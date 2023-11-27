Частный тур по Джайпуру из Дели на автомобиле
Погрузитесь в королевское наследие Джайпура, в его богатую историю раджпутов, в рамках нашей насыщенной частной экскурсии по городу.
Откройте для себя захватывающие истории о великолепном форте Амбер, полюбуйтесь замысловатой архитектурой Хава-Махала, почувствуйте отголоски королевской власти в Городском дворце, насладитесь безмятежной красотой дворца на воде Джал-Махала и необычайной обсерваторией Джантар-Мантара.
Откройте для себя захватывающие истории о великолепном форте Амбер, полюбуйтесь замысловатой архитектурой Хава-Махала, почувствуйте отголоски королевской власти в Городском дворце, насладитесь безмятежной красотой дворца на воде Джал-Махала и необычайной обсерваторией Джантар-Мантара.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $65
|Дополнение: обед со входом в достопримечательности
|$39
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Форт Амбер
- Дворец Ветров Хава-Махала
- Городской дворец Джайпура
- Дворец на воде Джал-Махала
- Обсерватория Джантар-Мантара
Описание
Программа 5:00 – дорога Дели-Джайпур на автомобиле, 235 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Джайпур, 4 часа езды. 9:00 – посещение форта Амбер. Встретившись с вашим гидом и водителем в Джайпуре, вы направитесь к форту Амбер в городе Амер. Здесь вы сможете сделать массу эффектных фотоснимков. 11:00 – завтрак. После сделаем остановку на отдых и перекус, вы сможете отведать деликатесы Раджпутани в местном ресторане. 12:00 – посещение Хава Махала. После этого отправитесь в невероятный «Дворец Ветров», известный как Хава-Махала. 13:00 – обед. Отправитесь прочувствовать настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Городского дворца, Джантар-Мантара, Джал-Махала. После обеденного перерыва вы отправитесь к королевскому городскому дворцу, а затем увидите памятник архитектуры начала XVIII века (астрономическую обсерваторию), также известную как Джантар Мантар и Джал Махал. 16:30 – посещение местного базара. Розовый город славится драгоценными камнями и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какие-либо сувениры, вы сможете посетить местные базары Джайпура. 17:00 – возвращение в отель.
Ежедневно в 5:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Дели, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 5:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
- Частный тур по Джайпуру из Дели на машине (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
27 ноя 2023
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