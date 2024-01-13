Встречаемся и едем знакомиться с Дели — многомиллионным и многонациональным городом, в котором перемешались разные культуры и вероисповедания. Не зря Дели называют городом контрастов. Мегаполис разделён на Старый город и Нью-Дели — столицу Индии. В Новом Дели сосредоточены главные административные сооружения, здесь живёт большинство местной знати, а в Старом Дели — узкие улочки и невысокие дома переносят в атмосферу средневековья.

Вы побываете у главной мечети Джама-Масджид, построенной из красного песчаника и белого мрамора в 17-м веке Шахом Джаханом, создателем Тадж-Махала и Красного форта. Посмотрим и на сам форт — императорскую крепость с багровыми бастионами и выпуклыми башнями. Посетим крупнейший храм общины джайнов — Дигамбара Джайн, или Храм птиц, известный тем, что при нём работает единственная в своём роде птичья больница, в которой выхаживают подобранных по всему городу больных и раненых пернатых.

Вы увидите необычное архитектурное решение сикхского храма и заглянете на колоритный рынок Чандни Чоук, самый большой в Дели. На этой оживлённой улице-базаре можно купить всё — от иголки до бриллиантов.

Желающие прокатятся на велорикше — велосипеде особой конструкции — и насладятся видами красочных и шумных улиц.

Ночь в Дели.