Из Дели к эротическим храмам Кхаджурахо. Индивидуальный тур

Узнать историю архитектурной жемчужины и рассмотреть скульптуры в деталях
Мы отправимся в Кхаджурахо с таинственной историей создания и процветания, упадка, забвения и счастливого воскрешения из небытия.

Я познакомлю вас с его главной достопримечательностью — храмовым комплексом — и расскажу об
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интересном прошлом этих мест.

Вы рассмотрите необычные сооружения, покрытые мастерски выполненными статуями богов и животных, сценами из повседневной жизни и наглядными иллюстрациями к Камасутре, и прикоснётесь к древнему индийскому искусству. *Ж/д билеты на поезд из Дели включены в стоимость тура.

Из Дели к эротическим храмам Кхаджурахо. Индивидуальный тур
Из Дели к эротическим храмам Кхаджурахо. Индивидуальный тур
Из Дели к эротическим храмам Кхаджурахо. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Тур проведу я или другой гид из нашей команды.

Проживание. В отеле Syna heritage or Similar 3*, размещение 2-местное. Возможно проживание в отеле 4* и 5* по вашему запросу, за доплату.

*Фото отеля взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером: Maruti Ciaz, Maruti Dezire, Toyota Etios, Toyota Hycross, Toyota Crysta или аналогичное. А также комфортабельный железнодорожный транспорт с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Кхаджурахо, размещение в отеле, отдых

Рано утром встретим вас у вашего отеля и поедем на вокзал Хазрат-Низамуддин, где сядем в поезд до Кхаджурахо. Время в пути составит 7 часов. По дороге вам подадут завтрак.

Кхаджурахо — небольшой посёлок в штате Мадхья-Прадеш, рядом с которым расположен гигантский храмовый комплекс. По прибытии — заселение в отель и отдых. Набирайтесь сил перед завтрашней экскурсией.

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2 день

Экскурсия в храмовый комплекс, возвращение в Дели

После завтрака отправимся в храмовый комплекс — вас ждёт настоящее архитектурное великолепие 10 и 11 веков с изящными росписями, искусными барельефами и высеченными из камня изваяниями богов. Мы посетим две его части: Западную и Джайнскую.

Посмотрим на храм Лакшман, старейший и самый известный храм, названный в честь построившего его правителя; храм Читрагупты, посвящённый богу солнца; храм Матангешвара, посвящённый Шиве и украшенный двухметровым лингамом.

Увидим самый эротичный храм комплекса — Деви Джагадамбика, который отличается особой натуралистичностью изображений, — и храм Вишванатхи со скульптурными группами слонов и львов вокруг огромного изваяния трёхликого Брахмы. Осмотрим восточную группу, состоящую из четырёх джайнистких и трёх индуистских храмов. Вы узнаете историю комплекса, познакомитесь с особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.

После экскурсии — отъезд на вокзал и возвращение в Дели.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Проезд на ж/д транспорте
Что не входит в цену
  • Питание вне программы - около $20
  • Входные билеты в храмы - 650 рупий за человека
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, утро
Завершение: Дели, ж/д вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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