Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Мы подготовили насыщенную программу, чтобы увидеть Индию с необычной стороны: её роскошные пляжи, густые леса и рисовые плантации, а ещё диких зверей, чайные плантации и богатые дворцы, мраморные фабрики и мастерские ремесленников.
Успеем покататься на слонах, в конной повозке и на лодке, вдоволь покричать в Эхо-пойнт — здесь отличная акустика, побывать в главных достопримечательностях и просто расслабиться под лучами жаркого солнца, слушая шум волн и крики чаек.
Успеем покататься на слонах, в конной повозке и на лодке, вдоволь покричать в Эхо-пойнт — здесь отличная акустика, побывать в главных достопримечательностях и просто расслабиться под лучами жаркого солнца, слушая шум волн и крики чаек.
Ближайшие даты:
4
авг
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11
авг
авг
18
авг
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25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Тривандрума
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Дели
Намасте дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в «городе любви» Агре в туристической семье и закончил университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель.
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