Воспоминания-впечатления о поездке.



Всю прошедшую неделю с момента возвращения собиралась с мыслями, чтобы написать хвалебную Оду о поездке.

Но мысли что-то не собирались, поэтому за «нескладушки» не обессудьте, зато от души!



Начну пафосно!

Индия-это Сказочная Колдунья, которая заманивает в свои сети, завораживает, одурманивает, проводит над тобой секретные ритуалы. И ты уже полностью находишься в её власти и под её влиянием. Наверное, поэтому уже хочется вернуться туда обратно!!!



В этой поездке собрались люди, которые стали единым целым.

Ребята, вы все молодцы, проявили все свои лучшие качества. За это время вы стали мне родными и близкими людьми, моей семьёй! Спасибо вам за ВСЁ! За вашу доброту, отзывчивость, желание помочь, за то, что были моими переводчиками!



Наше путешествие было уникальное, неповторимое и даже в какой-то степени историческое. Мы счастливчики, потому что нам выпало увидеть и познать очень многое!

Хотя у меня тоже в голове спутались названия и места пребывания, зато запомнила на зубок имена двух тибетских богов!



В конце Оды не могу не сказать пару слов о нашем организаторе, идейном вдохновителе, руководителе.

Андрей, благодарю тебя за это путешествие!

Ты умница, трудяга! Настоящий друг, товарищ и брат! С тобой не страшно путешествовать, потому что ты надёжный!

Только жаль, что много чего интересного ты нам не успел рассказать и мы не позанимались йогой! (Таки у меня ещё остались вопросы про тибетский буддизм, а там глядишь и ещё какие-нибудь вопросики подтянутся.)



Конец! Спасибо за внимание!

П. С. Как мне здесь не хватает масала-тии!