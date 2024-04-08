Индия, которую вы ещё не видели: храмы Каджурахо, каньон Ранех Фал и ужин с танцевальным шоу
Авторский тур в Дели

Побывать в кратере потухшего вулкана, увидеть эротические скульптуры и покормить обезьянок с рук

5
1 отзыв
Насыщенное путешествие по Индии начинается! За один тур вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Орчхи, побываете у Тадж-Махала на рассвете, ещё до наплыва людей, в национальном парке встретите оленей, леопардов, павлинов и крокодилов, насладитесь национальным ужином с танцевальным шоу и прогуляетесь к потухшему вулкану через густые заросли джунглей.

В стоимость уже включены проживание в отелях 4*, все завтраки и ужины и экскурсии с русскоговорящим гидом.
Индия, которую вы ещё не видели: храмы Каджурахо, каньон Ранех Фал и ужин с танцевальным шоу
Индия, которую вы ещё не видели: храмы Каджурахо, каньон Ранех Фал и ужин с танцевальным шоу
Индия, которую вы ещё не видели: храмы Каджурахо, каньон Ранех Фал и ужин с танцевальным шоу

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$775
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Проживание. Будем жить в отелях 4*: в отеле «Ashok Country Resort» в Дели, «Howard Plaza» в Агре, «Fern Residency», «Clarks Khajuraho» в Каджурахо, «Amar Mahal Palace» в Орчхе, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1- или 3-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и ужины, включая национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели — третьего по величине города в мире! После заселения у вас будет время на отдых.

2 день

Экскурсия по Дели

Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам, рассмотрим уникальные ступенчатые колодцы Аграсена и побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, стирают бельё вручную. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.

Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
3 день

Форт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы Джайпура

Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь на слох ко дворцу на вершине холма.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал и храм Лакшми-Нараян, отделанный белым мрамором. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Устроим шопинг в текстильных и ювелирных магазинах в поисках необычных сувениров. А затем отпразднуем Новый год: вас ждут праздничный ужин, дискотека и подарки.

Форт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы Джайпура
4 день

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру

Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук!

Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км. Вечером по желанию можем посетить театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра — Тадж-Махала.

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру
5 день

Тадж-Махал, форт Гвалиор и город Орчха

К Тадж-Махалу отправимся на рассвете, чтобы увидеть одно их самых известных сооружений в мире до наплыва посетителей. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, с ним связанной, а затем побываем в Красном форте.

Следующая локация — форт Гвалиор. Расстояние от Агры — 110 км. Сооружение возвышается над округой с высокого холма из песчаника и базальта — зрелище завораживает. Обязательно рассмотрим не только храмы внутри, но и пещеры с огромными скульптурами.

Переедем в городок Орчха, расположенный на берегу реки. Когда-то это была столица княжества Бунделкханд. Заселимся в отель и отдохнём.

Тадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город Орчха
6 день

Экскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо

Сегодня будем исследовать Орчху: рассмотрим средневековые храмы, посетим форт Орчхи, дворцы Джахангир Махал, Радж-Махал и храм Рам-Раджа.

Продолжим путешествие по Индии. На очереди Каджурахо. Расстояние — 175 км. По прибытии заселимся в отель.

Экскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо
7 день

Национальный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо

Сегодня вас ждёт встреча с дикой природой Индии. Поедем в национальный парк «Панна», где сможем увидеть оленей, леопардов, крокодилов, павлинов и обезьян.

Побываем у каньона Ранех Фал прямо в кратере потухшего вулкана, окружённого зарослями джунглей. А ещё здесь множество шумных водопадов — от маленьких до гигантских.

Изюминка Каджурахо — храмовые комплексы 10-12 веков с эротическими скульптурами и рисунками, иллюстрирующими сцены из Камасутры. Рассмотрим удивительные изображении на стенах «храмов Любви» и вернёмся в отель.

Национальный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо
8 день

Возвращение в Дели

Переедем на ж. -д. станцию Джанси и в 18:40 отправимся в Дели в комфортабельном вагоне с кондиционером. Прибудем в столицу в 23:30. Затем — трансфер в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных автомобилях с кондиционером
  • Проживание в отелях
  • Все завтраки и ужины в отелях
  • Минеральная вода в автомобиле, 1 бутылка в день на человека
  • Услуги русскоговорящего гида на всём маршруте
  • Для групп больше 10 человек - система радио-гида Crystal Sound
  • Ужин с национальными танцами в Джайпуре
  • Билеты на поезд Джанси-Дели (кондиционированный сидячий вагон туркласса)
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Право на фото - и видео-съёмку
  • Обязательные чаевые носильщикам, гидам и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - 245 $
  • При размещении 3 человека в 2-местном номере - скидка 20%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение в отель с 12:00
Завершение: Аэропорт Дели, после 23:30 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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O
8 апр 2024
Тур очень понравился. Организация была на высоте - спасибо Раджу. Достойные отели, удобный транспорт, интересные места - нам всем очень понравилась Индия😁😁😁

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиГастрономическиеСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыС ужиномТолько для взрослыхМузыкальные

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