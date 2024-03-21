Увидеть Дворец Ветров, поторговаться на местных рынках и насладиться национальными танцами
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4 отзыва
Предлагаем лучшую программу, чтобы всего за 5 дней увидеть главные места Индии и влюбиться в её яркие краски.
Маршрут уже составлен: из столицы отправимся в город любви, а оттуда — в «розовый город» (Дели, Агра и Джайпур).
Вас ждут как классические достопримечательности — Тадж-Махал, Агра Форт и Хава-Махал, так и необычные локации: почувствуем индийскую атмосферу на рынках, увидим «Маленький Тадж» и побываем в древней обсерватории.
На слонах, в конной повозке и в комфортабельном автомобиле с кондиционером — путешествовать будем с размахом!
Ближайшие даты:
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$599
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Возможно участие с детьми с 5 лет бесплатно.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Индию
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения — свободное время, чтобы отдохнуть после долгого перелёта и настроиться на активную программу. Затем отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.
2 день
Нью-Дели и переезд в Агру
После завтрака будем изучать современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лотоса, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.
Переедем в Агру, которую называют городом любви. Заселимся в отель и отправимся на осмотр достопримечательностей: вы увидите Агра Форт и гробницу Итмад-уд-Даулах, которую прозвали «Маленьким Тадж-Махалом».
Вечером пройдёмся по местным рынкам в поисках необычных сувениров, а затем вы сможете попробовать уличную еду. После ужина вернёмся в отель.
3 день
Тадж-Махал и переезд в Джайпур
Сегодня утром вас ждёт самое известное место Индии — Тадж-Махал. Вы полюбуетесь одним из чудес света, сделаете фотографии на память, после чего мы переедем в Джайпур — «розовый город». Заселимся в отель и немного передохнём, а затем, по желанию, посетим Хава-Махал — удивительный Дворец Ветров, и Городской дворец.
Вечером насладимся народными танцами местных и поужинаем.
4 день
Янтарный форт, катание на слонах и Городской дворец
После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: увидим музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером заглянем на местный шумный рынок, пополним запас сувениров и поужинаем в атмосферном ресторане «Choki Dhani».
5 день
Отъезд
После завтрака вернёмся в Дели, а затем отвезём вас в аэропорт.
Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в 3-звёздочном отеле, при проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 599 $, в отеле 5 звёзд - 759 $
Проживание
Завтраки в формате «шведский стол»
Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Услуги гида
Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
Все экскурсии
Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
Бутилированная вода
Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
Билеты до Дели обратно
Обеды и ужины
Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Дели
Провёл экскурсии для 25 туристов
Намасте дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в «городе любви» Агре в туристической семье и закончил университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
21 мар 2024
Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.
Алексей
8 янв 2024
Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.
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Наталья
8 авг 2023
Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
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Людмила
26 июля 2023
В Индию попасть была моя мечта, на трипстер я нашла очень выгодное предложение посетить 3 города,за 5 дней,в том числе увидеть Тадж-Махал. Я сразу связалась с организатором тура, который объяснил мне все ньюансы,так как в путешествие я отправлялась одна, Абхинав (организатор) полностью обеспечил мою безопасность,что очень важно здесь. Маршрут был рационально продуман, в каждом городе был гид и переводчик в одном лице), очень приятный водитель который всегда открывал мне двери. Машина комфортабельная с кондиционером и всегда была бутилированная вода, и конфеты. Я остаюсь под большим впечатлением от поездки. Выражаю огромную благодарность организатору тура Абхинаву и водителю Омвиру. Я с удовольствием обращюсь к ним ещё раз, так как в Индию хочется вернуться и посмотреть ещё много удивительных мест.