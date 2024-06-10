Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Путешествие из Дели в предгорья Гималаев включает посещение Ришикеша и Харидвара. В Ришикеше вы увидите водопад Патна, пещеру Мудреца и мост Лакшманджула. В Харидваре вас ждут Хар Ки Паури гхат читать дальше
и храм Чанди Деви. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA. Поднимитесь по канатной дороге к храму Чанди Деви и насладитесь видами джунглей. Каждый вечер на Хар Ки Паури гхат проводится красочная индуистская церемония. Вся поездка займет целый день, начиная с раннего утра
6 причин купить эту экскурсию
🚗 Комфортабельный транспорт
🕌 Духовные практики и священные места
🌊 Водопады и пещеры
🎢 Канатная дорога
🌄 Живописные виды Гималаев
🕉️ Уникальные индуистские церемонии
Что можно увидеть
Водопад Патна
Пещера Мудреца
Мост Лакшманджула
Хар Ки Паури гхат
Храм Чанди Деви
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главные места Ришикеша:
Водопад Патна. Вы полюбуетесь кристально чистыми струями воды, стекающими по каменистой местности, прорезая густой зелёный лес.
Пещера Мудреца. Считается, что ей около 3000 лет. В пещере установлен алтарь и горят свечи. Здесь занимаются духовными практиками садху: аскеты, святые и йоги. Я расскажу, почему они выбрали именно это место.
Мост Лакшманджула. Здесь брат бога Рамы Лакшмана пересёк Гангу и усмирил свой гнев. Вы увидите, что с одной стороны моста священная река шумная и быстротечная, с другой — спокойная.
Визитные карточки Харидвара:
Хар Ки Паури гхат. Старинная священная купальня. Согласно поверьям, Вишну пролил в этом месте небесный нектар и оставил отпечаток ступни. Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную индуистскую церемонию.
Храм Чанди Деви. Он расположен на высоте 2900 метров. Мы поднимемся к нему по канатной дороге через джунгли. Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA
Расстояние от Дели до Ришикеша — 250 км. Чтобы всё увидеть, нужно выехать в 5 утра.
Билеты на канатную дорогу не включены в стоимость — 300 рупий с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акаш — ваш гид в Дели
Меня зовут Акаш. Экскурсии я провожу только лично. Я профессиональный русскоговорящий гид, организатор туров и переводчик в Индии с большим опытом работы. Живу в Дели. Со мной вы узнаете много интересного про реальную жизнь в Индии, её культуру, искусство и современность!