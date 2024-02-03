Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Предлагаем незаезженный маршрут: побываем на самом большом в Северной Индии рынке специй и сделаем яркие фото, попробуем легендарные лепёшки в лучшем местечке Дели, где едят даже болливудские знаменитости, посетим слоновью деревню и увидим королевский мавзолей.
Не обойдёмся и без знаковых локаций: услышим удивительную историю любви в Тадж-Махале, пофотографируемся у дворца Ветров и парящего над водой Джал-Махала.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$400
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Будем жить в отеле «Royale Regent» с бассейном в Агре и «7 Apple» в Джайпуре, 2-местное размещение. В случае, если эти гостиницы будут заняты, то заменим их на равноценные. За доплату возможно 1-местное размещение, а также вы можете выбрать отель другого класса, в этом случае стоимость будет пересчитана.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Зависит от количества людей в группе: от 2 человек — Седан, 3-4 человека — минивэн, 5-11 человек — микроавтобус, 12-20 — автобус, если более 40 человек — автобус Volvo.
Программа тура по дням
Гастрономические открытия в Дели, мастер-классы по росписи хной и надеванию сари
Встретим вас в аэропорту Дели и отправимся на экскурсию по столице. Увидим храм Акшархдам и сикхский храм Гурудвара Бангла Сахб, а ещё пройдёмся по атмосферным улочкам, полюбуемся Красным фортом и мечетью Джама Масджид и заглянем на рынок Воров. Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где всё ещё стирают руками и исключительно мужчины, и рассмотрим колодец Аграсена 14 века.
Переместимся в старинную часть города: сделаем эффектные кадры на самом большом в Северной Индии рынке специй, прокатимся на велорикше и попробуем настоящие индийские лепёшки в любимом местечке горожан. Говорят, здесь ел сам премьер-министр!
Дальше отправимся в Агру. Дорога займёт около 3 часов. Вас ждёт мастер-класс по мехенди — вы сможете украсить руки причудливыми узорами, а затем вас научат правильно надевать сари.
Вечером заселимся в отель в Агре.
Тадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур
Утром отправимся в Тадж-Махал. На экскурсии вы услышите удивительную историю любви и создания архитектурного шедевра, а ещё рассмотрите мельчайшие детали дворца.
Затем побываем в Красном форте. В истории крепости есть место и войнам, и дворцовым интригам в борьбе за власть, и настоящей любви.
Переедем в Джайпур. Дорога с отдыхом и перекусами займёт около 4 часов. По пути остановимся в деревушке Абанери, чтобы увидеть древнейший в стране колодец Чанд Баори 9 века.
По приезде в город насладимся ужином под открытым небом с национальными танцами.
Прогулка на слонах в форт Амбер, Дворец Ветров и Слоновья деревня
Сегодня будем исследовать Джайпур — «розовый город». Начнём с форта Амбер 7 века: на берегу озера Маота сядем на слонов и войдём в главные ворота крепости. Вы пройдёте по залам дворца, узнаете о жизни махараджей.
Затем рассмотрим Городской дворец и пофотографируемся у Дворца Ветров и удивительного дворца Джал-Махал, будто парящего над водой.
Побываем у храма Джагат Широмани 16 века с резными скульптурами из мрамора. В Слоновьей деревне Hati Gao покормим дружелюбных животных, а желающие смогут порисовать на них — это безопасно для слонов и не доставляет им дискомфорта.
Ещё одна локация на сегодня — колодец Панна Мина ка Кунд 16 века, который часто выступает декорацией для Болливудских фильмов.
Храмовый комплекс Галта, королевский мавзолей и возвращение в Дели
Утром поедем в храмовый комплекс Галта в горном ущелье. На территории живут любопытные обезьяны, которых можно покормить прямо с рук или сфотографироваться с ними.
Побываем в необычном месте — королевском мавзолее Гаиторе Ки Чхатриян и обязательно рассмотрим резьбу на кенотафах (надгробиях).
Вернёмся в Дели. Переезд с остановками займёт около 5 часов. Затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером, опытным водителем, Wi-Fi и водой
- Завтраки
- Услуги русскоговорящего гида
- Все налоги, сборы за платные дороги, парковки и бензин
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Обеды и ужины