Я познакомлю вас с его главной достопримечательностью — храмовым комплексом — и расскажу об
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Тур проведу я или другой гид из нашей команды.
Проживание. В отеле Syna heritage or Similar 3*, размещение 2-местное. Возможно проживание в отеле 4* и 5* по вашему запросу, за доплату.
*Фото отеля взято с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером: Maruti Ciaz, Maruti Dezire, Toyota Etios, Toyota Hycross, Toyota Crysta или аналогичное. А также комфортабельный железнодорожный транспорт с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Кхаджурахо, размещение в отеле, отдых
Рано утром встретим вас у вашего отеля и поедем на вокзал Хазрат-Низамуддин, где сядем в поезд до Кхаджурахо. Время в пути составит 7 часов. По дороге вам подадут завтрак.
Кхаджурахо — небольшой посёлок в штате Мадхья-Прадеш, рядом с которым расположен гигантский храмовый комплекс. По прибытии — заселение в отель и отдых. Набирайтесь сил перед завтрашней экскурсией.
Экскурсия в храмовый комплекс, возвращение в Дели
После завтрака отправимся в храмовый комплекс — вас ждёт настоящее архитектурное великолепие 10 и 11 веков с изящными росписями, искусными барельефами и высеченными из камня изваяниями богов. Мы посетим две его части: Западную и Джайнскую.
Посмотрим на храм Лакшман, старейший и самый известный храм, названный в честь построившего его правителя; храм Читрагупты, посвящённый богу солнца; храм Матангешвара, посвящённый Шиве и украшенный двухметровым лингамом.
Увидим самый эротичный храм комплекса — Деви Джагадамбика, который отличается особой натуралистичностью изображений, — и храм Вишванатхи со скульптурными группами слонов и львов вокруг огромного изваяния трёхликого Брахмы. Осмотрим восточную группу, состоящую из четырёх джайнистких и трёх индуистских храмов. Вы узнаете историю комплекса, познакомитесь с особенностями древней индийской архитектуры и её ролью в мировой культуре.
После экскурсии — отъезд на вокзал и возвращение в Дели.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Проезд на ж/д транспорте
Что не входит в цену
- Питание вне программы - около $20
- Входные билеты в храмы - 650 рупий за человека
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты