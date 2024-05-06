Возможно участие с детьми от 8-10 лет.

Проживание. В лучших отелях 3* европейского стандарта — 7 ночей, включая заселение сразу после перелёта в первое утро и последнюю ночь в Дели перед вылетом домой. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки и 2 обеда в поездах. Остальные обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет.