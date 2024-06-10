Из Дели - в Ришикеш и Харидвар

Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Путешествие из Дели в предгорья Гималаев включает посещение Ришикеша и Харидвара. В Ришикеше вы увидите водопад Патна, пещеру Мудреца и мост Лакшманджула. В Харидваре вас ждут Хар Ки Паури гхат
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и храм Чанди Деви. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA. Поднимитесь по канатной дороге к храму Чанди Деви и насладитесь видами джунглей. Каждый вечер на Хар Ки Паури гхат проводится красочная индуистская церемония. Вся поездка займет целый день, начиная с раннего утра

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортабельный транспорт
  2. 🕌 Духовные практики и священные места
  3. 🌊 Водопады и пещеры
  4. 🎢 Канатная дорога
  5. 🌄 Живописные виды Гималаев
  6. 🕉️ Уникальные индуистские церемонии

Что можно увидеть

  • Водопад Патна
  • Пещера Мудреца
  • Мост Лакшманджула
  • Хар Ки Паури гхат
  • Храм Чанди Деви
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные места Ришикеша:

Водопад Патна. Вы полюбуетесь кристально чистыми струями воды, стекающими по каменистой местности, прорезая густой зелёный лес.

Пещера Мудреца. Считается, что ей около 3000 лет. В пещере установлен алтарь и горят свечи. Здесь занимаются духовными практиками садху: аскеты, святые и йоги. Я расскажу, почему они выбрали именно это место.

Мост Лакшманджула. Здесь брат бога Рамы Лакшмана пересёк Гангу и усмирил свой гнев. Вы увидите, что с одной стороны моста священная река шумная и быстротечная, с другой — спокойная.

Визитные карточки Харидвара:

Хар Ки Паури гхат. Старинная священная купальня. Согласно поверьям, Вишну пролил в этом месте небесный нектар и оставил отпечаток ступни. Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную индуистскую церемонию.

Храм Чанди Деви. Он расположен на высоте 2900 метров. Мы поднимемся к нему по канатной дороге через джунгли. Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA
  • Расстояние от Дели до Ришикеша — 250 км. Чтобы всё увидеть, нужно выехать в 5 утра.
  • Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 рупий с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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