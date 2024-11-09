После завтрака отправимся в храмовый комплекс — вас ждёт настоящее архитектурное великолепие 10 и 11 веков с изящными росписями, искусными барельефами и высеченными из камня изваяниями богов. Мы посетим две его части: Западную и Джайнскую.

Посмотрим на храм Лакшман, старейший и самый известный храм, названный в честь построившего его правителя; храм Читрагупты, посвящённый богу солнца; храм Матангешвара, посвящённый Шиве и украшенный двухметровым лингамом.

Увидим самый эротичный храм комплекса — Деви Джагадамбика, который отличается особой натуралистичностью изображений, — и храм Вишванатхи со скульптурными группами слонов и львов вокруг огромного изваяния трёхликого Брахмы. Осмотрим восточную группу, состоящую из четырёх джайнистких и трёх индуистских храмов. Вы узнаете историю комплекса, познакомитесь с особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.

После экскурсии — отъезд на вокзал и возвращение в Дели.