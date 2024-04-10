Возможно участие с детьми и самостоятельное бронирование другого отеля.

Необходимо предоставить организатору фотографию паспорта для бронирования отеля.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Дели, Агре и Джайпуре («Regent Grand», «Maple Grand or similar», «Park Classics or similar» или аналогичные). Размещение в 2-местных номерах. Возможно 1-местное с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода в течение дня. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. До 5 лет включительно — бесплатно. Действует скидка для детей до 14 лет включительно.