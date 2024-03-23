Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Авторский тур в Дели

Путешествие, которое позволит вам по-настоящему ощутить дух Индии: от Тадж-Махала до священных рек и храмов Любви

5
1 отзыв
Представьте себе путешествие, где каждый день - это новое открытие. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по самым живописным и значимым местам Индии. Вас ожидают встречи с древними средневековыми дворцами, которые поражают своей роскошью и величием.

Современные архитектурные сооружения Дели демонстрируют другую, не менее захватывающую сторону Индии.

Парки, где снимаются знаменитые болливудские фильмы, позволят вам на мгновение оказаться внутри киноистории. Не упустите шанс сделать идеальное фото у величественного Тадж-Махала, символа вечной любви.

Экскурсия на лодке к месту слияния трех священных рек откроет перед вами уникальные пейзажи и позволит узнать многие тайны индийской культуры.

Храмы Любви с их изысканными скульптурами и изображениями, иллюстрирующими сцены из Камасутры, расскажут о древних традициях и взглядах на любовь.

Погуляйте по каньону в кратере потухшего вулкана и посетите селение Сарнатх, где Будда произнёс свою первую проповедь.

Это путешествие обещает быть незабываемым, полным открытий и новых впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$965
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Проживание. Будем жить в отелях 3-4*, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и ужины.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по столице.

2 день

Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур

Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам, рассмотрим уникальные ступенчатые колодцы Аграсена и побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, стирают бельё вручную. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.

Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Экскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в Джайпур
3 день

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу

Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Устроим шопинг в текстильных и ювелирных магазинах в поисках необычных сувениров и подарков. А за ужином вас ждёт представление с национальными танцами.

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
4 день

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру

Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук! Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км. Вечером по желанию можем посетить театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра — Тадж-Махала.

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру
5 день

Тадж-Махал, форт Гвалиор и город Орчха

Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, с ним связанной, а затем побываем в Красном форте.

Следующая локация — форт Гвалиор. Расстояние от Агры — 110 км. Сооружение возвышается над округой с высокого холма из песчаника и базальта — зрелище завораживает. Обязательно рассмотрим не только храмы внутри, но и пещеры с огромными скульптурами.

Переедем в городок Орчха, расположенный на берегу реки. Когда-то это была столица княжества Бунделкханд. Заселимся в отель и отдохнём.

Тадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж-Махал, форт Гвалиор и город Орчха
6 день

Экскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо

Сегодня будем исследовать Орчху: рассмотрим средневековые храмы, посетим форт Орчха, дворцы Джахангир Махал, Радж-Махал и храм Рам Раджа.

Продолжим путешествие по Индии. На очереди Кхаджурахо. Расстояние — 175 км. По прибытии заселимся в отель, а вечером можем насладиться культурной программой «Танцы Индии».

Экскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо
7 день

Национальный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо

Сегодня вас ждёт встреча с дикой природой Индии. Поедем в национальный парк «Панна», где сможем увидеть оленей, леопардов, крокодилов, павлинов и обезьян.

Затем побываем у каньона Ранех Фал прямо в кратере потухшего вулкана, окружённого зарослями джунглей. А ещё здесь множество шумных водопадов — от маленьких до гигантских.

Изюминка Кхаджурахо — храмовые комплексы 10-12 веков с эротическими скульптурами и рисунками, иллюстрирующими сцены из Камасутры. Рассмотрим удивительные изображении на стенах «храмов Любви», как их прозвали местные, и вернёмся в отель.

Национальный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк «Панна», каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо
8 день

Переезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рек

После завтрака поедем в священный город Читракут. Здесь посетим пещеры Гупт Годавари, полюбуемся храмом Сати Анасуя и погуляем по Рам Гхату, каменному ступенчатому сооружению, служащему для омовения и кремации.

Переместимся в ещё один священный город Аллахабад, стоящий на месте слияния Ганга, Джамны и Сарсвати, которую называют «невидимой небесной» рекой. Сюда стекаются индуистские паломники со всей страны.

Разместимся в лодке и отправимся к самому священному месту, где и сливаются три реки.

Ночевать будем в Аллахабаде.

Переезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рекПереезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рекПереезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рекПереезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рек
9 день

Селение Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения Гангу

Прибудем в священный город Варанаси. Посетим селение Сарнатх, где Будда произнёс первую проповедь после просветления и запустил Колесо закона.

Вечером вас ждёт необычное зрелище. На закате мы отправимся на набережную, чтобы увидеть ритуал поклонения Гангу или огненную Пуджу, ежедневно собирающую множество паломников и священнослужителей.

Это настоящий взрыв красок, музыки и ароматов. В дар реке люди приносят молоко, лепестки роз и благовония, а ещё устраивают представления с песнями, танцами и медитацией, зажигают тысячи огней. Всё происходящее напоминает большой мистический праздник.

Селение Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения Гангу
10 день

Рассвет на реке Ганг и возвращение в Дели

Проснёмся в 05:00, чтобы встретить невероятный рассвет на реке Ганг. Сядем в лодку и поплывём по воде, уже чуть розовеющей в первых лучах солнца. Особое настроение моменту зададут звон колоколов и звуки раковин из храмов неподалёку, сливающиеся в одну умиротворяющую музыку.

Позавтракаем в отеле, после чего у вас будет время для самостоятельной прогулки по городу. Затем сядем на поезд в 15:00 и отправимся в Дели. Прибудем в столицу в 23:00.

Рассвет на реке Ганг и возвращение в ДелиРассвет на реке Ганг и возвращение в ДелиРассвет на реке Ганг и возвращение в ДелиРассвет на реке Ганг и возвращение в Дели
11 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту
  • Завтраки и ужины, минеральная вода (1 бутылка в день на человека)
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных автомобилях с кондиционерами
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Для групп больше 10 человек - система радио-гида Crystal Sound
  • Ужин с национальными танцами в Джайпуре
  • Водный круиз по Гангу
  • Билеты на поезд Варанаси-Дели (современный кондиционированный вагон с сидячими креслами)
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Право на фото - и видео-съёмку
  • Обязательные чаевые носильщикам, гидам и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - 335 $
  • При размещении 3 человека в 2-местном номере - скидка 20%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, после 23:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Кира
23 мар 2024
Это было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили и поехали в индивидуальный тур. Встретили в аэропорту Дели даже в 2 часа ночи и отвезли в отель. Был один свободный день и договорились (за отдельную плату) на обзорную экскурсию по Дели. Замечательный гид, хорошо говорит на русском языке - для нас это было важно. Очень насыщенная программа! Впечатлений масса! Передвигались на комфортном, чистом автомобиле (нас двое, гид и водитель). Каждый день в машине для нас лежало 2 бутылочки воды - очень приятно) Все вопросы решались быстро, помогли снять недостающую сумму в местном банкомате в банке HDFC bank (с карты Union Pay Россельхозбанка). Все отели очень интересные, и важно, что ужин был включен в стоимость тура. В Аллахабаде был отель с 600-летней историей! В двух других проводились свадьбы - очень интересно посмотреть, такие красочные! На обратном пути также забронировали для дополнительной ночевки (не входила в программу) отель с трансфером до аэропорта. Минусов организации тура нет! Гид всегда на связи, готов ответить на любые вопросы. От души всем рекомендую! Но будьте готовы к ранним подъемам и 5-часовым переездам в другие города. Также готовьте побольше денег на чаевые монахам, гиду, водителю и многочисленным страждущим. Да, денег и сил ушло немало, но оно того стоило - впечатления остаются с нами на всю жизнь) Все города интересны своей индивидуальностью, такие разные… Очень правильное название тура -"Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений". Моя давняя мечта сбылась и даже больше, еще долго буду осмысливать это путешествие, а дальше … другие страны и города… Благодарю всех организаторов тура, отдельная благодарность гиду Мише (так представился), водителям и Tripster за такую потрясающую возможность прикоснуться к удивительной и древней культуре. Наша планета так прекрасна, а мы - туристы - посланцы мира, объединяющие все народы в дружбе и взаимному обогащению культурами. Путешествуйте, несите мир, доброту, любовь!
Это было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили иЭто было прекрасное путешествие! По плану была групповая экскурсия, но для нашего удобства мы доплатили и

Тур входит в следующие категории Дели

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