Увидим Дели и осмотрим самый грандиозный в мире индуистский храм Акшардхам, полюбуемся величественным Тадж-Махалом и прогуляемся по шумным рынкам.
В Джайпуре узнаем, почему его прозвали «розовым городом», зачем во дворце Хава-Махал 950 окон и как Джал Махал парит над водой.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем всегда брать носки или бахилы собой.
Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту.
Питание. Не включено в стоимость.
Программа тура по дням
Экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту Дели и начнём знакомство со столицей. Вы осмотрите крепость Пурана-Кила 16 века и гробницу Сафдарджанга. Сделаем фотографии у Ворот Индии, побываем у минарета Кутуб-Минар и полюбуемся удивительным храмом Лотоса. После экскурсии отвезём вас в отель.
Храм Акшардхам и переезд в Агру
Позавтракаем и отправимся к храму Акшардхам — самому грандиозному индуистскому храму в мире! Именно с таким званием святыня вошла в Книгу рекордов Гиннеса. А ещё увидим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, после чего переедем в Агру и заселимся в отель.
Тадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-Баори
После завтрака вас ждёт экскурсия по Агре, а затем побываем в легендарном Тадж-Махале, символе большой и чистой любви, на берегу реки Ямуна. Рассмотрим архитектурный шедевр, сделаем памятные фотографии и поедем в Агра Форт. Цитадель ещё называют Красным фортом — он сооружён из песчаника алого цвета. Во времена империи Великих Моголов здесь находилась резиденция правителей.
По пути в Джайпур по возможности посетим один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии — Чанд-Баори.
В Джайпуре заселимся в отель и отдохнём.
Амбер Форт и дворцы Джайпура
С утра посетим Амбер Форт, живописно расположившийся на вершине скалистого холма, а во второй половине дня побываем в Городском дворце. Полюбуемся удивительным сооружением, пройдём по роскошным садам на территории дворца и почувствуем себя настоящими царскими особами. А ещё прогуляемся по атмосферным шумным базарам.
Следующая локация — обсерватория Джантар-Мантар 18 века. Оттуда отправимся ко Дворцу ветров Хава-Махал и Водному дворцу Джал Махал. Ещё осмотрим храм Говинд Дев Джи и пройдёмся по старинным улочкам Джайпура.
Храм обезьян и возвращение в Дели
После завтрака вас ждёт экскурсия в индуистский храм обезьян Галтаджи. Мартышки здесь — настоящие хозяева и свободно разгуливают по территории, делая фотографии из храма ещё более эффектными.
Затем поедем обратно в Дели. По приезде — трансфер в отель или аэропорт.
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Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе на машине с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутилированная вода
- Трансфер от гостиницы и обратно
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Входные билеты на объекты экскурсий (около 85 $)
- Питание
- Подъём в Амбер Форт на слоне (20 $)
- Чаевые гиду и водителю