В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии

Помедитировать в Гималаях, посетить резиденцию Далай-ламы и храм, где жили участники The Beatles
Приглашаем вас в страну колорита и контрастов — необыкновенную Индию! Тур пройдёт в предгорье Гималаев, где берёт начало священная река Ганг, и подойдёт тем, кому важно увидеть иной мир, вырасти
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духовно, найти гармонию и получить заряд эмоций.

Основной маршрут будет пролегать от Ришикеша до Дхарамсалы и включит популярные места паломничества, древние храмы и ашрамы, бывшее имение Рерихов и нынешнюю резиденцию Далай-ламы.

В поездке нас сопроводит сертифицированный преподаватель хатха-йоги, которая каждое утро будет проводить практики и медитации на свежем воздухе.

В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
В страну, где боги близки к людям: йога-тур по священным местам Индии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: удобную обувь, лёгкую одежду, тёплые вещи (для переездов на автобусе), носки (для посещения храмов), солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные доллары нового образца (для выгодного обмена), стандартную аптечку со средством от укачивания.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с хорошим рейтингом, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки и питьевая вода в дороге, остальное питание — за доплату.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Индию, переезд в Ришикеш

Встретим вас у аэропорта Дели. Не теряя времени, поедем в Ришикеш (расстояние — 235 км). Его называют вратами Гималаев, откуда паломники начинают путь к древним горным деревням. Сюда стекаются люди, практикующие йогу и медитации, и индуисты, стремящиеся окунуться в священные воды Ганга. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Вечером прогуляемся по подвесным мостам Рам и Лакшман и на закате понаблюдаем за Ганга Арати. Это ежедневный ритуал поклонения богине Ганге, когда на берегах реки собираются толпы верующих, чтобы исполнить песни и прочитать молитвы. Индуистские священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!

Прибытие в Индию, переезд в РишикешПрибытие в Индию, переезд в РишикешПрибытие в Индию, переезд в РишикешПрибытие в Индию, переезд в Ришикеш
2 день

Храмы и ашрамы Ришикеша

После утренней йоги и завтрака в отеле продолжим знакомиться с Ришикешем. Пройдёмся по улочкам, где все медитируют и никуда не торопятся, по пути заглянем в храмы и ашрамы, увидим место, где некоторое время жили и писали песни участники группы The Beatles. Во второй половине дня — свободное время, его можно посвятить самостоятельным прогулкам, шопингу или аюрведическому массажу.

Храмы и ашрамы РишикешаХрамы и ашрамы РишикешаХрамы и ашрамы РишикешаХрамы и ашрамы Ришикеша
3 день

Переезд в Шимлу, вечерняя прогулка

Начнём день с медитаций и завтрака. Если будет желание, вы можете искупаться в Ганге: в Ришикеше река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой.

Затем направимся в Шимлу (расстояние — 270 км). Это популярный курорт в предгорье Гималаев с головокружительными пейзажами, чистейшим воздухом и интересной колониальной архитектурой. Здесь буквально творилась история: тут Индия обрела независимость от Британской империи. А ещё город часто фигурирует в произведениях Киплинга. По прибытии — размещение в отеле, вечерняя прогулка.

Переезд в Шимлу, вечерняя прогулкаПереезд в Шимлу, вечерняя прогулкаПереезд в Шимлу, вечерняя прогулкаПереезд в Шимлу, вечерняя прогулкаПереезд в Шимлу, вечерняя прогулка
4 день

Экскурсии по городу и окрестностям

Позанимаемся йогой, позавтракаем и начнём исследовать Шимлу. Поднимемся на вершину холма, где раскинулся храм Джакху. Он входит в число самых священных мест города, где поклоняются обезьяноподобному божеству Хануману. Увидим его огромную красную статую и встретим весёлых обезьян, живущих при храме.

Продолжим променад в центре Шимлы, где на каждом шагу чувствуется британское влияние. Осмотрим президентскую резиденцию, погуляем по главной пешеходной улице города Молл-роуд, на которой расположены ратуша, почта и театр, увидим центр всех культурных мероприятий — Ридж-роуд. После экскурсии вы сможете изучить природные красоты курорта.

