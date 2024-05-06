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Авторский тур
8 дней
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Восхитимся экзотическими джунглями, послушаем пение птиц и понаблюдаем за просыпающейся природой»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 089 за человека
Авторский тур
11 дней
Заглянуть в прошлое: путешествие по главным историческим местам Индии
Отдохнуть на берегу озера, увидеть «город солнца» и насладиться народными танцами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 199 за человека
Авторский тур
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
«Там пересядем в джипы и направимся к водопаду Дудхсагар, наслаждаясь потрясающими пейзажами»
9 окт в 08:00
21 окт в 08:00
155 000₽ за человека
Индивидуальная
9 дней
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«После обеда погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река»
3 авг в 03:30
$1 260 за человека
Авторский тур
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Здесь мы просим довериться и принять, обратив внимание от быта к природным красотам и интересной культуре»
22 июня в 05:00
7 июля в 05:00
$1 145 за человека
Авторский тур
11 дней
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро
«Позавтракаем и поедем к водопаду Патна, а оттуда — к ашраму Махариши Махеш Йоги»
12 окт в 10:00
$1 420 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
«Этот день мы проведём на природе»
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Авторский тур
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Дели, время зависит от ваших рейсов
«Полюбуемся невероятными пейзажами, открывающимися из монастыря, а ещё рассмотрим картины и реликвии»
13 июня в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
«Нетронутая природа, хвойные леса, цветущие кустарники и могучие дубы наполнят вас умиротворением и перенесут в атмосферу расслабленности и спокойствия»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнесса6 мая 2024Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
- DDmitriy29 февраля 2024Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
- ССергей10 января 2024Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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