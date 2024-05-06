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собирались, поэтому за «нескладушки» не обессудьте, зато от души! Начну пафосно! Индия-это Сказочная Колдунья, которая заманивает в свои сети, завораживает, одурманивает, проводит над тобой секретные ритуалы. И ты уже полностью находишься в её власти и под её влиянием. Наверное, поэтому уже хочется вернуться туда обратно!!! В этой поездке собрались люди, которые стали единым целым. Ребята, вы все молодцы, проявили все свои лучшие качества. За это время вы стали мне родными и близкими людьми, моей семьёй! Спасибо вам за ВСЁ! За вашу доброту, отзывчивость, желание помочь, за то, что были моими переводчиками! Наше путешествие было уникальное, неповторимое и даже в какой-то степени историческое. Мы счастливчики, потому что нам выпало увидеть и познать очень многое! Хотя у меня тоже в голове спутались названия и места пребывания, зато запомнила на зубок имена двух тибетских богов! В конце Оды не могу не сказать пару слов о нашем организаторе, идейном вдохновителе, руководителе. Андрей, благодарю тебя за это путешествие! Ты умница, трудяга! Настоящий друг, товарищ и брат! С тобой не страшно путешествовать, потому что ты надёжный! Только жаль, что много чего интересного ты нам не успел рассказать и мы не позанимались йогой! (Таки у меня ещё остались вопросы про тибетский буддизм, а там глядишь и ещё какие-нибудь вопросики подтянутся.) Конец! Спасибо за внимание! П. С. Как мне здесь не хватает масала-тии!