Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Авторский тур в Дели

Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря

5
2 отзыва
Отправляемся в путешествие по яркой Индии, чтобы увидеть её во всех красках и оттенках: обязательно побываем у Тадж-Махала и проедем по необычным дворцам Джайпура, поднимемся к старинному форту на слонах и встретим рассвет под звук молитв, катаясь по Гангу на лодке.

На одном лишь парадном фасаде не остановимся и заглянем в настоящие трущобы, понаблюдаем за процессом стирки в целом квартале-прачечной, застанем ритуал кремации и ритуал поклонения богине Ганге.

А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца!
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Ближайшие даты:
19
окт
16
ноя
14
дек
2
янв
1
фев
22
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 355
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 550 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.

Программа тура и последовательность экскурсий могут незначительно меняться.

Участие возможно с 14 лет.

Проживание. Будем жить в отеле «Smyle Inn» в Дели, «Classic Inn» в Джайпуре, «Sai Palace» в Агре, «Singh Guest House» в Варанаси, «Hotel KumKum» в Мумбаи и «Totem Guest House» на Гоа. Отели могут быть заменены на аналогичные по уровню комфорта. 2-местное проживание с удобствами.

Питание. В программу входит один ужин с морепродуктами в 13 день. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Индию

Встречаемся в аэропорту Дели и заселимся в отель. После отдыха познакомимся друг с другом и отправимся пробовать местную кухню в ресторан с видом на Мейн Базар — главную торговую улицу.

Добро пожаловать в ИндиюДобро пожаловать в ИндиюДобро пожаловать в ИндиюДобро пожаловать в Индию
2 день

Храм Лотоса, комплекс Акшардхам и Мейн Базар

Сегодня вы увидите необычное здание — храм Лотоса в виде огромного не раскрывшегося до конца цветка. Здесь исповедуют религию Бахаи, а ещё царит атмосфера спокойствия. Сделаем эффектные кадры и поедем в храмовый комплекс Акшардхам — самый большой индуистский храм с живописным садом лотосов, множеством фонтанов и даже лазерным шоу.

На Мейн Базар вы сможете закупиться сувенирами и необычными подарками, а ещё попробовать ароматную уличную еду.

Храм Лотоса, комплекс Акшардхам и Мейн БазарХрам Лотоса, комплекс Акшардхам и Мейн БазарХрам Лотоса, комплекс Акшардхам и Мейн БазарХрам Лотоса, комплекс Акшардхам и Мейн Базар
3 день

Дворец Ветров, Городской дворец и обсерватория

Следующая точка на карте, куда мы отправимся на поезде, — Джайпур. Посетим музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города, а затем поедем во Дворец Ветров. Вы увидите настоящее чудо инженерной мысли — пятиэтажное здание со множеством окон, которые позволяют проветривать сооружение даже в самый жаркий день.

Побываем в Городском дворце Джайпура и пройдёмся по роскошным залам, рассматривая фрески и коллекции великолепных царских нарядов и платков.

Дальше поедем в обсерваторию начала 18 века, чтобы увидеть в центре композиции крупнейшие в мире астрономические солнечные часы высотой 27 метров. Они измеряют время с точностью до 2 секунд!

Дворец Ветров, Городской дворец и обсерваторияДворец Ветров, Городской дворец и обсерваторияДворец Ветров, Городской дворец и обсерваторияДворец Ветров, Городской дворец и обсерваторияДворец Ветров, Городской дворец и обсерватория
4 день

Катание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьян

Утром на слонах отправимся в форт Амбер 16 века — величественные животные помогут преодолеть подъём на вершину горы, где и расположилась цитадель. Местные называют её «Великой индийской стеной».

Посетим ступенчатый колодец Чанд Баори 7 века, напоминающий перевёрнутую пирамиду. На стенах сооружения построены лестницы, ведущие к воде — 3500 ступеней!

День необычных построек продолжим визитом к Водному дворцу Джал Махал на озере Ман Сагар. Перед нами предстанет удивительное здание, будто парящее над водой. Услышим интересную историю этого места, сделаем фотографии и поедем в храм Галтаджи. Здесь полноправными хозяевами расхаживают любопытные обезьяны, которые будут рады угощениям и с удовольствием вам попозируют.

Закат проводим в храме Солнца и вернёмся в отель.

Катание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьянКатание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьянКатание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьянКатание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьянКатание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьянКатание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьян
5 день

Тадж Махал и гробница Акбара Великого

Вновь сядем на поезд и отправимся в Агру.

Побывать в Индии и не увидеть Тадж Махал? Невозможно! Поэтому по прибытии в город сразу же отправимся в место, ставшее визитной карточкой страны и символом настоящей любви.

Посетим гробницу Акбара Великого 17 века и прогуляемся по территории, где ходят гордые павлины, кружат попугаи и пасутся олени.

Вечером разместимся в автобусе и поедем в Варанаси.