Экскурсии по городу и окрестностямЭкскурсии по городу и окрестностямЭкскурсии по городу и окрестностямЭкскурсии по городу и окрестностям
5 день

Переезд в Наггар

После утренних практик и завтрака поедем в Наггар (расстояние — 230 км). Это селение иногда называют русским, потому что в нём жили и занимались творчеством художник Николай Рерих, его жена и сыновья.

Здесь удивительно живописная природа: Наггар расположен на берегах бурной реки в красивой долине, окружённой горами с заснеженными вершинами. По легенде, локация выбрана основателями в качестве места общения людей с богами, а поблизости можно отыскать потаённый вход в мифическую Шамбалу.

Переезд в НаггарПереезд в НаггарПереезд в НаггарПереезд в Наггар
6 день

Дом-музей Николая Рериха

Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Далее посетим имение Рерихов, где сейчас работает музей художника и зал современного искусства. Уютный особняк расположен на склоне горы, откуда открываются дивные виды долины. В эти стенах русский живописец встречался со многими выдающимися личностями, в том числе с Индирой Ганди.

Дом-музей Николая РерихаДом-музей Николая РерихаДом-музей Николая РерихаДом-музей Николая Рериха
7 день

Дворец раджей в Наггаре, поездка в Манали

Перед завтраком помедитируем, а затем осмотрим летний дворец индийских раджей. Резиденция построена в традиционном стиле пахари и сохранила аутентичные интерьеры.

После экскурсии поднимемся выше в Гималаи, где раскинулся городок Манали. Будем много гулять пешком, осмотрим храмы Хидимба Деви и Ману, буддийские монастыри. Если будет желание, вы можете искупаться в горячих источниках, которые, по легенде, исцеляют тело. К вечеру вернёмся в Наггар.

Дворец раджей в Наггаре, поездка в МаналиДворец раджей в Наггаре, поездка в МаналиДворец раджей в Наггаре, поездка в МаналиДворец раджей в Наггаре, поездка в Манали
8 день

Переезд в Дхарамсалу

Утром поедем в Дхарамсалу (расстояние — 240 км). Город, название которого переводится с санскрита как «духовное жилище», считается местом отдыха паломников. Его также прозвали маленькой Лхасой: сюда перебрались Далай-лама с правительством в изгнании и многие другие тибетские беженцы. По пути в Дхарамсалу у нас будет возможность увидеть храм Шивы у водопада Багсунаг.

Переезд в ДхарамсалуПереезд в ДхарамсалуПереезд в ДхарамсалуПереезд в Дхарамсалу
9 день

Тибетские монастыри, резиденция Далай-ламы

После завтрака посетим комплекс тибетских монастырей. Самым важным из них является Гьюто, где сейчас находится официальная резиденция Далай-ламы. Позже прогуляемся по Дхарамсале, осмотрим каменную церковь Святого Иоанна и заглянем на колоритный рынок. Вечером — свободное время для шопинга и ужина.

Тибетские монастыри, резиденция Далай-ламыТибетские монастыри, резиденция Далай-ламыТибетские монастыри, резиденция Далай-ламыТибетские монастыри, резиденция Далай-ламы
10 день

Возвращение домой

Традиционно начнём день с йоги и завтрака. Затем на самолёте доберёмся из Дхарамсалы в Дели. После внутреннего перелёта доставим вас в отель. Ночью запланирован трансфер к аэропорту ко времени вылета (прямой рейс Дели — Москва авиакомпании «Аэрофлот» 27 августа 2024 года в 05:00).

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе с кондиционером, опытным водителем и питьевой водой
  • Авиаперелёт из Дхарамсалы в Дели (с багажом до 15 кг)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Сопровождение русскоговорящим и местным гидами
  • Экскурсии по программе
  • Ежедневная йога и медитации с сертифицированным преподавателем
  • Все налоги и сборы
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты в Дели и обратно
  • Обеды и ужины - $10-15 с человека ежедневно
  • Виза - $25
  • Медицинская страховка
  • Доплата за одноместное размещение - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Дели, ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхСвятые местаМонастыри, церкви, храмыВсе турыСоборы и храмы

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