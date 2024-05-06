Проехать по «Золотому треугольнику» страны и научиться рисовать хной узоры на руках
Вас ждут знаменитая кухня и аутентичные церемонии, мастер-классы и знакомство с уникальной культурой.
Мы побываем в сказочном «Розовом городе» Джайпуре с его дворцами, яркими базарами и весёлой музыкой и в контрастном Дели. Прогуляемся по уютной Орчхе и деревне Кхаджурахо.
Вы увидите самые известные достопримечательности — Тадж-Махал и Красный форт в Агре — и посмотрите на древние храмы Камасутры, Гурдвара сикхов, Обезьян.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$860
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Проживание. В лучших отелях 3* европейского стандарта — 7 ночей, включая заселение сразу после перелёта в первое утро и последнюю ночь в Дели перед вылетом домой. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки и 2 обеда в поездах. Остальные обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Дели
Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 10:30 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.
Вы прокатитесь на велорикшах по старой части города: увидите древние улицы и самый большой в Дели рынок в районе Чандни Чоук. Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Затем побываем в построенном британцами колониальном центре с широкими проспектами, зданиями Парламента и дворца Президента и мемориальной аркой «Ворота Индии».
Посетим сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой любой посетитель может получить бесплатный обед. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Ночь в отеле Дели.
Переезд в Джайпур, знакомство с городом
После завтрака едем в Джайпур — столицу самого нарядного, разноцветного и гостеприимного штата Раджастхан (в пути — около 5 часов). Понаблюдаем за сменой пейзажей за окном, сделаем несколько остановок, чтобы выпить чай/кофе, гид расскажет много интересного о жизни страны.
По прибытии посетим городской дворец, в котором и сегодня проживает семья раджи. Прогуляемся пешком или прокатимся на велорикше по улицам «Розового города», как из-за цвета камня, использованного при строительстве, называют Джайпур. Вы посмотрите на древние строения и оживлённые базары, снующие туда-сюда рикши и прочувствуете необычный повседневный местный ритм. Сделаем кофе-паузу напротив знаменитого фасада Дворца ветров, построенного для гарема, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно.
А вечером вас ждёт ужин в ресторане с музыкальным сопровождением и танцевальной программой. Ночь в отеле в Джайпуре.
Форт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в Агру
Сегодня отправляемся за город, к форту Амбер — красивому дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками, мозаикой и фонтанами. Поднимемся мы к нему на слонах, а если повезёт, в окрестностях Амбера найдём факира с коброй и уличных музыкантов или кукольников (за фото факир ожидает чаевые).
На обратном пути в Джайпур остановимся у живописного озера: прогуляемся по набережной и посмотрим на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде. По приезде в город посетим паломнический храм Галтаджи или храм Обезьян, на территории которого обитает множество этих животных. Также заглянем в редкий для Индии храм Солнца.
Затем поедем в Агру (переезд — 5-6 часов). По дороге побываем у необычного разноцветного храма и пообедаем в кафе. Вечером, по прибытии, если будут время и желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату). Ночь в отеле в Агре.
Исторические жемчужины Агры, переезд в Орчху
В этот день прогуляемся по Агре. Конечно, посетим гордость и любовь индийцев, 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала. Затем на поезде-экспрессе отправимся в Орчху, где по приезде разместимся в отеле и отдохнём.
Достопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классы
Сегодня вы познакомитесь с самыми красивыми достопримечательностями Орчхи, когда-то бывшей столицы княжества Бунделкханд и центра жизни региона, а сегодня спокойного и атмосферного городка. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей.
После отправляемся в Кхаджурахо (в пути — около 3 часов). Пообедав, посетим знаменитые джайнистские храмы Кхаджурахо — место паломничества джайнов со всей Индии. Затем прогуляемся по старой деревне, где вы увидите обычный будничный вечер индийцев. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.
Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (за доплату). Ночь в семейном отеле в Кхаджурахо.
Храмы Кхаджурахо, прогулка по природному парку, переезд в Дели
С утра осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. Затем погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.
После доберёмся до станции «Джанси» и сядем на поезд-экспресс до Дели (в пути — 4,5 часа). Долгую дорогу можно заменить на перелёт самолетом (примерно 1 час, детали и стоимость можно уточнить при бронировании тура). Вечером вы разместитесь в отеле в Дели и отдохнёте.
Отъезд
Трансфер в аэропорт. Самостоятельное выселение из отеля возможно до 11:00.
В зависимости от ваших планов, за доплату можно попросить позднее выселение либо продлить бронь. Также можно продлить тур и посмотреть другие места: например, Золотой храм сикхов в Амритсаре, Ришикеш в предгорьях Гималаев, Мумбаи. Мы будем рады помочь вам с организацией.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь и сопровождение по всем вопросам
- 2-местное проживание
- Завтраки и 2 обеда в поездах
- Весь наземный транспорт по маршруту: комфортный микроавтобус/машина (включая работу водителя, бензин, парковки и иные расходы на авто), комфортные сидячие поезда-экспрессы Агра - Джанси и Джанси - Дели, тук-туки по необходимости (во время программы)
- Профессиональный русскоговорящий гид и расходы гида
- Все билеты к достопримечательностям по программе, слоны в Джайпуре, посещение национального парка «Ренефолл»
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт для обратного вылета
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно
- Обеды (кроме 2) и ужины
- Личные расходы вне программы (в среднем путешественники тратят 20 $+ в день)
- Виза
- Страховка
- Доплата за замену поезда на самолёт Кхаджурахо - Дели (по желанию) - около 50 $
- Доплата за одноместное размещение (в случае вашего желания или если мы не сможем найти вам пару для подселения) - 180 $
- Стоимость указана для группы от 4 человек. Для группы из 2-3 человек стоимость тура составит 930 $
- Стоимость тура на даты 30.12-05.01 для группы от 4 человек составит 840 $, для группы из 2-3 человек - 1040 $. Доплата за одноместное размещение на даты с 30.12 по 05.01 составит 230 $
- Указанная стоимость актуальна при бронированиях до 1 апреля 2024 года. Далее стоимость может быть пересмотрена. Также стоимость может увеличиться при изменении официальной стоимости входных билетов