На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
Авторский тур в Дели

Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику

5
8 отзывов
Путешествие по золотому треугольнику Индии - это не просто экскурсия, это погружение в древнюю историю и культуру.

Вас ждут встречи с величественными фортами, необычными храмами и колоритными рынками Дели, Агры и Джайпура.

Вы узнаете истории, скрытые за стенами древних сооружений, почувствуете дух Индии, прокатитесь на слоне и велорикше, а также посетите уникальный Храм обезьян. Этот тур откроет вам Индию с совершенно новой стороны, позволит прикоснуться к ее тайнам и загадкам
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$313
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дели

Встречаемся и едем знакомиться с Дели — многомиллионным и многонациональным городом, в котором перемешались разные культуры и вероисповедания. Не зря Дели называют городом контрастов. Мегаполис разделён на Старый город и Нью-Дели — столицу Индии. В Новом Дели сосредоточены главные административные сооружения, здесь живёт большинство местной знати, а в Старом Дели — узкие улочки и невысокие дома переносят в атмосферу средневековья.

Вы побываете у главной мечети Джама-Масджид, построенной из красного песчаника и белого мрамора в 17-м веке Шахом Джаханом, создателем Тадж-Махала и Красного форта. Посмотрим и на сам форт — императорскую крепость с багровыми бастионами и выпуклыми башнями. Посетим крупнейший храм общины джайнов — Дигамбара Джайн, или Храм птиц, известный тем, что при нём работает единственная в своём роде птичья больница, в которой выхаживают подобранных по всему городу больных и раненых пернатых.

Вы увидите необычное архитектурное решение сикхского храма и заглянете на колоритный рынок Чандни Чоук, самый большой в Дели. На этой оживлённой улице-базаре можно купить всё — от иголки до бриллиантов.
Желающие прокатятся на велорикше — велосипеде особой конструкции — и насладятся видами красочных и шумных улиц.
Ночь в Дели.

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
2 день

Достопримечательности Нью-Дели

Сегодня исследуем Новый Дели, спроектированный Эдвином Лаченсом, британским архитектором 20 века. Вы увидите арку, построенную по образцу Триумфальной в Париже — «Ворота Индии». Этот мемориальный комплекс с Вечным огнём и Могилой неизвестного солдата воздвигнут в честь солдат, чьи жизни унесли Первая Мировая и англо-афганские войны.

Побываем у официальной резиденции Президента Индии, сочетающей несколько архитектурных стилей. На её строительство ушло более 700 миллионов кирпичей, а перед комплексом разбит огромный розовый сад.

Посмотрим на самый большой индуистский храм — Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса; на Храм Лотоса в форме распускающегося цветка, который может служить храмом для людей всех вероисповеданий; храм Бирла Мандир, посвящённый Вишну и Лакшми, чьи статуи изображают божеств и сцены из индуистской мифологии.
Прогуляемся по саду Лоди с развалинами усыпальниц бывших правителей. Вы полюбуетесь порхающими бабочками, павлинами и другими птицами, живущими на территории городского парка.

Вечером переедем в Джайпур, где останемся на ночь.

Достопримечательности Нью-ДелиДостопримечательности Нью-ДелиДостопримечательности Нью-ДелиДостопримечательности Нью-ДелиДостопримечательности Нью-Дели
3 день

Прогулка по Джайпуру

В этот день я покажу вам знаковые места Джайпура, который ещё называют «розовым городом» из-за цвета камня, использованного при его строительстве. Основные достопримечательности столицы штата Раджастан сосредоточены внутри городских стен в старой части города. Вы побываете у форта Амбер — дворцового комплекса, который создавался около 200 лет. Форт встречает гостей неприступными крепостными стенами, а внутри открывается целый мир с древними арками, мозаикой и зеркалами, фонтанами и запутанным лабиринтом ходов.

Посмотрим на дворец Джал-Махал посреди живописного озера в горной долине. Из воды видна только часть комплекса, а несколько его этажей скрыты под водой. Вы узнаете, как сооружение оказалось затопленным, и почему оно является примером справедливости и заботы правителя о своих подданных.

Увидите Хава-Махал, также известный как Дворец ветров, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно. Интересно, что такое их количество было сделано для знатных дам, которым нельзя было показываться на глаза посторонним, а окна давали возможность следить за внешним миром, не боясь быть застигнутыми врасплох.

Вы полюбуетесь архитектурой Городского дворца, состоящего из нескольких дворов, построек, павильонов, садов и храмов, возраст которого совпадает с возрастом Джайпура. Прогуляемся по территории Храма обезьян, расположенном в живописном ущелье. Сам храм украшен фресками на песочного цвета стенах, а рядом можно встретить обезьян, павлинов и даже кабанов.

Посетим древнюю обсерваторию, построенную с целью составления астрономических карт, определения времени и движения солнца, Луны и планет. Местные солнечные часы считаются самыми большими в мире. Желающие сегодня смогут прокатиться на слоне (за доплату). Вечером переедем в город Агра.

Прогулка по ДжайпуруПрогулка по ДжайпуруПрогулка по ДжайпуруПрогулка по ДжайпуруПрогулка по Джайпуру
4 день

Экскурсия по Агре, возвращение в Дели

В заключительный день нашего путешествия вы познакомитесь с Агрой, крупнейшим туристическим центром страны, привлекающим путешественников архитектурой времён Монгольской империи, мастерами ювелирного и кожевенного дела и, конечно, легендарным мавзолеем Тадж-Махал. К нему мы и отправимся первым делом. Вы полюбуетесь визитной карточкой Индии с романтичной историей, её мраморной отделкой. Посмотрите на 22 небольших купола, которые символизируют время, потраченное на возведение идеально симметричного здания.

Затем доедем до Красного форта — крепостного сооружения в форме полумесяца. Изнутри он также отделан мрамором и поделочным камнем. Напоследок посмотрите на «Бэби Тадж» — прообраз Тадж-Махала, построенный императрицей Нур Джахан для своих родителей из индийского белого мрамора и украшенный полудрагоценными камнями.
После прогулки вернёмся в Дели, трансфер в аэропорт.

Экскурсия по Агре, возвращение в ДелиЭкскурсия по Агре, возвращение в ДелиЭкскурсия по Агре, возвращение в ДелиЭкскурсия по Агре, возвращение в Дели

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в отеле Дели
  • Машина с кондиционером
  • Все участки дорог, налоги, парковки и бензин
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Услуги водителя
  • Трансфер в аэропорт или в отель по окончании тура
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Входные билеты к достопримечательностям
  • Прогулка на слоне
  • Катание на велорикше
  • Еда и напитки
  • Благодарность гиду и водителю
  • Возможно проведение тура индивидуально (для 1-2 человек). Стоимость - 630 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договоренности
Завершение: Дели, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Владимир
13 янв 2024
Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили в пакетный тур. Услышав нашу просьбу, Али организовал дополнительный день в нашем туре для посещения этих мест, Огромная ему благодарность за это!
Гидом у нас был очень интересный рассказчик по имени Нирадж, который отлично говорит по-русски. Видно, что он любит свою работу, историю, страну! Очень все понятно рассказывал и показывал,. Всегда указывал лучшие места для фотографирования объекта посещения. Помогал сделать совместное фото. Очень интересно повествовал об истории Индии и особенности жизни индусов при разных правителях. Благодаря ему стала понятна структура религии в Индии и триада Индусских богов. Теперь нам не составляет труда, глядя на изображение божества, точно назвать его имя. Нирадж простым языком разъяснял все непонятное, всегда отвечал на все наши вопросы.
Всегда предлагал посмотреть на творчество различных индусских ремесленников, что было очень познавательным, при этом не навязывал посещение каких либо лавок, которые нам были не интересны.

С питанием также не было никаких проблем, всегда кушали в хороших ресторанах с буфетом (подобие шведского стола). Водителю по имени Шоэб, отдельная благодарность за спокойную, комфортную и безопасную езду.

Мы прекрасно провели время! Спасибо большое Али за организацию! Спасибо Tripstep!
Наш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входилиНаш тур немного отличался от стандартного, поскольку нам очень хотелось посетить места, которые изначально не входили
Анастасия
4 дек 2023
Авинаш чудесный гид!
С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно.
И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный
Н
27 ноя 2023
Мы были на индивидуальной экскурсии для нашей семьи. Нам все очень понравилось - отличные гид и водитель- приятные, душевные, доброжелательные. Было очень интересно, мы побывали в не туристических местах. Все было комфортно, и подстроено под нас. Гид интересно все рассказывал. Учитывали в графике специфику что мы были с ребенком. Нам все понравилось! Увидили настоящую Индию! Всем рекомендую брать экскурсию- я очень опытный путешественник и сама организатор туров, но даже так, мы бы точно не увидели то, что увидели с гидом!
И
22 авг 2023
Очень интересная и продуманная экскурсия. По мимо основных достопримечательностей, гид показывал простые бытовые места которые помогали глубже погрузиться в культуру Индии. Любые изменения/предложения по маршруту были учтены. Помогли выбрать колоритные отели на наш вкус. Много интересных бесед и рассказов. Рекомендую.
Ю
8 авг 2023
Остались очень довольны поездкой! Яркая и насыщенная программа, включающая себя множество всемирно известных достопримечательностей и мест,отличный сервис, комфортабельные отели. Отдельное спасибо хочется сказать нашему гиду Данишу за интересные экскурсии,за то,что познакомил с такой удивительной страной,как Индия. Однозначно рекомендуем,если вы хотите получить новые эмоции и впечатления и замечательно провести время
В
29 апр 2023
В начале апреля посетили Дели, Агру и Джайпур группой 6 чел. Организатор -Али. Впечатления крайне положительные, как от выбора достопримечательностей, так и от организации поездки. Али смог подстроить поездку под наш график, все было вовремя, прямо минута-в минуту, что мы даже не особенно ожидали. Транспорт и сами переезды также на очень высоком уровне. Выбор ресторанов для обедов и ужинов также был достойным и безопасным.

Отдельно стоит упомянуть замечательную подготовку организатора, великолепное знание русского языка и отличную дикцию, что очень важно в автобусных экскурсиях.

Очень рекомендую Али как организатора в ваших поездках.
В
5 апр 2023
Во-первых, про само расписание. Мне нужно было организовать маршрут под себя. Из Дели в Агру, там не оставаться на ночь, а этим же днем вернуться в Дели. Потом программа в самом Дели, далее Джайпур, в котором мы остались, без возврата. С этим никаких проблем не возникло, Али отреагировал отзывчиво - «организуем так как вам удобно».
Во-вторых, касательно переездов. Водители очень хорошие, водят не по-индийски, мы ездили с ребенком 4-х лет, никаких казусов или проблем, передвижение вполне безопасное. Кроме того, попросили машину по-больше для дороги в Джайпур, так как ехали с багажом, также просьба была удовлетворена.
В-третьих, про гидов. В каждом городе работают гиды, привязанные к городу. Али работает в Агре (Тадж-Махал, красный форт). Блестящий русский язык, очень коммуникабельный, прекрасно поддерживает разговор, отлично ладит с детьми. Нужно сказать, что учитывая весь предыдущий опыт в разных странах, на мой взгляд, лучший гид с русским языком.
Поэтому планка была задрана очень высоко, другие гиды в Дели и Джайпуре были ок. Но до Али не дотягивают, однако в целом свою функцию все выполняют.
Однозначно рекомендую данную команду для знакомства с Индией на русском языке.
Организация на 5, передвижение на 5, Али выше шкалы, гиды в Дели и Джайпуре на твердую четверку.
И
27 мар 2023
Путешествие было организовано хорошо, все гиды пунктуальные, внимательные. машина для трансферов чистая и комфортная, водитель сам координировал наши встречи с гидами. А еще мы везде проходили мимо очередей, что очень приятно) Организаторы молодцы, все четко, а это особенно важно в такой стране как Индия.

Тур входит в следующие категории Дели

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