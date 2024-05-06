Познавательные туры на природе в Дели

Найдено 10 туров в категории «Природа и пейзажи» в Дели на русском языке, цены от $851, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Авторский тур
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
«Там пересядем в джипы и направимся к водопаду Дудхсагар, наслаждаясь потрясающими пейзажами»
9 окт в 08:00
21 окт в 08:00
155 000 за человека
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
🚗 На машине
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«После обеда погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река»
3 авг в 03:30
$1 260 за человека
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
🚗 На машине
Авторский тур
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Здесь мы просим довериться и принять, обратив внимание от быта к природным красотам и интересной культуре»
22 июня в 05:00
7 июля в 05:00
$1 145 за человека
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро
«Позавтракаем и поедем к водопаду Патна, а оттуда — к ашраму Махариши Махеш Йоги»
12 окт в 10:00
$1 420 за человека
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
«Этот день мы проведём на природе»
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
«Полюбуемся невероятными пейзажами, открывающимися из монастыря, а ещё рассмотрим картины и реликвии»
13 июня в 10:00
$1 400 за человека
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«Нетронутая природа, хвойные леса, цветущие кустарники и могучие дубы наполнят вас умиротворением и перенесут в атмосферу расслабленности и спокойствия»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инесса
    6 мая 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
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    В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.

  • D
    Dmitriy
    29 февраля 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
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    делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

  • С
    Сергей
    10 января 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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    микроавтобус сопровождал нас всю поездку. Отели были прекрасны. Грамотные гиды провели нам замечательные экскурсии. Абинаву отдельное Спасибо за помощь и сопровождение в поездке! Мы получили много положительных эмоций!

    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
  2. Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
  3. Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
  4. Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
  5. Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 10 авторских туров от 851 до 155 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 10 туров на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от $851. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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