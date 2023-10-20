Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
На одном лишь парадном фасаде не остановимся и заглянем в настоящие трущобы, понаблюдаем за процессом стирки в целом квартале-прачечной, застанем ритуал кремации и ритуал поклонения богине Ганге.
А ещё соберём коллекцию лучших закатов: на набережной реки, на берегу моря под стук барабанов и в храме Солнца!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 355
Описание
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 550 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Программа тура и последовательность экскурсий могут незначительно меняться.
Участие возможно с 14 лет.
Проживание. Будем жить в отеле «Smyle Inn» в Дели, «Classic Inn» в Джайпуре, «Sai Palace» в Агре, «Singh Guest House» в Варанаси, «Hotel KumKum» в Мумбаи и «Totem Guest House» на Гоа. Отели могут быть заменены на аналогичные по уровню комфорта. 2-местное проживание с удобствами.
Питание. В программу входит один ужин с морепродуктами в 13 день. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию
Встречаемся в аэропорту Дели и заселимся в отель. После отдыха познакомимся друг с другом и отправимся пробовать местную кухню в ресторан с видом на Мейн Базар — главную торговую улицу.
Храм Лотоса, комплекс Акшардхам и Мейн Базар
Сегодня вы увидите необычное здание — храм Лотоса в виде огромного не раскрывшегося до конца цветка. Здесь исповедуют религию Бахаи, а ещё царит атмосфера спокойствия. Сделаем эффектные кадры и поедем в храмовый комплекс Акшардхам — самый большой индуистский храм с живописным садом лотосов, множеством фонтанов и даже лазерным шоу.
На Мейн Базар вы сможете закупиться сувенирами и необычными подарками, а ещё попробовать ароматную уличную еду.
Дворец Ветров, Городской дворец и обсерватория
Следующая точка на карте, куда мы отправимся на поезде, — Джайпур. Посетим музей Альберт-Холл и познакомимся с историей города, а затем поедем во Дворец Ветров. Вы увидите настоящее чудо инженерной мысли — пятиэтажное здание со множеством окон, которые позволяют проветривать сооружение даже в самый жаркий день.
Побываем в Городском дворце Джайпура и пройдёмся по роскошным залам, рассматривая фрески и коллекции великолепных царских нарядов и платков.
Дальше поедем в обсерваторию начала 18 века, чтобы увидеть в центре композиции крупнейшие в мире астрономические солнечные часы высотой 27 метров. Они измеряют время с точностью до 2 секунд!
Катание на слонах, колодец Чанд Баори, Водный дворец и храм обезьян
Утром на слонах отправимся в форт Амбер 16 века — величественные животные помогут преодолеть подъём на вершину горы, где и расположилась цитадель. Местные называют её «Великой индийской стеной».
Посетим ступенчатый колодец Чанд Баори 7 века, напоминающий перевёрнутую пирамиду. На стенах сооружения построены лестницы, ведущие к воде — 3500 ступеней!
День необычных построек продолжим визитом к Водному дворцу Джал Махал на озере Ман Сагар. Перед нами предстанет удивительное здание, будто парящее над водой. Услышим интересную историю этого места, сделаем фотографии и поедем в храм Галтаджи. Здесь полноправными хозяевами расхаживают любопытные обезьяны, которые будут рады угощениям и с удовольствием вам попозируют.
Закат проводим в храме Солнца и вернёмся в отель.
Тадж Махал и гробница Акбара Великого
Вновь сядем на поезд и отправимся в Агру.
Побывать в Индии и не увидеть Тадж Махал? Невозможно! Поэтому по прибытии в город сразу же отправимся в место, ставшее визитной карточкой страны и символом настоящей любви.
Посетим гробницу Акбара Великого 17 века и прогуляемся по территории, где ходят гордые павлины, кружат попугаи и пасутся олени.
Вечером разместимся в автобусе и поедем в Варанаси.
Храм Кедарешвар и церемония Ганга-аарти
Утром пойдём гулять по набережной реки Ганга, где вы сможете понаблюдать за повседневной жизнью местных и прочувствовать атмосферу настоящей Индии, шумной и яркой.
Затем побываем в храме Кедарешвар, посвящённому богу Шиве. Его легко увидеть издалека: здание имеет необычный красно-белый окрас. Следующая святыня — Золотой храм Каши Вишванатх, на украшение которого ушла почти 1 тонна драгоценного металла.
На главном гхате города — Маникарнике, мы увидим процесс кремации, а затем освежимся традиционным индийским напитком ласси на основе йогурта с фруктами и пряностями.
Сразу после заката насладимся церемонией Ганга-аарти — ежедневным ритуалом поклонения богине Ганге.
Катание на лодке по реке Ганга и свободное время
Доброе утро — когда встречаешь рассвет на лодке на реке Ганга. Вы услышите утренние молитвы и насладитесь городом в первых солнечных лучах. Дальше день в вашем распоряжении: вы сможете самостоятельно прогуляться, познакомиться с местными и их обычаями и насладиться национальными блюдами.
Перелёт в Мумбаи
Утром закупимся сувенирами и попрощаемся с Варанаси, нас уже ждёт Мумбаи, куда мы отправимся на самолёте.
Прогулка по Мумбаи и водная экскурсия
Знакомство с городом начнём с роскошного вокзала Виктория в неоготическом стиле со множеством скульптурных композиций, где соседствуют индийские божества и персонажи европейских сказок.
