Описание экскурсии Ришикеш — священный город и является духовной столицей йога расположенный в предгорья Гималаев на берегу Ганга. Священные реки и горы создают подходящий пейзаж для занятия йогой и Медитации. Согласно индуизму, Ришикеш имеет большое культурное и духовное значение для местных индийцев потомучто это ворота в Гималаи, от которых начинается путешествие к Четырем святыням городам в горные районы, расположен в штате Уттаракханд, в том месте, где Ганг стекает с Гималаев. Сейчас йоги, аскеты, отшельники, туристы-паломники и просто любопытствующие со всего мира приезжают суда в поисках сокровенной мудрости города. Харидвар является одним из древнейших городов планеты и одним из самых почитаемых паломнических мест для индуистов находится на берегу Ганга. название этого города означает «ворота к Богу» и происходит от слов «Хари» (Вишну) и «двар» (ворота). Это место паломничества для индусов, где находятся многочисленные храмы, главные из которых — Хар-Ки-Паури, а также место проведения крупнейших религиозных событий, как Кумбха-мела. История города тесно связана с индуистской верой и проведением религиозных обрядов, а также с его ролью как врат к Гималаям и источником священной реки Ганг.

