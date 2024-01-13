Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Вас ждут встречи с величественными фортами, необычными храмами и колоритными рынками Дели, Агры и Джайпура.
Вы узнаете истории, скрытые за стенами древних сооружений, почувствуете дух Индии, прокатитесь на слоне и велорикше, а также посетите уникальный Храм обезьян. Этот тур откроет вам Индию с совершенно новой стороны, позволит прикоснуться к ее тайнам и загадкам
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$313
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Знакомство с Дели
Встречаемся и едем знакомиться с Дели — многомиллионным и многонациональным городом, в котором перемешались разные культуры и вероисповедания. Не зря Дели называют городом контрастов. Мегаполис разделён на Старый город и Нью-Дели — столицу Индии. В Новом Дели сосредоточены главные административные сооружения, здесь живёт большинство местной знати, а в Старом Дели — узкие улочки и невысокие дома переносят в атмосферу средневековья.
Вы побываете у главной мечети Джама-Масджид, построенной из красного песчаника и белого мрамора в 17-м веке Шахом Джаханом, создателем Тадж-Махала и Красного форта. Посмотрим и на сам форт — императорскую крепость с багровыми бастионами и выпуклыми башнями. Посетим крупнейший храм общины джайнов — Дигамбара Джайн, или Храм птиц, известный тем, что при нём работает единственная в своём роде птичья больница, в которой выхаживают подобранных по всему городу больных и раненых пернатых.
Вы увидите необычное архитектурное решение сикхского храма и заглянете на колоритный рынок Чандни Чоук, самый большой в Дели. На этой оживлённой улице-базаре можно купить всё — от иголки до бриллиантов.
Желающие прокатятся на велорикше — велосипеде особой конструкции — и насладятся видами красочных и шумных улиц.
Ночь в Дели.
Достопримечательности Нью-Дели
Сегодня исследуем Новый Дели, спроектированный Эдвином Лаченсом, британским архитектором 20 века. Вы увидите арку, построенную по образцу Триумфальной в Париже — «Ворота Индии». Этот мемориальный комплекс с Вечным огнём и Могилой неизвестного солдата воздвигнут в честь солдат, чьи жизни унесли Первая Мировая и англо-афганские войны.
Побываем у официальной резиденции Президента Индии, сочетающей несколько архитектурных стилей. На её строительство ушло более 700 миллионов кирпичей, а перед комплексом разбит огромный розовый сад.
Посмотрим на самый большой индуистский храм — Акшардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса; на Храм Лотоса в форме распускающегося цветка, который может служить храмом для людей всех вероисповеданий; храм Бирла Мандир, посвящённый Вишну и Лакшми, чьи статуи изображают божеств и сцены из индуистской мифологии.
Прогуляемся по саду Лоди с развалинами усыпальниц бывших правителей. Вы полюбуетесь порхающими бабочками, павлинами и другими птицами, живущими на территории городского парка.
Вечером переедем в Джайпур, где останемся на ночь.
Прогулка по Джайпуру
В этот день я покажу вам знаковые места Джайпура, который ещё называют «розовым городом» из-за цвета камня, использованного при его строительстве. Основные достопримечательности столицы штата Раджастан сосредоточены внутри городских стен в старой части города. Вы побываете у форта Амбер — дворцового комплекса, который создавался около 200 лет. Форт встречает гостей неприступными крепостными стенами, а внутри открывается целый мир с древними арками, мозаикой и зеркалами, фонтанами и запутанным лабиринтом ходов.
Посмотрим на дворец Джал-Махал посреди живописного озера в горной долине. Из воды видна только часть комплекса, а несколько его этажей скрыты под водой. Вы узнаете, как сооружение оказалось затопленным, и почему оно является примером справедливости и заботы правителя о своих подданных.
Увидите Хава-Махал, также известный как Дворец ветров, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно. Интересно, что такое их количество было сделано для знатных дам, которым нельзя было показываться на глаза посторонним, а окна давали возможность следить за внешним миром, не боясь быть застигнутыми врасплох.
Вы полюбуетесь архитектурой Городского дворца, состоящего из нескольких дворов, построек, павильонов, садов и храмов, возраст которого совпадает с возрастом Джайпура. Прогуляемся по территории Храма обезьян, расположенном в живописном ущелье. Сам храм украшен фресками на песочного цвета стенах, а рядом можно встретить обезьян, павлинов и даже кабанов.
