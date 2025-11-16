Описание тура
Насыщенный тур по самым знаменитым местам и достопримечательностям Индии с проживанием в комфортных отелях. Примем участие в самом ярком и веселом празднике мира!
Маршрут: Дели - Джайпур - Абханери - Фатехпур-Сикри - Агра - Варанаси - Дели
Полностью организуем и сопровождаем путешествие. Оформляем визу.
Программа тура по дням
Дели
Прибытие в столицу Индии - Дели. Мы встретим вас в аэропорту и сразу отвезем в заранее забронированный отель (ранее заселение по прилету) на Мэйн базаре, колоритное местечко, которое никого не оставит равнодушным. После отдыха в отеле нас ждет завтрак, мы идем в кафе с европейской и индийской кухней.
После мы сядем на автобус и отправимся знакомиться с Дели. Посетим храмы разных религий: сикхскую Гурудвару и знаменитый храм Лотоса.
Обед в ресторане города.
После обеда нас ждёт экскурсия в шикарный Акшардхам, самый грандиозный индуистский храм в мире, где вечером мы увидим лазерное шоу фонтанов.
Возвращаемся и ужинаем на Мейн Базаре, делимся первыми эмоциями и впечатлениями.
Ночь в отеле Дели.
Дели
Завтракаем в кафе на Мейн Базаре и на автобусе отправляемся на осмотр достопримечательностей.
Мы посетим мавзолей Хумаюна - усыпальницу могольского падишаха в Дели, первый династический мавзолей Великих Моголов. Очень красивое и впечатляющее место.
Остановимся у Ворот Индии и увидим президентский дворец.
Обед в ресторане города.
После обеда прогуляемся по знаменитым Садам Лоди с постройками Xv века.
После на арендованном автобусе мы выезжаем в Джайпур.
Ночь в отеле Джайпура.
Джайпур
Сегодня у нас очень насыщенная программа. Сразу после завтрака отправляемся в Амбер Форт. Крепость находится на вершине холма. Мы поднимемся сюда на слонах. В форте множество помещений и все они соединены запутанными переходами, лестницами и коридорами и на посещение их уйдёт несколько часов.
Пообедаем в ресторане города.
Прогуляемся по центру города. Увидим Дворец на воде и Дворец Ветров - одно из самых знаменитых исторических зданий Джайпура. Сделаем шикарные фотографии из кафе напротив. Попробуем вкуснейший джайпурский ласси и местные сладости.
Посетим городской дворец и интересный музей при дворце, где до сих пор живет королевская семья.
Вечером мы возвращаемся в отель.
Ужин и ночь в отеле Джайпура.
Джайпур - Абханери - Фатехпур-Сикри
После завтрака мы выселяемся из отеля и на автобусе отправляемся в сторону Агры.
Мы заедем в древний город Фатехпур-Сикри, который был столицей империи Великих Моголов, а сейчас является объектом Всемирного наследия Юнеско. Прекрасно сохранившееся очень и красивое место.
После посетим деревню Абханери, где находится один из крупнейших колодцев в Индии - Чанд Баори и древний храм Богини Радости.
Вечером приедем в Агру.
Ночь в отеле Агры.
Агра
Сегодня главный день Холи!
Мы позавтракаем в нашем отеле в Агре, наденем специальную одежду и оправимся в город.
На Холи все выходят на улицы и в ритме танца и ярких красок погружаются в невероятную индийскую атмосферу праздника.
Сегодня день без экскурсий, мы будем отдыхать и развлекаться.
Ночь в отеле Агры.
Агра
Мы живем в отеле недалеко от Тадж Махала. Мы нарядимся в сари (сари можно взять на прокат) и отправимся смотреть одно из новых чудес света, символ и главную достопримечательность Индии - знаменитый Тадж Махал! Потрясающе красивый мавзолей из белого мрамора, один из самых грандиозных памятников индийской архитектуры, построенный по велению императора Шаха Джахана в память о своей любимой жене Мумтаз Махал. Неудивительно, что Тадж Махал хотят увидеть очень многие и за год это место посещают несколько миллионов туристов.
Пообедаем в ресторане города.
После посетим мощный Красный форт.
Так же посетим мастерскую по инкрустации мрамора.
Ночь в отеле Агры.
Варанаси
. Сегодня рано утром мы сядем на скоростной поезд-экспресс и отправимся в Варанаси.
Приезд в Варанаси. Заселяемся в отель недалеко от гхат - ступеней ведущих к Ганге.
Обед в ресторане.
На закате нас ждет красивейшая церемония - Ганга Аарти, которая проходит на одном из гхатов. В ходе ритуала, который ведут семеро молодых браминов, богам подносят пять даров. Яркий, необычный и завораживающий ритуал.
Ночь в отеле Варанаси.
Варанаси
Мы совершим прогулку на лодке по Ганге. Прогуляемся по гхатам, увидим кремационные костры и омовение паломников, которые приходят сюда каждое утро, чтобы совершить ритуал. Посетим древний храм и Маникарника гхат, на котором мы сможем увидеть ритуал кремации.
Неспешно прогуляемся по старым узким улочкам и лично сможем почувствовать ту самую атмосферу Варанаси, которая так манит, удивляет и никого не оставляет рввнодушным.
Обед в ресторане города.
Переезд в ночь в Дели на автобусе-плацкарте или поезде.
Дели
По приезду в Дели мы заселяемся в наш отель на Мейн Базаре. Можно будет отдохнуть и собраться в дорогу.
У вас будет время, чтобы заняться покупкой подарков и сувениров на Мейн Базаре. По желанию можно доехать в большой торговый центр в Дели.
