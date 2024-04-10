Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
С вами будет местный друг — русскоговорящий гид, который расскажет об истории храмов и познакомит с родной культурой. В стоимость входит размещение в 5-звёздочных отелях, возможны и другие варианты на ваш выбор.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$949
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми и самостоятельное бронирование другого отеля.
Необходимо предоставить организатору фотографию паспорта для бронирования отеля.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Дели, Агре и Джайпуре («Regent Grand», «Maple Grand or similar», «Park Classics or similar» или аналогичные). Размещение в 2-местных номерах. Возможно 1-местное с доплатой (обязательно, если вы едете один).
Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода в течение дня. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. До 5 лет включительно — бесплатно. Действует скидка для детей до 14 лет включительно.
Программа тура по дням
Достопримечательности Дели и катание на рикше
Встретим вас в аэропорту с написанным вашим именем на табличке до 7:30 и отвезём в отель. Возможно обсудить другое место встречи.
После размещения и отдыха вы встретитесь с гидом и отправитесь на обзорную экскурсию по мегаполису Дели. Увидите самую большую мечеть Индии – Джама Масджид. Прокатитесь на рикше по узким улочкам. Посетите гробницу Хумаюна, осмотрите снаружи Дом Президента и Дом Парламента. Сделаете эффектные фотографии на фоне Ворот Индии и сикхского храма Бангла Сахиб. И ещё одна локация на сегодня – самая высокая кирпичная башня Кутб-Минар. На обед заедем в ресторан национальной кухни.
Вечером вернёмся в отель.
Агра
После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Агру. В пути около 3 часов. Заселимся в отель и отправимся знакомиться с городом. Посетим форт, построенный императорами Великих Моголов, полюбуемся его дворцами. Заглянем в мавзолей Итимад-Уд-Даула, возведённый императрицей Нур Джахан в знак уважения к её отцу. Прогуляемся по «Саду лунного света» на берегу реки Ямуна, откуда сможем насладиться видом на знаменитый Тадж-Махал.
Вечером вернёмся в отель.
Тадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в Джайпур
Встанем пораньше, чтобы посетить Тадж-Махал на рассвете и узнать историю любви императора Шах-Джахана. Затем вернёмся в отель на завтрак.
Сегодня переедем в Джайпур. Остановимся по дороге в городе-призраке Фатехпур-Сикри, построенном как дань уважения суфийскому святому шейху Салиму Чисти, предсказавшему рождение наследника. Увидим один из старейших ступенчатых колодцев Индии — Чанд Баоли. Разместимся в отеле и отдохнём.
Достопримечательности Джайпура
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по «розовому» Джайпуру. Увидим форт-крепость Амбер, дворец на воде Джал-Махал, посетим обсерваторию, где находятся самые большие солнечные часы. Впечатлимся Дворцом Ветров Хава-Махал, который был построен для дам из гарема Раджпута. Остановимся на обед в ресторане национальной кухни.
Во второй половине дня отправимся в Городской дворец и музей при нём, чтобы получше разобраться в архитектуре Моголов и индуизма и посмотреть на коллекцию картин и традиционные костюмы. Вечером посетим один из изысканных храмов — Бирла или Лакшми-Нараян.
Горный храм и возвращение в Дели
После завтрака посетим храм в окружении горных хребтов Аравали — Галтаджи. Здесь же можно встретить любопытных обезьян.
Затем вернёмся в Дели, проводим вас в аэропорт ко времени вашего рейса.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе/внедорожнике с кондиционером ("Toyota Etios" - до 2 человек "Toyota Innova Crysta" - 3-4 человека "Tempo Traveller" / "Mini Van" - 5-10 человек)
- Услуги водителя, плата за парковки, платные дороги и топливо
- Русскоговорящий гид
- Завтраки, питьевая вода в пути
- Трансфер из/в аэропорт
- Поездка на рикше
- Входные билеты и посещение всех локаций по программе
- Тур проводится индивидуально для групп от 1 до 10 человек. Возможно организовать в другие даты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - доплата 440 $ (обязательно, если вы едете один)
- Размещение в 5-звёздочном отеле - по запросу
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения
- Обратите внимание, указанная цена за человека актуальна для групп из 2 туристов. Стоимость тура зависит от количества человек. Путешествия для 1 туриста - 950 $. Для 2 - 1500 $. Для 3 - 2100 $. Для 4 - 2700 $. Для 5 - 3250 $. Для 6 - 3660 $. Для 7 - 3990 $. Для 8 - 4360 $. Для 9 - 4725 $
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