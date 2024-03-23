Это было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили и поехали в индивидуальный тур. Встретили в аэропорту Дели даже в 2 часа ночи и отвезли в отель. Был один свободный день и договорились (за отдельную плату) на обзорную экскурсию по Дели. Замечательный гид, хорошо говорит на русском языке - для нас это было важно. Очень насыщенная программа! Впечатлений масса! Передвигались на комфортном, чистом автомобиле (нас двое, гид и водитель). Каждый день в машине для нас лежало 2 бутылочки воды - очень приятно) Все вопросы решались быстро, помогли снять недостающую сумму в местном банкомате в банке HDFC bank (с карты Union Pay Россельхозбанка). Все отели очень интересные, и важно, что ужин был включен в стоимость тура. В Аллахабаде был отель с 600-летней историей! В двух других проводились свадьбы - очень интересно посмотреть, такие красочные! На обратном пути также забронировали для дополнительной ночевки (не входила в программу) отель с трансфером до аэропорта. Минусов организации тура нет! Гид всегда на связи, готов ответить на любые вопросы. От души всем рекомендую! Но будьте готовы к ранним подъемам и 5-часовым переездам в другие города. Также готовьте побольше денег на чаевые монахам, гиду, водителю и многочисленным страждущим. Да, денег и сил ушло немало, но оно того стоило - впечатления остаются с нами на всю жизнь) Все города интересны своей индивидуальностью, такие разные… Очень правильное название тура -"Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений". Моя давняя мечта сбылась и даже больше, еще долго буду осмысливать это путешествие, а дальше … другие страны и города… Благодарю всех организаторов тура, отдельная благодарность гиду Мише (так представился), водителям и Tripster за такую потрясающую возможность прикоснуться к удивительной и древней культуре. Наша планета так прекрасна, а мы - туристы - посланцы мира, объединяющие все народы в дружбе и взаимному обогащению культурами. Путешествуйте, несите мир, доброту, любовь!