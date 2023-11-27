Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Индивидуальная экскурсия в Дели

Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле

Погрузитесь в королевское наследие Джайпура, в его богатую историю раджпутов, в рамках нашей насыщенной частной экскурсии по городу.

Откройте для себя захватывающие истории о великолепном форте Амбер, полюбуйтесь замысловатой архитектурой Хава-Махала, почувствуйте отголоски королевской власти в Городском дворце, насладитесь безмятежной красотой дворца на воде Джал-Махала и необычайной обсерваторией Джантар-Мантара.
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле (все включено)
Ближайшие даты:
8
мар
9
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот $65
Дополнение: обед со входом в достопримечательности$39
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Форт Амбер
  • Дворец Ветров Хава-Махала
  • Городской дворец Джайпура
  • Дворец на воде Джал-Махала
  • Обсерватория Джантар-Мантара

Описание

Программа 5:00 – дорога Дели-Джайпур на автомобиле, 235 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Джайпур, 4 часа езды. 9:00 – посещение форта Амбер. Встретившись с вашим гидом и водителем в Джайпуре, вы направитесь к форту Амбер в городе Амер. Здесь вы сможете сделать массу эффектных фотоснимков. 11:00 – завтрак. После сделаем остановку на отдых и перекус, вы сможете отведать деликатесы Раджпутани в местном ресторане. 12:00 – посещение Хава Махала. После этого отправитесь в невероятный «Дворец Ветров», известный как Хава-Махала. 13:00 – обед. Отправитесь прочувствовать настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Городского дворца, Джантар-Мантара, Джал-Махала. После обеденного перерыва вы отправитесь к королевскому городскому дворцу, а затем увидите памятник архитектуры начала XVIII века (астрономическую обсерваторию), также известную как Джантар Мантар и Джал Махал. 16:30 – посещение местного базара. Розовый город славится драгоценными камнями и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какие-либо сувениры, вы сможете посетить местные базары Джайпура. 17:00 – возвращение в отель.

Ежедневно в 5:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дели, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.
  • Частный тур по Джайпуру из Дели на машине (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 ноя 2023

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