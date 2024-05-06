Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы

Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...

«Здесь мы просим довериться и принять, обратив внимание от быта к природным красотам и интересной культуре»