не успел показать все заявленное.
Нашей большой ошибкой было попросить заехать в кафе по пути (мы ехали до него часа полтора, проезжая много разных ресторанчиков) и спросить, где купить хороший чай - Али нас тут же отвез в магазинчик, где была дегустация этого самого чая. Времени потратили прилично. О том, что мы лишаем себя осмотра заявленных в экскурсии достопримечательностей, Али не сказал, а мы не догадались. Наверняка, есть работа с заведениями по партнерской программе, но не в ущерб экскурсии же...
В итоге 5 из 9 достопримечательностей нами просмотрено, на остальное времени не хватило, многое закрывается в шесть часов. Но это я уже узнала потом самостоятельно. Али не предупреждал и ни разу нас не торопил, а в конце просто сказал - мы не успели.
Экскурсию имеет смысл начинать не позже 9 и брать с собой перекус, самим контролировать время и посещение достопримечательностей Дели (они прекрасны, необычны и великолепны), задавать вопросы, чтобы узнать Индию лучше.