Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть

Побывать в древней обсерватории, сфотографировать мартышек и влюбиться в «золотой треугольник»
В путешествие мы включили самые главные локации и знаменитые достопримечательности — за 4 дня успеем максимум, запасайтесь памятью на телефоне.

Увидим Дели и осмотрим самый грандиозный в мире индуистский храм Акшардхам, полюбуемся величественным Тадж-Махалом и прогуляемся по шумным рынкам.

В Джайпуре узнаем, почему его прозвали «розовым городом», зачем во дворце Хава-Махал 950 окон и как Джал Махал парит над водой.
5
1 отзыв
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем всегда брать носки или бахилы собой.

Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту.

Питание. Не включено в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Дели

Встретим вас в аэропорту Дели и начнём знакомство со столицей. Вы осмотрите крепость Пурана-Кила 16 века и гробницу Сафдарджанга. Сделаем фотографии у Ворот Индии, побываем у минарета Кутуб-Минар и полюбуемся удивительным храмом Лотоса. После экскурсии отвезём вас в отель.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
2 день

Храм Акшардхам и переезд в Агру

Позавтракаем и отправимся к храму Акшардхам — самому грандиозному индуистскому храму в мире! Именно с таким званием святыня вошла в Книгу рекордов Гиннеса. А ещё увидим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, после чего переедем в Агру и заселимся в отель.

Храм Акшардхам и переезд в АгруХрам Акшардхам и переезд в АгруХрам Акшардхам и переезд в Агру
3 день

Тадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-Баори

После завтрака вас ждёт экскурсия по Агре, а затем побываем в легендарном Тадж-Махале, символе большой и чистой любви, на берегу реки Ямуна. Рассмотрим архитектурный шедевр, сделаем памятные фотографии и поедем в Агра Форт. Цитадель ещё называют Красным фортом — он сооружён из песчаника алого цвета. Во времена империи Великих Моголов здесь находилась резиденция правителей.

По пути в Джайпур по возможности посетим один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии — Чанд-Баори.

В Джайпуре заселимся в отель и отдохнём.

Тадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-Баори
4 день

Амбер Форт и дворцы Джайпура

С утра посетим Амбер Форт, живописно расположившийся на вершине скалистого холма, а во второй половине дня побываем в Городском дворце. Полюбуемся удивительным сооружением, пройдём по роскошным садам на территории дворца и почувствуем себя настоящими царскими особами. А ещё прогуляемся по атмосферным шумным базарам.

Следующая локация — обсерватория Джантар-Мантар 18 века. Оттуда отправимся ко Дворцу ветров Хава-Махал и Водному дворцу Джал Махал. Ещё осмотрим храм Говинд Дев Джи и пройдёмся по старинным улочкам Джайпура.

Амбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы Джайпура
5 день

Храм обезьян и возвращение в Дели

После завтрака вас ждёт экскурсия в индуистский храм обезьян Галтаджи. Мартышки здесь — настоящие хозяева и свободно разгуливают по территории, делая фотографии из храма ещё более эффектными.

Затем поедем обратно в Дели. По приезде — трансфер в отель или аэропорт.

Храм обезьян и возвращение в ДелиХрам обезьян и возвращение в ДелиХрам обезьян и возвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе на машине с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутилированная вода
  • Трансфер от гостиницы и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Входные билеты на объекты экскурсий (около 85 $)
  • Питание
  • Подъём в Амбер Форт на слоне (20 $)
  • Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Константин
22 апр 2024
Эта была наша первая поездка в Индию, но нам повезло найти гида Hаrindra Mishra. Очень внимательный, культурный, образованный гид показал нам Золотой треугольник Индии во всех красках. Дели, Джайпур, Агра
читать дальше

- главные красоты страны, которые обязан увидеть каждый, кто первый раз в Индии. На хорошем русском Hаrindra поведал нам историю страны во всех её аспектах - историю, религию, менталитет и быт. Несмотря на жаркий климат, особенно в апреле, нам было комфортно путешествовать в авто с кондиционером, которую вёл внимательный водитель Yadav ji, за что ему особая благодарность. Hаrindra учел наш интерес к древней истории страны и давал возможность выбрать между основной программой и теми местами, которые нам реально были интересны. Так мы увидели мало известную у туристов крепость в Джайпуре. Да и в целом, гид был очень внимательным к нашему уровню комфорта и делал от себя все возможное, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Гостиницы, в которых мы ночевали, были очень хорошими, если не лучшими - один раз только нам не понравился номер в одной из гостиниц, но Hаrindra оперативно связался с администрацией и нам заменили номер. По итогу могу уверенно рекомендовать гида Hаrindra Mishra всем, кто первый раз в Индии и не хочет беспокоиться о чем-либо, а только наслаждаться пребыванием в этой удивительной, красивой и загадочной стране!

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыТадж-МахалПопулярные места

Похожие туры из Дели

Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Покататься на верблюдах, проводить закат в Тадж-Махале и отдохнуть на озере Пушкар
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$829 за человека
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$400 за человека
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Дворец Ветров, поторговаться на местных рынках и насладиться национальными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$599 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели
ХорошоТам