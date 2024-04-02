Покорить перевал Индерхара, побывать в резиденции далай-ламы и забраться на высоту 4350 метров
Вас ждёт большое пешее путешествие: будем постепенно набирать высоту, проходить по 7-10 км в день, ночевать в кемпингах в самых живописных локациях и знакомиться с местной культурой.
Поход предстоит непростой, но приключение того стоит! Только представьте: будем провожать невероятные закаты с видом на вершины, слушать хор птиц, идя по лесной тропе, и совершать крутые подъёмы. Кульминацией станет покорение перевала высотой 4350 метров.
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся:
1. Вещи для сна (палатка, теплоизоляционный коврик, спальник, одежда для сна).
2. Одежда (тёплые вещи для всех участков тела, термобелье, дополнительная обувь, кепка/панама и очки от солнца (степень защиты не ниже 4), дождевик).
3. Наколенники и палки, сидушка («поджопник»)
4. Личная посуда (тарелка или миска, столовые приборы, чашка).
5. Налобный фонарик, батарейки, пауэрбанк.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту или в отеле в Дели. Заселение не раньше 11:00. Если вы прибудете раньше, то сможете оставить вещи и отправиться на самостоятельную прогулку по городу.
Вечером познакомимся за ужином и обсудим планы.
Экскурсия по Дели, храм Акшардхам и выезд в Дхарамсалу
После завтрака отправимся на экскурсию по Дели. Побываем в храме Акшардхам, занесённом в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире! Пройдёмся по шумным атмосферным улочкам столицы, пообедаем и вернёмся в отель. Вечером — выезд в Дхарамсалу на ночном автобусе.
Маклеод Ганджем, резиденция далай-ламы и храм Бхагсунага
Покажется, будто из Индии мы переместились в Тибет: здесь можно учуять запах травяных курений и увидеть буддистских монахов. Побываем в резиденции далай-ламы на вершине холма, что возвышается над городком Маклеод Ганджем. Почти четверть его жителей — это монахи и монахини!
Заглянем на атмосферный рынок, где можно закупиться сувенирами и местными деликатесами. Затем посетим храм Бхагсунага и оттуда прогуляемся к водопаду.
Вечером вернёмся в хостел и отдохнём.
Деревня Карери
После завтрака разместимся в машинах и поедем в деревню Карери. Установим лагерь, пообедаем и отправимся гулять по селению, любоваться горными пейзажами и дышать чистым воздухом.
Вечером поужинаем и будем отдыхать — завтра начинается пешая часть нашего тура.
Подъём вдоль реки Нулах и лагерь на берегу озера Карери
Позавтракаем и отправляемся в путь по живописной тропе через смешанный лес и заросли рододендронов. Затем будем подниматься вдоль реки Нулах, пересекая её через мостики.
Лагерь разобьём на берегу озера Карери на высоте 2934 метров, которое наполняют воды тающего ледника.
За день пройдём 10 км и наберём 1100 метров высоты. Характер тропы: грунтовая дорога и каменные ступени.
Туристическая стоянка Багга
Продолжаем путешествие. После небольшого восхождения начнём спуск, идти будем не спеша, любуясь видами и фотографируясь. Сопровождать нас будут шерпы — так что нести вещи вам не придётся.
Ночевать будем на туристической стоянке Багга на высоте 2500 метров. С поляны нам будет открываться головокружительная панорама: горные хребты, рассыпанные по долинам селения и стекающие по склонам ручьи.
За день пройдём 7 км, наберём 300 метров и сбросим 800 метров высоты.
Деревня Рава
Позавтракаем и выйдем на маршрут. Будем спускаться по тропе через лес, проходить через маленькие селения и знакомиться с жизнью местных. Доберёмся до деревушки Рава на высоте 2100 метров.
Установим лагерь для ночёвки. За день пройдём 6 км, сбросим 800 метров высоты.
Деревня Бол и храм Гуна Деви
Сегодня будем не только любоваться, но и слушать: на тропе перекликаются множество разных птиц. После крутого подъёма окажемся в живописном месте, полюбуемся пейзажами, а затем спустимся в деревню Бол.
Поставим лагерь, пообедаем и налегке прогуляемся к храму Гуна Деви. Деви — жена бога Шивы, известная своей разрушительной силой. Рассмотрим стоящую посреди гор святыню и вернёмся в кемпинг.
За день пройдём 10 км, наберём 400 метров высоты.
Плато Триунд
Финиш маршрута всё ближе. Доберёмся до плато Триунд на высоте 2875 метров. Совершим траверс, затем крутой подъём — и вот мы уже стоим на лугу на вершине хребта. Виды отсюда открываются невероятные: запорошенные вершины так близко, будто только протянешь руку и дотронешься до снежных шапок. С одной стороны — пики Дхаладхара, с другой — долина Канга, где выращивают чай Кангры.
Ночевать будем в гестхаусе. За день пройдём 8 км и наберём 900 метров высоты.
Покорение перевала Индерхара
Проснёмся рано, чтобы успеть вернуться из похода до темноты. Сегодня поднимемся на высшую точку нашего маршрута! Идти будем медленно, постепенно набирая высоту и останавливаясь для отдыха и фотографий.
Постараемся покорить перевал Индерхара (высота 4350 метров), а если будет сложно, то сможем вернуться назад. Путь ждёт непростой, но открывающиеся пейзажи того стоят!
Вечером вас ждёт вкусный ужин и заслуженный отдых после восхождения.
За день пройдём 10 км, наберём 1000 метров высоты. Характер тропы: грунтовая дорога, осыпные склоны, крупный курумник.
Спуск к храму Галлу Деви и переезд в Маклеод Гандж
Сегодня выспимся, насладимся завтраком и спустимся к храму Галлу Деви. Здесь сядем в автомобили и поедем в Маклеод Гандж. После заселения в хостел пойдём гулять и искать интересные сувениры и деликатесы на рынке.
Свободный день
Позавтракаем в хостеле. Днём у вас будет свободное время, сможем погулять или отдохнуть в хостеле. В 19:00 на ночном автобусе поедем в Дели.
Отъезд
Прибудем в Дели в 07:00, затем отвезём вас в аэропорт. Планируйте вылеты после 12:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, утроЗавершение: Аэропорт Дели, планируйте вылет после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.