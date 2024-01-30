Я никогда раньше не пользовался услугами ни одной из компаний и не знал, каково мне будет. С самого начала бронирования Абхинав общался со мной. Он очень быстро ответил на все мои вопросы до, во время и даже после нашей поездки.

По прибытии в Дели Абхинав и наш водитель Омвир встретили нас в аэропорту. Я не знала, как отнесусь к Индии, но сразу же влюбилась в людей и страну — еда была для меня не слишком острой и вкусной!

Я рад, что тур начался в Дели, где было много шума и суеты, затем в небольших городах, Джайпуре и Агре, а закончился в Варанаси, где царила своя жизненная атмосфера.

В каждом городе царила своя атмосфера и свой гид. С каждым новым городом гиды, казалось, становились все более осведомленными. Омвир, наш замечательный водитель, сопровождал нас на протяжении большинства наших путешествий. Мы были очень благодарны ему за то, что он ежедневно помогает нам. Сколько бы воды мы ни пили, у него всегда было наготове больше холодной воды.



Шопинг — в Дели есть что купить, но все это вы найдете в других городах по более низкой цене. По дороге из Дели в Джайпур Омвир остановился в ресторане с сувенирным магазином, где можно было купить подарки. Дождитесь Джайпура, чтобы купить украшения. У них в основном одни и те же ювелирные изделия, но по фактическим ценам они не подходили к бартеру.



Достопримечательности — во всех городах есть на что посмотреть! Некоторые из моих любимых:

Дели — храм Акшардхам

Джайпур — Форт Амбер

Агра — закат и рассвет Тадж-Махал; Малыш Тадж

Закат и рассвет в Варанаси и Аарти



Деньги: ожидайте чаевых часто и практически за все, что есть в Индии. Получить купюры размером менее 100 рупий было не так просто, но это то, что вам обязательно понадобится.



Ночной поезд. Когда мы впервые сели, поезд был занят. Однако когда агент по продаже билетов подошёл, она закрыла шторы, и вскоре в поезде стало тихо. Я смогла заснуть. Однако мы решили полететь обратно в Дели, потому что нам предстоял долгий международный перелет.



В целом, я очень рада, что мы забронировали этот тур. Мы бы ни за что не увидели и половины того, что сделали, если бы пошли сами. Я очень рекомендую этот тур и Индию.