Красочная, контрастная и завораживающая Индия, встречай! Отправляемся в путешествие, которое откроет нам секреты Золотого треугольника, Варанаси и Кхаджурахо. Погуляем по «розовому городу», увидим легендарный Тадж-Махал, пройдёмся по улочкам Орчхи и покатаемся на лодке в Варанаси. Цель поездки — знаменитый Фестиваль танцев, который проходит в Кхаджурахо. Вас ждёт полное погружение в индийскую культуру: приготовим масала-чай, поучаствуем в пудже и даже порисуем узоры хной на руках.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем лететь из Москвы прямым рейсом «Аэрофлота»: туда 17.02 вечером в 19:30 и прибытие в Дели утром 18.02 в 03:20. Обратно — 26.02 рейсом в 05:00.

Важная информация о проживании: раннее заселение в отель на 8 день тура не гарантированно, и, чтобы точно заселиться сразу по приезде, требуется полная оплата ночи. Мы не включаем эту ночь в стоимость тура, так как обычно гости предпочитают позавтракать и погулять 1-3 часа вместо оплаты полных суток. Если вам важно заселиться сразу после поезда, можно забронировать ночь дополнительно. Пожалуйста, уточните этот момент при бронировании тура.