Посетим древнюю обсерваторию, построенную с целью составления астрономических карт, определения времени и движения солнца, Луны и планет. Местные солнечные часы считаются самыми большими в мире. Желающие сегодня смогут прокатиться на слоне (за доплату). Вечером переедем в город Агра.
Экскурсия по Агре, возвращение в Дели
В заключительный день нашего путешествия вы познакомитесь с Агрой, крупнейшим туристическим центром страны, привлекающим путешественников архитектурой времён Монгольской империи, мастерами ювелирного и кожевенного дела и, конечно, легендарным мавзолеем Тадж-Махал. К нему мы и отправимся первым делом. Вы полюбуетесь визитной карточкой Индии с романтичной историей, её мраморной отделкой. Посмотрите на 22 небольших купола, которые символизируют время, потраченное на возведение идеально симметричного здания.
Затем доедем до Красного форта — крепостного сооружения в форме полумесяца. Изнутри он также отделан мрамором и поделочным камнем. Напоследок посмотрите на «Бэби Тадж» — прообраз Тадж-Махала, построенный императрицей Нур Джахан для своих родителей из индийского белого мрамора и украшенный полудрагоценными камнями.
После прогулки вернёмся в Дели, трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле Дели
- Машина с кондиционером
- Все участки дорог, налоги, парковки и бензин
- Услуги русскоговорящего гида
- Услуги водителя
- Трансфер в аэропорт или в отель по окончании тура
Что не входит в цену
- Проживание
- Входные билеты к достопримечательностям
- Прогулка на слоне
- Катание на велорикше
- Еда и напитки
- Благодарность гиду и водителю
- Возможно проведение тура индивидуально (для 1-2 человек). Стоимость - 630 $
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гидом у нас был очень интересный рассказчик по имени Нирадж, который отлично говорит по-русски. Видно, что он любит свою работу, историю, страну! Очень все понятно рассказывал и показывал,. Всегда указывал лучшие места для фотографирования объекта посещения. Помогал сделать совместное фото. Очень интересно повествовал об истории Индии и особенности жизни индусов при разных правителях. Благодаря ему стала понятна структура религии в Индии и триада Индусских богов. Теперь нам не составляет труда, глядя на изображение божества, точно назвать его имя. Нирадж простым языком разъяснял все непонятное, всегда отвечал на все наши вопросы.
Всегда предлагал посмотреть на творчество различных индусских ремесленников, что было очень познавательным, при этом не навязывал посещение каких либо лавок, которые нам были не интересны.
С питанием также не было никаких проблем, всегда кушали в хороших ресторанах с буфетом (подобие шведского стола). Водителю по имени Шоэб, отдельная благодарность за спокойную, комфортную и безопасную езду.
Мы прекрасно провели время! Спасибо большое Али за организацию! Спасибо Tripstep!
С ним мы чувствовали себя в полной безопасности, было очень интересно.
И еще у нас был просто прекрасный водитель, такой учтивый и внимательный
Отдельно стоит упомянуть замечательную подготовку организатора, великолепное знание русского языка и отличную дикцию, что очень важно в автобусных экскурсиях.
Очень рекомендую Али как организатора в ваших поездках.
Во-вторых, касательно переездов. Водители очень хорошие, водят не по-индийски, мы ездили с ребенком 4-х лет, никаких казусов или проблем, передвижение вполне безопасное. Кроме того, попросили машину по-больше для дороги в Джайпур, так как ехали с багажом, также просьба была удовлетворена.
В-третьих, про гидов. В каждом городе работают гиды, привязанные к городу. Али работает в Агре (Тадж-Махал, красный форт). Блестящий русский язык, очень коммуникабельный, прекрасно поддерживает разговор, отлично ладит с детьми. Нужно сказать, что учитывая весь предыдущий опыт в разных странах, на мой взгляд, лучший гид с русским языком.
Поэтому планка была задрана очень высоко, другие гиды в Дели и Джайпуре были ок. Но до Али не дотягивают, однако в целом свою функцию все выполняют.
Однозначно рекомендую данную команду для знакомства с Индией на русском языке.
Организация на 5, передвижение на 5, Али выше шкалы, гиды в Дели и Джайпуре на твердую четверку.