Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: удобную обувь, лёгкую одежду, тёплые вещи (для переездов на автобусе), носки (для посещения храмов), солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные доллары нового образца (для выгодного обмена), стандартную аптечку со средством от укачивания.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с хорошим рейтингом, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены завтраки и питьевая вода в дороге, остальное питание — за доплату.
Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.
Программа тура по дням
Прибытие в Индию, переезд в Ришикеш
Встретим вас у аэропорта Дели. Не теряя времени, поедем в Ришикеш (расстояние — 235 км). Его называют вратами Гималаев, откуда паломники начинают путь к древним горным деревням. Сюда стекаются люди, практикующие йогу и медитации, и индуисты, стремящиеся окунуться в священные воды Ганга. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Вечером прогуляемся по подвесным мостам Рам и Лакшман и на закате понаблюдаем за Ганга Арати. Это ежедневный ритуал поклонения богине Ганге, когда на берегах реки собираются толпы верующих, чтобы исполнить песни и прочитать молитвы. Индуистские священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!
Храмы и ашрамы Ришикеша
После утренней йоги и завтрака в отеле продолжим знакомиться с Ришикешем. Пройдёмся по улочкам, где все медитируют и никуда не торопятся, по пути заглянем в храмы и ашрамы, увидим место, где некоторое время жили и писали песни участники группы The Beatles. Во второй половине дня — свободное время, его можно посвятить самостоятельным прогулкам, шопингу или аюрведическому массажу.
Переезд в Шимлу, вечерняя прогулка
Начнём день с медитаций и завтрака. Если будет желание, вы можете искупаться в Ганге: в Ришикеше река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой.
Затем направимся в Шимлу (расстояние — 270 км). Это популярный курорт в предгорье Гималаев с головокружительными пейзажами, чистейшим воздухом и интересной колониальной архитектурой. Здесь буквально творилась история: тут Индия обрела независимость от Британской империи. А ещё город часто фигурирует в произведениях Киплинга. По прибытии — размещение в отеле, вечерняя прогулка.
Экскурсии по городу и окрестностям
Позанимаемся йогой, позавтракаем и начнём исследовать Шимлу. Поднимемся на вершину холма, где раскинулся храм Джакху. Он входит в число самых священных мест города, где поклоняются обезьяноподобному божеству Хануману. Увидим его огромную красную статую и встретим весёлых обезьян, живущих при храме.
Продолжим променад в центре Шимлы, где на каждом шагу чувствуется британское влияние. Осмотрим президентскую резиденцию, погуляем по главной пешеходной улице города Молл-роуд, на которой расположены ратуша, почта и театр, увидим центр всех культурных мероприятий — Ридж-роуд. После экскурсии вы сможете изучить природные красоты курорта.
Переезд в Наггар
После утренних практик и завтрака поедем в Наггар (расстояние — 230 км). Это селение иногда называют русским, потому что в нём жили и занимались творчеством художник Николай Рерих, его жена и сыновья.
Здесь удивительно живописная природа: Наггар расположен на берегах бурной реки в красивой долине, окружённой горами с заснеженными вершинами. По легенде, локация выбрана основателями в качестве места общения людей с богами, а поблизости можно отыскать потаённый вход в мифическую Шамбалу.
Дом-музей Николая Рериха
Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Далее посетим имение Рерихов, где сейчас работает музей художника и зал современного искусства. Уютный особняк расположен на склоне горы, откуда открываются дивные виды долины. В эти стенах русский живописец встречался со многими выдающимися личностями, в том числе с Индирой Ганди.
Дворец раджей в Наггаре, поездка в Манали
Перед завтраком помедитируем, а затем осмотрим летний дворец индийских раджей. Резиденция построена в традиционном стиле пахари и сохранила аутентичные интерьеры.
После экскурсии поднимемся выше в Гималаи, где раскинулся городок Манали. Будем много гулять пешком, осмотрим храмы Хидимба Деви и Ману, буддийские монастыри. Если будет желание, вы можете искупаться в горячих источниках, которые, по легенде, исцеляют тело. К вечеру вернёмся в Наггар.
Переезд в Дхарамсалу
Утром поедем в Дхарамсалу (расстояние — 240 км). Город, название которого переводится с санскрита как «духовное жилище», считается местом отдыха паломников. Его также прозвали маленькой Лхасой: сюда перебрались Далай-лама с правительством в изгнании и многие другие тибетские беженцы. По пути в Дхарамсалу у нас будет возможность увидеть храм Шивы у водопада Багсунаг.
Тибетские монастыри, резиденция Далай-ламы
После завтрака посетим комплекс тибетских монастырей. Самым важным из них является Гьюто, где сейчас находится официальная резиденция Далай-ламы. Позже прогуляемся по Дхарамсале, осмотрим каменную церковь Святого Иоанна и заглянем на колоритный рынок. Вечером — свободное время для шопинга и ужина.
Возвращение домой
Традиционно начнём день с йоги и завтрака. Затем на самолёте доберёмся из Дхарамсалы в Дели. После внутреннего перелёта доставим вас в отель. Ночью запланирован трансфер к аэропорту ко времени вылета (прямой рейс Дели — Москва авиакомпании «Аэрофлот» 27 августа 2024 года в 05:00).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 650
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе с кондиционером, опытным водителем и питьевой водой
- Авиаперелёт из Дхарамсалы в Дели (с багажом до 15 кг)
- Проживание
- Завтраки
- Сопровождение русскоговорящим и местным гидами
- Экскурсии по программе
- Ежедневная йога и медитации с сертифицированным преподавателем
- Все налоги и сборы
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно
- Обеды и ужины - $10-15 с человека ежедневно
- Виза - $25
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение - $400