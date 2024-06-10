Путешествие из Дели в предгорья Гималаев включает посещение Ришикеша и Харидвара. В Ришикеше вы увидите водопад Патна, пещеру Мудреца и мост Лакшманджула. В Харидваре вас ждут Хар Ки Паури гхат

и храм Чанди Деви. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле KIA. Поднимитесь по канатной дороге к храму Чанди Деви и насладитесь видами джунглей. Каждый вечер на Хар Ки Паури гхат проводится красочная индуистская церемония. Вся поездка займет целый день, начиная с раннего утра

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные места Ришикеша:

Водопад Патна. Вы полюбуетесь кристально чистыми струями воды, стекающими по каменистой местности, прорезая густой зелёный лес.

Пещера Мудреца. Считается, что ей около 3000 лет. В пещере установлен алтарь и горят свечи. Здесь занимаются духовными практиками садху: аскеты, святые и йоги. Я расскажу, почему они выбрали именно это место.

Мост Лакшманджула. Здесь брат бога Рамы Лакшмана пересёк Гангу и усмирил свой гнев. Вы увидите, что с одной стороны моста священная река шумная и быстротечная, с другой — спокойная.

Визитные карточки Харидвара:

Хар Ки Паури гхат. Старинная священная купальня. Согласно поверьям, Вишну пролил в этом месте небесный нектар и оставил отпечаток ступни. Каждый вечер сотни людей собираются здесь на красочную индуистскую церемонию.

Храм Чанди Деви. Он расположен на высоте 2900 метров. Мы поднимемся к нему по канатной дороге через джунгли. Богиня Деви, которой посвящен храм, помогает индуистам контролировать ум и избавляться от тревожных мыслей.

Организационные детали