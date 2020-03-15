38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии

Ali
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Ali – ваш гид
Многогранный, многоликий, контрастный — эти эпитеты подходят ко многим городам мира, но к Дели особенно.

Вы увидите шокирующе колоритный Старый город и современные небоскрёбы Нового Дели.

Проедете по знаковым достопримечательностям и узнаете об истории и традициях обоих городов.

Полюбуетесь грандиозным храмом Акшардхам и белоснежным храмом Лотоса.

И в итоге за один день составите полноценное впечатление о шумной и яркой столице Индии.
$89 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.45
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели

Что вас ожидает

Узнать и прочувствовать Старый Дели
В Старом Дели с его узенькими улочками и современными высотками по-прежнему чувствуется дух Средневековья, а жизнь бурлит яркими красками. Старый Дели может ошеломить, но точно запомнится колоритом и знаковыми достопримечательностями. Здесь вы увидите:

  • Минарет Кутуб-Минар — самый высокий кирпичный минарет в мире, около которого вы узнаете о мусульманской Индии — Делийском султанате — и о том, что могут рассказать разные части минарета.
  • Храм Летоса — легендарный белоснежный храм религии Бахаи, который собирает под своими лепестками верующих и других религий.

Увидеть главное в Новом Дели
Я расскажу о возникновении города, его развитии и роли в истории страны. В Новом Дели вы, конечно, узнаете о его застройке англичанами и увидите главные административные сооружения, религиозные объекты и районы, где живёт местная знать. В этой части программы:

  • Сад Лодхи — городской парк Дели, чья архитектура 15 века переносит во времена господства пуштунских династий Саййид и Лоди.
  • Мавзолей Хумаюна — вы увидите красивейший восточный дворец, усыпальницу могольского падишаха Хумаюна, и узнаете о династии Великих Моголов.
  • Ворота Индии и Президенсткий дворец — монументальный мемориал солдатам и официальная резиденция президента.
  • Ступенчатые колодцы Аграсена — в подземных колодцах-бассейнах вы услышите об особенностях их устройства и использования.
  • Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь ярким зданием индуистского храма, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.
  • Храм Акшардхам — вас ждёт грандиозный храмовый комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса — я расскажу о его строительстве и архитектурных деталях.
  • Коннот-Плейс — вы проедете по деловому центру Дели от обсерватории Джантар Мантар до кинотеатра Plaza: некоторые дома здесь удивительно напоминают Санкт-Петербург.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день увидеть весь Дели, а также тем, кто в городе проездом.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля или в аэропорту
  • Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный автомобиль Toyota или Suzuki с кондиционером и питьевой водой)
  • Обед возможен по желанию
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели
Древний мегаполис Дели

