Встретить рассвет в Тадж-Махале, побывать на производстве сари и проплыть по Гангу на лодке
В Джайпуре побываем в легендарном Янтарном форте и покатаемся на слонах, заглянем на фабрику ковров или подглядим за процессом обработки драгоценных камней. Агра поразит главной визитной карточкой Индии — Тадж-Махалом в утренних лучах. А в Варанаси рассвет встретим на лодке посреди Ганга, наблюдая за ритуалами местных.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 099
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Surya Kaiser Palace» в Варанаси.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «HHI» в Варанаси.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Radisson» в Варанаси.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения — свободное время, чтобы отдохнуть после долгого перелёта и настроиться на активную программу.
Старый и Новый Дели и шопинг на местных рынках
После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.
Дальше переместимся в современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лакси Наряна, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.
Вечером пройдёмся по местным рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.
Переезд в Джайпур
Позавтракаем и в 09:00 поедем в Джайпур. Заселимся в отель и передохнём, а вечером, по желанию, посетим кинотеатр Раджмандир с роскошными залами или этнический курорт Чокхи Дхани. Ужин оплачивается на месте.
Янтарный форт, катание на слонах и посещение фабрики ковров или драгоценных камней
После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Побываем на фабрике ковров и посмотрим, как создаются настоящие произведения искусства. Второй вариант — посещение фабрики драгоценных камней. По желанию увидим храм Бирла, поужинаем и отдохнём в отеле.
Переезд в Агру и комплекс Фатехпур-Сикри
Проснёмся пораньше, позавтракаем и уже в 08:00 поедем в Агру, некогда столицу империи Моголов. По пути побываем в дворцовом комплексе Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
Вечером прибудем в Агру и разместимся в отеле.
Рассвет в Тадж-Махале, Красный форт и мраморная галерея
Главную визитную карточку Индии — Тадж-Махал мы посетим на восходе солнца до прибытия толп туристов, когда это удивительное место ещё красивее! Затем вернёмся в отель, позавтракаем и выселимся. Побываем в Красном форте, пообедаем в ресторане «Mugali» и увидим гробницу Итмад-уд-Даула — мраморный памятник могольской архитектуры.
Пройдёмся по мраморной галерее, где продаются изделия из белоснежной горной породы, одежда и необычные деревянные украшения. После шопинга поедем на ж. -д. вокзал и сядем на ночной поезд до Варанаси.
Прогулка по Варанаси и фабрика сари
По прибытии в Варанаси — трансфер в отель, а затем отправимся на экскурсию по городу. Здесь, у берегов Ганга, около 2000 храмов! В Варанаси приезжают тысячи паломников, чтобы посетить храм Бхарат Мата, храм Вишванатх и храм Дурги — увидим их и мы.
Затем побываем на фабрике «Handloon», где производят традиционные сари, и понаблюдаем за процессом работы.
Водная прогулка на восходе и отъезд
Проснёмся рано и, разместившись в лодке, проплывём по Гангу и встретим восход солнца. А ещё вы сможете увидеть индуистские ритуалы в купальнях.
После завтрака в отеле соберём вещи и поедем в аэропорт. Перелетим в Дели, а оттуда отправимся в свои города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звёзд стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1299 $, в отеле 5 звёзд - 1539 $
- Проживание в отелях 3
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Местный гид в каждом городе
- Прогулка на слонах в форте Амбер
- Прогулка на лодке в ВАранасе
- Билет на поезд Агра-Варанаси и из Варанаси в Дели в последний день (если вы выбрали вариант поезда)
- Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
- Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты экскурсии
- Билеты до Дели из вашего города и обратно
- Обеды и ужины
- Оформление визы - 45$
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С первого дня о нас заботились как о дорогих гостях — ждали в аэропорту почти пять часов из-за задержки рейса, помогли оформить сим-карту и обменять деньги, в машине не заканчивалась холодная вода, заехать в аптеку или магазин тоже не было проблемой.
Сама программа составлена хорошо, немного чувствуется усталость к концу, но в целом время использовано очень рационально, увидели всё что хотели и даже чуть больше.
Гиды говорили по-русски далеко не идеально, но в целом вполне понятно. Зато в их компетентности не возникло никаких сомнений — все они отлично знают родную культуру, могут многое рассказать о местных традициях и религиях. Фотографировать вас на фоне достопримечательностей тоже готовы сколько угодно, но среди нас не было любителей этого вида развлечений:)
Могу смело рекомендовать, особенно не говорящим по-английски.
Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни!
С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу.
Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома.
Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие!
Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)
По прибытии в Дели Абхинав и наш водитель Омвир встретили нас в аэропорту. Я не знала, как отнесусь к Индии, но сразу же влюбилась в людей и страну — еда была для меня не слишком острой и вкусной!
Я рад, что тур начался в Дели, где было много шума и суеты, затем в небольших городах, Джайпуре и Агре, а закончился в Варанаси, где царила своя жизненная атмосфера.
В каждом городе царила своя атмосфера и свой гид. С каждым новым городом гиды, казалось, становились все более осведомленными. Омвир, наш замечательный водитель, сопровождал нас на протяжении большинства наших путешествий. Мы были очень благодарны ему за то, что он ежедневно помогает нам. Сколько бы воды мы ни пили, у него всегда было наготове больше холодной воды.
Шопинг — в Дели есть что купить, но все это вы найдете в других городах по более низкой цене. По дороге из Дели в Джайпур Омвир остановился в ресторане с сувенирным магазином, где можно было купить подарки. Дождитесь Джайпура, чтобы купить украшения. У них в основном одни и те же ювелирные изделия, но по фактическим ценам они не подходили к бартеру.
Достопримечательности — во всех городах есть на что посмотреть! Некоторые из моих любимых:
Дели — храм Акшардхам
Джайпур — Форт Амбер
Агра — закат и рассвет Тадж-Махал; Малыш Тадж
Закат и рассвет в Варанаси и Аарти
Деньги: ожидайте чаевых часто и практически за все, что есть в Индии. Получить купюры размером менее 100 рупий было не так просто, но это то, что вам обязательно понадобится.
Ночной поезд. Когда мы впервые сели, поезд был занят. Однако когда агент по продаже билетов подошёл, она закрыла шторы, и вскоре в поезде стало тихо. Я смогла заснуть. Однако мы решили полететь обратно в Дели, потому что нам предстоял долгий международный перелет.
В целом, я очень рада, что мы забронировали этот тур. Мы бы ни за что не увидели и половины того, что сделали, если бы пошли сами. Я очень рекомендую этот тур и Индию.