Тадж Махал и гробница Акбара ВеликогоТадж Махал и гробница Акбара ВеликогоТадж Махал и гробница Акбара ВеликогоТадж Махал и гробница Акбара ВеликогоТадж Махал и гробница Акбара ВеликогоТадж Махал и гробница Акбара Великого
6 день

Храм Кедарешвар и церемония Ганга-аарти

Утром пойдём гулять по набережной реки Ганга, где вы сможете понаблюдать за повседневной жизнью местных и прочувствовать атмосферу настоящей Индии, шумной и яркой.

Затем побываем в храме Кедарешвар, посвящённому богу Шиве. Его легко увидеть издалека: здание имеет необычный красно-белый окрас. Следующая святыня — Золотой храм Каши Вишванатх, на украшение которого ушла почти 1 тонна драгоценного металла.

На главном гхате города — Маникарнике, мы увидим процесс кремации, а затем освежимся традиционным индийским напитком ласси на основе йогурта с фруктами и пряностями.

Сразу после заката насладимся церемонией Ганга-аарти — ежедневным ритуалом поклонения богине Ганге.

Храм Кедарешвар и церемония Ганга-аартиХрам Кедарешвар и церемония Ганга-аартиХрам Кедарешвар и церемония Ганга-аартиХрам Кедарешвар и церемония Ганга-аартиХрам Кедарешвар и церемония Ганга-аартиХрам Кедарешвар и церемония Ганга-аартиХрам Кедарешвар и церемония Ганга-аарти
7 день

Катание на лодке по реке Ганга и свободное время

Доброе утро — когда встречаешь рассвет на лодке на реке Ганга. Вы услышите утренние молитвы и насладитесь городом в первых солнечных лучах. Дальше день в вашем распоряжении: вы сможете самостоятельно прогуляться, познакомиться с местными и их обычаями и насладиться национальными блюдами.

Катание на лодке по реке Ганга и свободное времяКатание на лодке по реке Ганга и свободное времяКатание на лодке по реке Ганга и свободное времяКатание на лодке по реке Ганга и свободное время
8 день

Перелёт в Мумбаи

Утром закупимся сувенирами и попрощаемся с Варанаси, нас уже ждёт Мумбаи, куда мы отправимся на самолёте.

9 день

Прогулка по Мумбаи и водная экскурсия

Знакомство с городом начнём с роскошного вокзала Виктория в неоготическом стиле со множеством скульптурных композиций, где соседствуют индийские божества и персонажи европейских сказок.

Полюбуемся зданием Верховного суда, сфотографируем часовую башню Раджабаи, напоминающую лондонский Биг-Бен и заглянем в музей принца Уэльского, где собраны археологические, исторические и художественные экспонаты.

Пообедаем в кафе «Леопольд» и разместимся в лодке. Вас ждёт увлекательная водная экскурсия, во время которой вы увидите «Ворота Индии» и люксовый отель «Тадж».

Проводим закатное солнце на набережной Марин-Драйв и вернёмся в отель.

Прогулка по Мумбаи и водная экскурсияПрогулка по Мумбаи и водная экскурсияПрогулка по Мумбаи и водная экскурсияПрогулка по Мумбаи и водная экскурсияПрогулка по Мумбаи и водная экскурсияПрогулка по Мумбаи и водная экскурсия
10 день

Визит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопинг

Утром отправимся в нетуристическое место, чтобы увидеть настоящий Мумбаи — посетим трущобы Дхарави, где живут более 3 миллионов человек!

Прогулку продолжим визитом в прачечную Дхоби Гхат, которая занимает целый квартал. Здесь проживают потомственные стиратели! Понаблюдаем за длинным процессом стирки: замачивание, кипячение, сушка, накрахмаливание…

Остальное день посвятим шопингу в лучшем торговом центре города, а вечером сядем на поезд и поедем в Гоа.

Визит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопингВизит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопингВизит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопингВизит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопингВизит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопингВизит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопинг
11 день

Пляжный отдых в Арамболе

По приезде в Арамболь заселимся в отель, а затем вы сможете насладиться полным релаксом на пляже под ярким солнцем. Сегодня не будет никаких экскурсий — только отдых, отдых и ещё раз отдых.

Пляжный отдых в АрамболеПляжный отдых в АрамболеПляжный отдых в АрамболеПляжный отдых в АрамболеПляжный отдых в Арамболе
12 день

Озеро Вагколам

Побываем на пресном озере — единственном в округе. Местные верят, что глина из озера обладает магическими и лечебными свойствами, а ещё глубоко очищает кожу. Затем отправимся на городской рынок, где пройдёмся по шумным рядам, купим сувениры и вдоволь надышимся пряными ароматами.

Закат встретим у моря под музыку барабанов и шум волн.

Озеро ВагколамОзеро ВагколамОзеро ВагколамОзеро ВагколамОзеро Вагколам
13 день

Заброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костра

Утром посетим заброшенный форт в зарослях джунглей и поедем на пляж Парадайз. Разместимся в бунгало прямо на берегу моря.

Вечером насладимся морепродуктами и, сидя у костра, поделимся впечатлениями и вспомним самые интересные моменты путешествия.

Заброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костраЗаброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костраЗаброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костраЗаброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костраЗаброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костраЗаброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костра
14 день

Свободный день

Вернёмся в Арамболь, после чего у вас будет свободное время.

15 день

Отъезд

Сегодня отправимся в аэропорт к вашим рейсам.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (3 поезда, 1 внутренний перелёт на самолёте, 1 автобус)
  • Проживание
  • Входные билеты на объекты экскурсий. Если вы не посещаете достопримечательность, деньги за вход будут возвращены
  • Подъём на слонах в форт Амбер
  • Катание на лодке
  • Ужин с морепродуктами в 13 день
  • Трансферы по маршруту (такси, метро, рикши)
  • Виза в Индию на 30 дней
  • Страховка на 15 дней
  • Сим-карта с интернетом
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Перелёт Гоа-Дели
  • Доплата за 1-местное размещение 350$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
20 окт 2023
Всем намасте как говорится! Был счастливым участником группы в февральской поездке по Индии от великолепных организаторов Алексея и Виктора. Все прошло на ура,небольшие задержки поездов и самолетов на внутренних рейсах не в счет. Поездка от начала до конца организована четко,все продумано до мелочей,свои личные траты сводятся лишь к личным покупкам. Обычно организую свои путешествия сам,но в случае с Индией не рискнул(получилось бы дороже и сложнее) и доверился Алексею,тем более он уже показал себя,как порядочный человек-первая поездка сорвалась в марте 2022 после отмены аэрофлотовских рейсов и Алексей долго и упорно по крупинкам можно сказать выцарапывал наши деньги с транспортников Индии и возвращал нам. Моя вторая попытка удалась,поездкой весьма и весьма удовлетворен,сбылась давняя мечта побывать в Варанаси. Столько значимых и интересных мест в одном трипе и хотя пляжный Гоа не особо привлекал,пляжик в конце такого напряженного тура пришелся очень даже кстати. Ну и не вышло б такого запоминающегося путешествия без собравшейся классной компании и тур-лидера Виктора!
М
6 окт 2023
"Наконец сбылась моя мечта! Несколько лет я искала именно этот тур! Большинство предлагаемых Туров это Золотой треугольник Индии (Дели-Агра-Джайпур), Варанаси+Сарнадж или Мумбаи+Гоа. А я хотела все и сразу)) И нашла!!!!
Перед поездкой я специально не смотрела фото отзывы туристов, ничего не читала, я хотела, чтобы для меня это была неизведанная сказка (хотя все места и так знала наизусть, ранее читая про них).
И сказка превзошла все ожидания! Это путешествие 🧳 запомнится на всю жизнь. Такое не каждый сможет организовать сам. Я например, никогда бы не решилась проехаться на индийском поезде, прекрасно зная, что это очень колоритно. Но страх потеряться, сесть не туда, опоздать - преобладал бы.
С Витей нашим гидом, было не страшно ничего!
Где-то на уровне подсознания я была уверена, что всегда все схвачено!
Почти каждый день новый город, интересные истории, приключения. Каждый день новый транспорт, думаю это тоже специально так спланировано.
Начинаем с шумного Дели. Кстати, советую делать там покупки. Я хоть и барахольщик, но такого как там, не видела потом нигде)
Джайпур-розовый город 🧡 Ставлю оранжевое сердечко, потому что для меня этот город все же оранжевый Дворец ветров - волшебное место! Покоряет своей красотой. Он как кукольный домик, карамельный, только огромный!
Уютные отели с кафе на крыше. Как же прекрасно выйти с утра на крышу, а перед тобой Тадж
Нереальные впечатления от ночной поездки на слиппер басе и вот мы в Варанаси. Именно этот город был причиной моей поездки. Я каждым кусочком и клеточкой тела, очень хотела там побывать. Это потрясающий, загадочный и очень необычный город. Он дышит своей жизнью, там совершенно другая атмосфера и энергетика. А вечерняя церемония Ганга Арти - я даже не мечтала прикоснуться к этому событию. А благодаря Вите, мы сидели почти у ног брахманов.
Перелет в Мумбаи - и вот уже роскошная колониальная Индия. Таких красивых замков, башен, прячущихся в тени пальм я не видела никогда! 🥰
И вот, мы уже в любимом Гоа, родной Арамболь, непередаваемая поездка на пляж Парадайз, еще и с ночевкой в бунгалах прямо на берегу. Не райское ли это место!!!
Я в диком восторге. Счастье и эмоции переполняли меня каждый день.
На третий день я пила кофе на крыше, смотрела в даль и думала: «неужели это правда все со мной происходит»? И казалось кстати, что прошло уже очень много дней, потому что впечатлений было столько, сколько невозможно просто получить за один день в обычной жизни!
Я безмерно благодарна Алексею и Виктору. Ребята, вы приносите людям счастье и как волшебники 🧙 осуществляете их мечты!
Большое спасибо нашей прекрасной компании - очень душевные, отзывчивые и весёлые люди.
И спасибо вселенной, что все сложилось именно так.

Тур входит в следующие категории Дели

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