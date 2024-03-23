Путешествие, которое позволит вам по-настоящему ощутить дух Индии: от Тадж-Махала до священных рек и храмов Любви
Современные архитектурные сооружения Дели демонстрируют другую, не менее захватывающую сторону Индии.
Парки, где снимаются знаменитые болливудские фильмы, позволят вам на мгновение оказаться внутри киноистории. Не упустите шанс сделать идеальное фото у величественного Тадж-Махала, символа вечной любви.
Экскурсия на лодке к месту слияния трех священных рек откроет перед вами уникальные пейзажи и позволит узнать многие тайны индийской культуры.
Храмы Любви с их изысканными скульптурами и изображениями, иллюстрирующими сцены из Камасутры, расскажут о древних традициях и взглядах на любовь.
Погуляйте по каньону в кратере потухшего вулкана и посетите селение Сарнатх, где Будда произнёс свою первую проповедь.
Это путешествие обещает быть незабываемым, полным открытий и новых впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$965
Описание
Организационные детали
Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.
Проживание. Будем жить в отелях 3-4*, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки и ужины.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по столице.
Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур
Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.
Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам, рассмотрим уникальные ступенчатые колодцы Аграсена и побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, стирают бельё вручную. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.
Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.
Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.
Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.
Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.
Устроим шопинг в текстильных и ювелирных магазинах в поисках необычных сувениров и подарков. А за ужином вас ждёт представление с национальными танцами.
Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру
Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук! Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км. Вечером по желанию можем посетить театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра — Тадж-Махала.
Тадж-Махал, форт Гвалиор и город Орчха
Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, с ним связанной, а затем побываем в Красном форте.
Следующая локация — форт Гвалиор. Расстояние от Агры — 110 км. Сооружение возвышается над округой с высокого холма из песчаника и базальта — зрелище завораживает. Обязательно рассмотрим не только храмы внутри, но и пещеры с огромными скульптурами.
Переедем в городок Орчха, расположенный на берегу реки. Когда-то это была столица княжества Бунделкханд. Заселимся в отель и отдохнём.
Экскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо
Сегодня будем исследовать Орчху: рассмотрим средневековые храмы, посетим форт Орчха, дворцы Джахангир Махал, Радж-Махал и храм Рам Раджа.
Продолжим путешествие по Индии. На очереди Кхаджурахо. Расстояние — 175 км. По прибытии заселимся в отель, а вечером можем насладиться культурной программой «Танцы Индии».
Национальный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо
Сегодня вас ждёт встреча с дикой природой Индии. Поедем в национальный парк «Панна», где сможем увидеть оленей, леопардов, крокодилов, павлинов и обезьян.
Затем побываем у каньона Ранех Фал прямо в кратере потухшего вулкана, окружённого зарослями джунглей. А ещё здесь множество шумных водопадов — от маленьких до гигантских.
Изюминка Кхаджурахо — храмовые комплексы 10-12 веков с эротическими скульптурами и рисунками, иллюстрирующими сцены из Камасутры. Рассмотрим удивительные изображении на стенах «храмов Любви», как их прозвали местные, и вернёмся в отель.
Переезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рек
После завтрака поедем в священный город Читракут. Здесь посетим пещеры Гупт Годавари, полюбуемся храмом Сати Анасуя и погуляем по Рам Гхату, каменному ступенчатому сооружению, служащему для омовения и кремации.
Переместимся в ещё один священный город Аллахабад, стоящий на месте слияния Ганга, Джамны и Сарсвати, которую называют «невидимой небесной» рекой. Сюда стекаются индуистские паломники со всей страны.
Разместимся в лодке и отправимся к самому священному месту, где и сливаются три реки.
Ночевать будем в Аллахабаде.
Селение Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения Гангу
Прибудем в священный город Варанаси. Посетим селение Сарнатх, где Будда произнёс первую проповедь после просветления и запустил Колесо закона.
Вечером вас ждёт необычное зрелище. На закате мы отправимся на набережную, чтобы увидеть ритуал поклонения Гангу или огненную Пуджу, ежедневно собирающую множество паломников и священнослужителей.
Это настоящий взрыв красок, музыки и ароматов. В дар реке люди приносят молоко, лепестки роз и благовония, а ещё устраивают представления с песнями, танцами и медитацией, зажигают тысячи огней. Всё происходящее напоминает большой мистический праздник.
Рассвет на реке Ганг и возвращение в Дели
Проснёмся в 05:00, чтобы встретить невероятный рассвет на реке Ганг. Сядем в лодку и поплывём по воде, уже чуть розовеющей в первых лучах солнца. Особое настроение моменту зададут звон колоколов и звуки раковин из храмов неподалёку, сливающиеся в одну умиротворяющую музыку.
Позавтракаем в отеле, после чего у вас будет время для самостоятельной прогулки по городу. Затем сядем на поезд в 15:00 и отправимся в Дели. Прибудем в столицу в 23:00.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту
- Завтраки и ужины, минеральная вода (1 бутылка в день на человека)
- Трансферы по маршруту на комфортабельных автомобилях с кондиционерами
- Услуги русскоговорящего гида
- Для групп больше 10 человек - система радио-гида Crystal Sound
- Ужин с национальными танцами в Джайпуре
- Водный круиз по Гангу
- Билеты на поезд Варанаси-Дели (современный кондиционированный вагон с сидячими креслами)
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Обеды
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Право на фото - и видео-съёмку
- Обязательные чаевые носильщикам, гидам и водителю
- Доплата за 1-местное размещение - 335 $
- При размещении 3 человека в 2-местном номере - скидка 20%