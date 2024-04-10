3 главных города Индии только для вас
Авторский тур в Дели

Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»

5
1 отзыв
Идеальное путешествие для первого знакомства со страной! Вы увидите все главные достопримечательности самого популярного туристического маршрута в северной части Индии. Посетите 3 города в 3 штатах: Дели, Джайпур и Агру. Прокатитесь на рикше, попробуете блюда национальной кухни и встретите рассвет у Тадж-Махала.

С вами будет местный друг — русскоговорящий гид, который расскажет об истории храмов и познакомит с родной культурой. В стоимость входит размещение в 5-звёздочных отелях, возможны и другие варианты на ваш выбор.
3 главных города Индии только для вас
3 главных города Индии только для вас
3 главных города Индии только для вас
Ближайшие даты:
7
мая
12
мая
18
мая
24
мая
30
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$949
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми и самостоятельное бронирование другого отеля.

Необходимо предоставить организатору фотографию паспорта для бронирования отеля.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Дели, Агре и Джайпуре («Regent Grand», «Maple Grand or similar», «Park Classics or similar» или аналогичные). Размещение в 2-местных номерах. Возможно 1-местное с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода в течение дня. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. До 5 лет включительно — бесплатно. Действует скидка для детей до 14 лет включительно.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Дели и катание на рикше

Встретим вас в аэропорту с написанным вашим именем на табличке до 7:30 и отвезём в отель. Возможно обсудить другое место встречи.

После размещения и отдыха вы встретитесь с гидом и отправитесь на обзорную экскурсию по мегаполису Дели. Увидите самую большую мечеть Индии – Джама Масджид. Прокатитесь на рикше по узким улочкам. Посетите гробницу Хумаюна, осмотрите снаружи Дом Президента и Дом Парламента. Сделаете эффектные фотографии на фоне Ворот Индии и сикхского храма Бангла Сахиб. И ещё одна локация на сегодня – самая высокая кирпичная башня Кутб-Минар. На обед заедем в ресторан национальной кухни.

Вечером вернёмся в отель.

Достопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикшеДостопримечательности Дели и катание на рикше
2 день

Агра

После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Агру. В пути около 3 часов. Заселимся в отель и отправимся знакомиться с городом. Посетим форт, построенный императорами Великих Моголов, полюбуемся его дворцами. Заглянем в мавзолей Итимад-Уд-Даула, возведённый императрицей Нур Джахан в знак уважения к её отцу. Прогуляемся по «Саду лунного света» на берегу реки Ямуна, откуда сможем насладиться видом на знаменитый Тадж-Махал.

Вечером вернёмся в отель.

АграАграАграАграАграАгра
3 день

Тадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в Джайпур

Встанем пораньше, чтобы посетить Тадж-Махал на рассвете и узнать историю любви императора Шах-Джахана. Затем вернёмся в отель на завтрак.

Сегодня переедем в Джайпур. Остановимся по дороге в городе-призраке Фатехпур-Сикри, построенном как дань уважения суфийскому святому шейху Салиму Чисти, предсказавшему рождение наследника. Увидим один из старейших ступенчатых колодцев Индии — Чанд Баоли. Разместимся в отеле и отдохнём.

Тадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в ДжайпурТадж-Махал на рассвете, город-призрак и прибытие в Джайпур
4 день

Достопримечательности Джайпура

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по «розовому» Джайпуру. Увидим форт-крепость Амбер, дворец на воде Джал-Махал, посетим обсерваторию, где находятся самые большие солнечные часы. Впечатлимся Дворцом Ветров Хава-Махал, который был построен для дам из гарема Раджпута. Остановимся на обед в ресторане национальной кухни.

Во второй половине дня отправимся в Городской дворец и музей при нём, чтобы получше разобраться в архитектуре Моголов и индуизма и посмотреть на коллекцию картин и традиционные костюмы. Вечером посетим один из изысканных храмов — Бирла или Лакшми-Нараян.

Достопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности Джайпура
5 день

Горный храм и возвращение в Дели

После завтрака посетим храм в окружении горных хребтов Аравали — Галтаджи. Здесь же можно встретить любопытных обезьян.

Затем вернёмся в Дели, проводим вас в аэропорт ко времени вашего рейса.

Горный храм и возвращение в ДелиГорный храм и возвращение в ДелиГорный храм и возвращение в ДелиГорный храм и возвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе/внедорожнике с кондиционером ("Toyota Etios" - до 2 человек "Toyota Innova Crysta" - 3-4 человека "Tempo Traveller" / "Mini Van" - 5-10 человек)
  • Услуги водителя, плата за парковки, платные дороги и топливо
  • Русскоговорящий гид
  • Завтраки, питьевая вода в пути
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Поездка на рикше
  • Входные билеты и посещение всех локаций по программе
  • Тур проводится индивидуально для групп от 1 до 10 человек. Возможно организовать в другие даты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - доплата 440 $ (обязательно, если вы едете один)
  • Размещение в 5-звёздочном отеле - по запросу
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения
  • Обратите внимание, указанная цена за человека актуальна для групп из 2 туристов. Стоимость тура зависит от количества человек. Путешествия для 1 туриста - 950 $. Для 2 - 1500 $. Для 3 - 2100 $. Для 4 - 2700 $. Для 5 - 3250 $. Для 6 - 3660 $. Для 7 - 3990 $. Для 8 - 4360 $. Для 9 - 4725 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в Дели, Гургаоне, Нойде и Фаридабаде и их окрестностях
Завершение: Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, проводим вас ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Артем
10 апр 2024
Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару.

Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыТадж-МахалПопулярные местаОбзорные

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