Полюбуемся зданием Верховного суда, сфотографируем часовую башню Раджабаи, напоминающую лондонский Биг-Бен и заглянем в музей принца Уэльского, где собраны археологические, исторические и художественные экспонаты.
Пообедаем в кафе «Леопольд» и разместимся в лодке. Вас ждёт увлекательная водная экскурсия, во время которой вы увидите «Ворота Индии» и люксовый отель «Тадж».
Проводим закатное солнце на набережной Марин-Драйв и вернёмся в отель.
Визит в трущобы, прачечная Дхоби Гхат и шопинг
Утром отправимся в нетуристическое место, чтобы увидеть настоящий Мумбаи — посетим трущобы Дхарави, где живут более 3 миллионов человек!
Прогулку продолжим визитом в прачечную Дхоби Гхат, которая занимает целый квартал. Здесь проживают потомственные стиратели! Понаблюдаем за длинным процессом стирки: замачивание, кипячение, сушка, накрахмаливание…
Остальное день посвятим шопингу в лучшем торговом центре города, а вечером сядем на поезд и поедем в Гоа.
Пляжный отдых в Арамболе
По приезде в Арамболь заселимся в отель, а затем вы сможете насладиться полным релаксом на пляже под ярким солнцем. Сегодня не будет никаких экскурсий — только отдых, отдых и ещё раз отдых.
Озеро Вагколам
Побываем на пресном озере — единственном в округе. Местные верят, что глина из озера обладает магическими и лечебными свойствами, а ещё глубоко очищает кожу. Затем отправимся на городской рынок, где пройдёмся по шумным рядам, купим сувениры и вдоволь надышимся пряными ароматами.
Закат встретим у моря под музыку барабанов и шум волн.
Заброшенный форт, пляж Парадайз и вечер у костра
Утром посетим заброшенный форт в зарослях джунглей и поедем на пляж Парадайз. Разместимся в бунгало прямо на берегу моря.
Вечером насладимся морепродуктами и, сидя у костра, поделимся впечатлениями и вспомним самые интересные моменты путешествия.
Свободный день
Вернёмся в Арамболь, после чего у вас будет свободное время.
Отъезд
Сегодня отправимся в аэропорт к вашим рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (3 поезда, 1 внутренний перелёт на самолёте, 1 автобус)
- Проживание
- Входные билеты на объекты экскурсий. Если вы не посещаете достопримечательность, деньги за вход будут возвращены
- Подъём на слонах в форт Амбер
- Катание на лодке
- Ужин с морепродуктами в 13 день
- Трансферы по маршруту (такси, метро, рикши)
- Виза в Индию на 30 дней
- Страховка на 15 дней
- Сим-карта с интернетом
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Перелёт Гоа-Дели
- Доплата за 1-местное размещение 350$
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Перед поездкой я специально не смотрела фото отзывы туристов, ничего не читала, я хотела, чтобы для меня это была неизведанная сказка (хотя все места и так знала наизусть, ранее читая про них).
И сказка превзошла все ожидания! Это путешествие 🧳 запомнится на всю жизнь. Такое не каждый сможет организовать сам. Я например, никогда бы не решилась проехаться на индийском поезде, прекрасно зная, что это очень колоритно. Но страх потеряться, сесть не туда, опоздать - преобладал бы.
С Витей нашим гидом, было не страшно ничего!
Где-то на уровне подсознания я была уверена, что всегда все схвачено!
Почти каждый день новый город, интересные истории, приключения. Каждый день новый транспорт, думаю это тоже специально так спланировано.
Начинаем с шумного Дели. Кстати, советую делать там покупки. Я хоть и барахольщик, но такого как там, не видела потом нигде)
Джайпур-розовый город 🧡 Ставлю оранжевое сердечко, потому что для меня этот город все же оранжевый Дворец ветров - волшебное место! Покоряет своей красотой. Он как кукольный домик, карамельный, только огромный!
Уютные отели с кафе на крыше. Как же прекрасно выйти с утра на крышу, а перед тобой Тадж
Нереальные впечатления от ночной поездки на слиппер басе и вот мы в Варанаси. Именно этот город был причиной моей поездки. Я каждым кусочком и клеточкой тела, очень хотела там побывать. Это потрясающий, загадочный и очень необычный город. Он дышит своей жизнью, там совершенно другая атмосфера и энергетика. А вечерняя церемония Ганга Арти - я даже не мечтала прикоснуться к этому событию. А благодаря Вите, мы сидели почти у ног брахманов.
Перелет в Мумбаи - и вот уже роскошная колониальная Индия. Таких красивых замков, башен, прячущихся в тени пальм я не видела никогда! 🥰
И вот, мы уже в любимом Гоа, родной Арамболь, непередаваемая поездка на пляж Парадайз, еще и с ночевкой в бунгалах прямо на берегу. Не райское ли это место!!!
Я в диком восторге. Счастье и эмоции переполняли меня каждый день.
На третий день я пила кофе на крыше, смотрела в даль и думала: «неужели это правда все со мной происходит»? И казалось кстати, что прошло уже очень много дней, потому что впечатлений было столько, сколько невозможно просто получить за один день в обычной жизни!
Я безмерно благодарна Алексею и Виктору. Ребята, вы приносите людям счастье и как волшебники 🧙 осуществляете их мечты!
Большое спасибо нашей прекрасной компании - очень душевные, отзывчивые и весёлые люди.
И спасибо вселенной, что все сложилось именно так.