Такси в аэропорт под ваш рейс.
Вылет в Россию вечером или на следующий день.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в хороших отелях 3 (включая раннее заселение по прилету и ночь перед вылетом)
- Все переезды по маршруту (поезда, автобусы, такси, метро, рикши)
- Встреча в аэропорту Дели
- Такси из аэропорта и обратно
- Сопровождение русского проводника на протяжении всего маршрута
- Услуги русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута
- Входные билеты на осмотр всех достопримечательностей по программе
- Прогулка на лодке в Варанаси
- Помощь в подборе и покупке авиабилетов
- Помощь в оформлении электронной визы в Индию
- Организация Вашего путешествия и наша постоянная поддержка и консультация по любому вопросу
- Чат с организаторами и участниками тура
- Мы предоставляем возможность продолжить отдых в Индии на пляжах Гоа. Проконсультируем, как самостоятельно организовать отдых. Отдых в Гоа не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно
Что не входит в цену
- Авиаперелет Москва-Дели-Москва (от 400$)
- Виза в Индию (50$ с оформлением)
- Питание (15$ в день), чаевые
- Катание на слонах по желанию (20$)
- Доплата за одноместное размещение в отелях по желанию (300$)
О чём нужно знать до поездки
Ответы На Частые Вопросы:
Когда вылетать в тур?
Удобнее всего вылетать в Дели, накануне даты начала тура. Тур начинается и заканчивается в Дели. Самый удобный вариант - прямой перелет рейсом Аэрофлот из Москвы. Обратный билет из Дели нужно выбирать на день, следующий после окончания тура. На данный момент рейс Москва-Дели (Su0232) в 18:40, прилет в Дели в 03:20 утра. Обратный рейс Дели-Москва (Su0233) в 05:00 утра, прибытие в Москву в 09:00 утра. Напишите нам, и мы поможем купить вам нужные билеты!
Нужна ли виза в Индию? Да, для въезда в страну необходимо оформить визу. Мы оформляем электронную визу. Для подачи на визу Вам нужно заполнить небольшую анкету, а также предоставить нам скан первой страницы загранпаспорта и Ваше фото в электронном виде. Срок действия паспорта для получения визы должен составлять не менее 6 месяцев от даты выезда из Индии, в паспорте должны быть минимум 2 чистые страницы. Стоимость визы вместе с оформлением составляет 50$. Виза выдается в течение 72 часов с момента подачи заявки. Все ограничения для въезда, связанные с Covid-19 сняты!
Помогаете ли вы с покупкой авиабилета? Мы поможем вам подобрать и приобрести билеты по наиболее выгодной цене.
Где происходит встреча с гидом? Наши организаторы и гид встретят вас по прибытию в аэропорту Дели. Обычно вся группа в тур летит одним рейсом.
Где мы будем жить во время тура? Во время тура мы размещаемся в уютных отелях 3.
На чем мы будем передвигаться по Индии? В этом туре мы будем передвигаться на поезде, а также нас ждет поездка на слипер-басе (автобус со спальными местами, как в поезде). Мы покупаем билеты на поезда в вагоны повышенной комфортности. Часть маршрута проедем на арендованном мини-автобусе. Внутри городов мы передвигаемся на такси и рикшах, также в Дели будет возможность прокатиться на метро. Все транспортные расходы во время тура включены в стоимость. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.
Чем мы питаемся в Индии? Во время путешествия мы питаемся в проверенных кафе с различной кухней мира. Помимо индийских блюд в Индии без труда можно найти привычную для нас пищу (яйца, курица, овощи, фрукты, хлеб, паста, пицца, картофель, различные напитки и многое другое).
Что взять с собой в Индию?
Список вещей: - загранпаспорт - виза - деньги (купюры по 100$ нового образца на оплату тура и личные расходы) - рюкзак или чемодан (выбирайте с чем вам комфортнее путешествовать) - сумочка или небольшой рюкзачок на каждый день для прогулок по городу - гаджеты, зарядки (розетки в Индии обычные, никаких переходников не требуется) - аптечка - средства личной гигиены
Одежда и обувь: - удобные брюки, джинсы - футболки, толстовка (погода в марте достаточно комфортная, днем температура может подниматься до +27… +30, ночью около +18… +20; толстовка может пригодиться при переездах, в поездах работают кондиционеры) - для женщин дополнительно платья, юбки (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты - это правило касается как женщин, так и мужчин) - носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках) - кроссовки, кеды, сандалии (любая обувь, главное, чтобы вам в ней было удобно) - сланцы (надевать в номере)
Сколько денег взять с собой? На питание вам потребуется около 15-20$ в день, катание на слонах в Джайпуре (по желанию) - 20$, подарки и сувениры - здесь все индивидуально. В целом, на еду и личные расходы рекомендуем взять минимум 200$.
Можно ли купить в Индии сим-карту? Да, конечно. По желанию, мы поможем приобрести Вам сим-карту для связи. Стоимость сим-карты с интернетом составляет около 10$. Кроме того, во всех отелях и кафе есть Wi-Fi.
Нужна ли медицинская страховка? Страховка не является обязательной. Оформляется по вашему желанию самостоятельно.
Нужно ли делать какие-то прививки? Нет, никаких специальных прививок делать не нужно.
Что делать, если я не говорю по-английски? Это не проблема, наши организаторы и гид всегда с Вами и помогут решить Ваши вопросы.
Всем ли доступен этот тур? Да, в тур может поехать любой желающий, никаких ограничений нет.