Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Будем жить в отеле «Royale Regent» с бассейном в Агре и «7 Apple» в Джайпуре, 2-местное размещение. В случае, если эти гостиницы будут заняты, то заменим их на равноценные. За доплату возможно 1-местное размещение, а также вы можете выбрать отель другого класса, в этом случае стоимость будет пересчитана.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Зависит от количества людей в группе: от 2 человек — Седан, 3-4 человека — минивэн, 5-11 человек — микроавтобус, 12-20 — автобус, если более 40 человек — автобус Volvo.