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ali
Ali
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город , о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и со мной ваше путешествие будет незабываемым!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Многие уже об этом писали, но ничего не меняется. Гидом был не Али.
Об этом мы узнали утром экскурсии - видимо, что не успеть попросить скидку.
Основной акцент был на посещение магазинов - из-за чего мы не успели вовремя попасть в храм Лотоса. От посещения одного места мы отказались сами, но другие два нам не показали.
Забавно другое - гид покупал для нас билеты - брал из для местных - за 50 рупий, а нам в конце предъявил полную стоимость. В общем вы все поняли...
18 февраля 2020
Все организовано отлично, встретили в отели вовремя, гид рассказывал подробно о всех исторических мест, которые посетили согласно программы, очень понравился дели, как город контрастов, всем советую экскурсию при посещении города на один день
16 февраля 2020
Экскурсию проводил гид Сунил из команды Али. Маршрут экскурсии составлен таким образом, что за один день мы увидели основные достопримечательности Дели, и смогли узнать многовековую историю города за один день.
8 февраля 2020
Али - красивый, интересный юноша, прекрасно знает традиции, обычаи и историю страны. Хорошо говорит по русски и может рассказать очень много увлекательного, когда спрашиваешь и интересуешься.
Не поняла какая концепция экскурсии, на мой взгляд мы просто ездили по достопримечательностям Дели в хаотичном порядке и узнавали немного того, потом немного того, связанного рассказа не было.
Али не успел показать все заявленное.
Нашей большой ошибкой было попросить заехать в кафе по пути (мы ехали до него часа полтора, проезжая много разных ресторанчиков) и спросить, где купить хороший чай - Али нас тут же отвез в магазинчик, где была дегустация этого самого чая. Времени потратили прилично. О том, что мы лишаем себя осмотра заявленных в экскурсии достопримечательностей, Али не сказал, а мы не догадались. Наверняка, есть работа с заведениями по партнерской программе, но не в ущерб экскурсии же...
В итоге 5 из 9 достопримечательностей нами просмотрено, на остальное времени не хватило, многое закрывается в шесть часов. Но это я уже узнала потом самостоятельно. Али не предупреждал и ни разу нас не торопил, а в конце просто сказал - мы не успели.
Экскурсию имеет смысл начинать не позже 9 и брать с собой перекус, самим контролировать время и посещение достопримечательностей Дели (они прекрасны, необычны и великолепны), задавать вопросы, чтобы узнать Индию лучше.
5 февраля 2020
Приехав в Дели впервые ,в аэропорту нас ждал водитель с табличкой ,где были написаны наши данные .Водитель был очень вежлив с нами ,не смотря на то , что наш рейс задержали и мы не прибыли в оговорённое время ..Забрав нас из аэропорта мы поехали к местным достопримечательностям .В ,особенности ,запомнился храм ,,Артшамхам”, который поражает не только своими масштабами ,но и архитектурой .В храме есть 9 куполов ,и каждый из них особенный ,не похожий один на другой .Особенность этого храма в том ,что фото и видеосъёмка на территории храма запрещена ,и есть возможность насладиться всей этой красотой и масштабом без техники .Следующей запоминающейся достопримечательностью был храм ,,Лотос” , который один из немногих в Мире ,является храмом для всех религий .Этот храм поражает своей архитектурой .Внешне храм выглядит ,как полу-распустившийся цветок лотоса ,а внутри пустые былые стены с местом для мольбы .Хочется отметить профессионализм персонала ,который сопровождал нас всю дорогу .Экскурсия была выстроена грамотно ,и сопровождалась интересным и ненавязчивым рассказом экскурсовода .
3 февраля 2020
Экскурсию заказали на 25.01, из-за болезни пришлось перенести дату прилета, гид пошел на встречу и бесплатно перенес экскурсию на 27.01. Встретили в аэропорту и отвезли туда же после экскурсии. Гид Сунэль (был он, а не Али) не очень хорошо говорит по-русски, он рассказывал материал, но многие вопросы не понимал и, соответственно, не отвечал на них. Нас также повезли в магазин различной продукции, в который мы ехать не хотели. Но у гида с магазином договоренность (Как и у всех экскурсоводов), но это ведь индивидуальная экскурсия и мы платим деньги за то, что нам интересно. Также повез на обед в определенный ресторан, где цены соответствуют московским и выше. В храм Лотос мы не попали - смотрели через забор (при том, что это одно из самых красивых мест). Экскурсия длилась примерно 6 часов. В целом экскурсия неплохая.
3 февраля 2020
Экскурсия состоялась по плану, прекрасно организована, посетили все, что было исходно оговорено. Гид Сунил - прекрасно воспитанный молодой человек был крайне внимателен, отзывался на все пожелания. Экскурсия была приятной и познавательной. Всем рекомендую!
2 февраля 2020
Экскурсия по Дели была прекрасная и отлично организована с самого начала и до конца. Общение с очень хорошо говорящим по-русски гидом Али было удобным и полезным на этапе организации экскурсии и невероятно интересным во время экскурсии. Али учитывает все пожелания и имеет замечательное чувство юмора! Самые лучшие рекомендации от нашей большой группы!!! Али! Огромное спасибо!
Нина
8 января 2020
Некачественная экскурсия, проведенная вообще непонятно кем (не гидом Али), показали только половину достопримечательностей из тех, что заявлены в описании экскурсии! Итог: полное разочарование от Дели, испорченное настроение. Просим вернуть деньги за экскурсию.
7 января 2020
Всем, кто хочет посмотреть Дели советую эту экскурсию. Очень интересно и познавательно. Гидом у меня был Кришна, который отлично владеет материалом. Все четко организовано, водитель забрал из отеля и по окончании экскурсии привез обратно.
Ещё 28 отзывов

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