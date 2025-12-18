Ришикеш — священный город и является духовной столицей йога расположенный в предгорья Гималаев на берегу Ганга. Священные реки и горы создают подходящий пейзаж для занятия йогой и Медитации.
Описание экскурсииРишикеш — священный город и является духовной столицей йога расположенный в предгорья Гималаев на берегу Ганга. Священные реки и горы создают подходящий пейзаж для занятия йогой и Медитации. Согласно индуизму, Ришикеш имеет большое культурное и духовное значение для местных индийцев потомучто это ворота в Гималаи, от которых начинается путешествие к Четырем святыням городам в горные районы, расположен в штате Уттаракханд, в том месте, где Ганг стекает с Гималаев. Сейчас йоги, аскеты, отшельники, туристы-паломники и просто любопытствующие со всего мира приезжают суда в поисках сокровенной мудрости города. Харидвар является одним из древнейших городов планеты и одним из самых почитаемых паломнических мест для индуистов находится на берегу Ганга. название этого города означает «ворота к Богу» и происходит от слов «Хари» (Вишну) и «двар» (ворота). Это место паломничества для индусов, где находятся многочисленные храмы, главные из которых — Хар-Ки-Паури, а также место проведения крупнейших религиозных событий, как Кумбха-мела. История города тесно связана с индуистской верой и проведением религиозных обрядов, а также с его ролью как врат к Гималаям и источником священной реки Ганг.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1: Дели
- Прибытие в аэропорт Дели, встреча и трансфер в отель
- День 2: Дели
- Посещение: Кутб Минар, Храм Лотоса, Храм Акшардхам, Старый Дели, Мечеть Джама Масджид, Ворота Индии, Президентский дворец
- День 3: Ришикеш - Харидвар
- Посещение: Водопад Патна, Пещера Мудреца, Мост Лакшманджула, Хар Ки Паури гхат и Храм Чанди Деви
Что включено
- Проживание в забронированных номерах с завтраком. /n Услуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /n Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /n Помощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n
Место начала и завершения?
Любое место или отель в Дели и аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
