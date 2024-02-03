Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Авторский тур в Дели

Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари

5
1 отзыв
Тур для тех, кто хочет увидеть больше, чем главные туристические достопримечательности.

Предлагаем незаезженный маршрут: побываем на самом большом в Северной Индии рынке специй и сделаем яркие фото, попробуем легендарные лепёшки в лучшем местечке Дели, где едят даже болливудские знаменитости, посетим слоновью деревню и увидим королевский мавзолей.

Не обойдёмся и без знаковых локаций: услышим удивительную историю любви в Тадж-Махале, пофотографируемся у дворца Ветров и парящего над водой Джал-Махала.
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Будем жить в отеле «Royale Regent» с бассейном в Агре и «7 Apple» в Джайпуре, 2-местное размещение. В случае, если эти гостиницы будут заняты, то заменим их на равноценные. За доплату возможно 1-местное размещение, а также вы можете выбрать отель другого класса, в этом случае стоимость будет пересчитана.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Зависит от количества людей в группе: от 2 человек — Седан, 3-4 человека — минивэн, 5-11 человек — микроавтобус, 12-20 — автобус, если более 40 человек — автобус Volvo.

Программа тура по дням

1 день

Гастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сари

Встретим вас в аэропорту Дели и отправимся на экскурсию по столице. Увидим храм Акшархдам и сикхский храм Гурудвара Бангла Сахб, а ещё пройдёмся по атмосферным улочкам, полюбуемся Красным фортом и мечетью Джама Масджид и заглянем на рынок Воров. Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где всё ещё стирают руками и исключительно мужчины, и рассмотрим колодец Аграсена 14 века.

Переместимся в старинную часть города: сделаем эффектные кадры на самом большом в Северной Индии рынке специй, прокатимся на велорикше и попробуем настоящие индийские лепёшки в любимом местечке горожан. Говорят, здесь ел сам премьер-министр!

Дальше отправимся в Агру. Дорога займёт около 3 часов. Вас ждёт мастер-класс по мехенди — вы сможете украсить руки причудливыми узорами, а затем вас научат правильно надевать сари.

Вечером заселимся в отель в Агре.

Гастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сариГастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сариГастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сариГастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сариГастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сариГастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сариГастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сари
2 день

Тадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур

Утром отправимся в Тадж-Махал. На экскурсии вы услышите удивительную историю любви и создания архитектурного шедевра, а ещё рассмотрите мельчайшие детали дворца.

Затем побываем в Красном форте. В истории крепости есть место и войнам, и дворцовым интригам в борьбе за власть, и настоящей любви.

Переедем в Джайпур. Дорога с отдыхом и перекусами займёт около 4 часов. По пути остановимся в деревушке Абанери, чтобы увидеть древнейший в стране колодец Чанд Баори 9 века.

По приезде в город насладимся ужином под открытым небом с национальными танцами.

Тадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур
3 день

Прогулка на слонах в форт Амбер, Дворец Ветров и Слоновья деревня

Сегодня будем исследовать Джайпур — «розовый город». Начнём с форта Амбер 7 века: на берегу озера Маота сядем на слонов и войдём в главные ворота крепости. Вы пройдёте по залам дворца, узнаете о жизни махараджей.

Затем рассмотрим Городской дворец и пофотографируемся у Дворца Ветров и удивительного дворца Джал-Махал, будто парящего над водой.

Побываем у храма Джагат Широмани 16 века с резными скульптурами из мрамора. В Слоновьей деревне Hati Gao покормим дружелюбных животных, а желающие смогут порисовать на них — это безопасно для слонов и не доставляет им дискомфорта.

Ещё одна локация на сегодня — колодец Панна Мина ка Кунд 16 века, который часто выступает декорацией для Болливудских фильмов.

Прогулка на слонах в форт Амбер, Дворец Ветров и Слоновья деревняПрогулка на слонах в форт Амбер, Дворец Ветров и Слоновья деревняПрогулка на слонах в форт Амбер, Дворец Ветров и Слоновья деревняПрогулка на слонах в форт Амбер, Дворец Ветров и Слоновья деревня
4 день

Храмовый комплекс Галта, королевский мавзолей и возвращение в Дели

Утром поедем в храмовый комплекс Галта в горном ущелье. На территории живут любопытные обезьяны, которых можно покормить прямо с рук или сфотографироваться с ними.

Побываем в необычном месте — королевском мавзолее Гаиторе Ки Чхатриян и обязательно рассмотрим резьбу на кенотафах (надгробиях).

Вернёмся в Дели. Переезд с остановками займёт около 5 часов. Затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Храмовый комплекс Галта, королевский мавзолей и возвращение в ДелиХрамовый комплекс Галта, королевский мавзолей и возвращение в ДелиХрамовый комплекс Галта, королевский мавзолей и возвращение в ДелиХрамовый комплекс Галта, королевский мавзолей и возвращение в Дели

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером, опытным водителем, Wi-Fi и водой
  • Завтраки
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Все налоги, сборы за платные дороги, парковки и бензин
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Дели, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Диана
3 фев 2024
В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей. Увидели много популярных и не очень мест. Изюминкой тура были мастер-классы и дополнительно организованные посещения вечерних шоу. Организатор спланировал и подстроил под нас маршрут. Все четко и продуманно. Отели хорошие,автомобиль комфортный,Водитель вежливый. Мы остались довольны)

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыТадж-МахалПопулярные места4-дневные турыМастер-классыСлоныЖивотные

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Встретить рассвет в Тадж-Махале, побывать на производстве сари и проплыть по Гангу на лодке
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 099 за человека
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Побывать в древней обсерватории, сфотографировать мартышек и влюбиться в «золотой треугольник»
Аэропорт Дели, время по договорённости
3 мая
13 мая
18 мая
23 мая
$1 120 за всё до 2 чел.
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Путешествие по Индии: Дели, Агра, Джайпур и танцы за 4 дня
Погрузитесь в мир индийской культуры с туром, объединяющим древние храмы, величественный Тадж-Махал и живописный Джайпур
Аэропорт Дели, время по договорённости
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$435 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели
All Airlines
ХорошоТам