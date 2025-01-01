Описание тура
Ладакх - маленькое королевство, затерянное глубоко в Гималаях, в котором сохранилась Тибетская культура нетронутая временем. Чтобы добраться до него необходимо пересечь Гималайский хребет по самой высокогорной и фантастической автомобильной дороге Мира - Манали - Ле!
Прокатиться по ней и изучить Ладакх удобнее и интереснее всего в рамках Мото Путешествия! За время путешествия нас ожидает насыщенная программа! Мы проедем на мотоциклах Rоyal Enfiеld Himalayan 452 new, которые созданы для Гималаев, по одной из самых красивых дорог Мира и преодолеем множество горных перевалов (5000+ м), один из них является самым высоким и недоступным - Умлин Ла 5800 метров!! (открыт всего лишь с августа 2024 года), увидим и почувствуем настоящий Тибет и невероятную Гималайскую природу, побываем во множестве старинных буддистских монастырях, заночуем и искупаемся на фантастическом высокогорном озере Пангонг Цо, отправимся в треккинг в горы, ощутим настоящую свободу, только ты, мотоцикл, дорога и горы, наполнимся энергией в местах силы, и даже пролетим над Гималаями на самолете.
Тибет, Гималаи и особенно мотопутешествие еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Вас ждут самые невероятные две недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!
Программа тура по дням
Дели
Встречаем вас в аэропорту Дели, далее трансфер до нашего отеля, обзорная экскурсия по самым интересным достопримечательностям города, все из них объекты наследия Юнеско вместе с русскоязычным гидом индийцем!
Последние приготовления и закупка всего необходимого, вечером обсуждаем детали нашего путешествия в кафе.
Ночуем в Дели.
Дели - Ле
Утром завтракаем и выезжаем в аэропорт. Нас ждет внутренний перелет в Ле -столицу Ладакха. Доезжаем на такси до отеля. Заселяемся в гостиницу, отдыхаем и акклиматизируемся, высота самого города уже достаточно серьезная. Вечером гуляем по городу.
Ночуем в Ле на высоте 3600 метров.
Перепад высот +3600 метров.
Ле - Монастыри
В этот день мы посетим почти все самые известные, древние и интересные монастыри центрального Ладакха. А самое главное раскатаемся на байках.
Встанем пораньше, чтобы успеть посмотреть их как можно больше. Ведь каждый выглядит по разному и по своему интересен. Мы заедем в монастыри: Ликир, Багсо, Алчи и Тикси.
Ночуем в Ле на высоте 3600 метров.
Расстояние переездов от 150 до 200 км, перепад высот +300 метров.
Ле - Пангонг Цо
Рано утром выезжаем на нереальное высокогорное озеро Пангонг Цо на высоте 4400 метров через один из самых высокогорных автомобильных перевалов мира Чанг Ла (5360 м). В этих инопланетных пейзажах мы заночуем, прямо на берегу озера. По пути посетим древний аутентичный храм застрявший в скалах. А также познакомимся с местными жителями - гималайскими сусликами.
Ночуем у озера Пангонг на высоте 4400 метров.
Расстояние переезда 150 км. Перепад высот +1800 метров.
Пангонг Цо - Ханле
Едем вглубь Гималаев, вдоль озера Пангонг Цо прямо к границе с Тибетом, среди хребтов спрятался небольшой поселок Ханле, в котором как считается самое чистое и звездное небо, в этот период как раз проходит звездопад Персеиды, сможем лицезреть это грандиозное астро-событие во всей красе!
Ночуем в Ханле на высоте 4400 метров.
Расстояние переезда 165 км.
Перевал Умлин Ла
У нас сегодня кульминация нашего мото путешествия заезд на самый высокогорный автомобильный перевал в Мире - Умлин Ла 5800 метров! который до недавнего времени вообще был закрыт для иностранцев.
Ночуем в Ханле на высоте 4400 метров.
Расстояние маршрута 100 км, перепад высот +1400 м.
Ханле - Цо Морири
Вновь движемся живописными и инопланетными гималайскими пейзажами к другой жемчужине Ладакха - озеру Цо Морири!
Ночуем у озера Цо Морири на высоте 4500 метров.
Расстояние маршрута 150 км, перепад высот +100 м.
Цо Морири - Цо Кар
День отдыха на берегу озера Цо Морири. Сможем вдоволь насладится фантастическими пейзажами озера и аутентичной деревенькой на берегу с древнем буддистским храмом. Время здесь словно замерло.
Заезжаем по дороге на настоящий гейзер и инопланетную долина Фуга!
Ночуем у озера Цо Кар на высоте 4600 метров.
Расстояние маршрута 80 км.
Цо Кар - Сарчу
Утром заезжаем в уникальную долину Пуга, здесь болотистая местность с зелеными мягкими холмами, это надо видеть своими глазами! После мы выезжаем на легендарную высокогорную дорогу Ле - Манали и движемся на юг к зеленым Гималаям.
Ночуем в Сарчу на высоте 4300 метров.
Расстояние маршрута 140 км, перепад высот +500/-300 м.
Панг - Кейлонг
В этот день преодолев несколько перевалов выше 5000 метров, мы все таки пересекаем Гималайский хребет и попадаем в зеленую цветущую долину Лахаул. Здесь уже тепло, вкусно, комфортно и много кислорода!
Ночуем в Кейлонге на высоте 3100 метров.
Расстояние переезда 180 км, перепад высот +600/-1400 м.
Кейлонг - Вашишт
Преодолеваем легкий, невероятно красивый и живописный участок трассы Ле - Манали и достигаем нашей финальной точки Вашишт. Уютная гималайская деревня с горячими источниками, самое то после долгой дороги!
Ночуем в Вашиште на высоте 2100 метров.
Расстояние маршрута 70 км, перепад высот -1000 м.
Вашишт - Дели
День отдыха в Вашиште, вечером выезд на автобусе обратно в столицу.
Вечером выезд на автобусе в Дели.
Ночуем в Дели.
Дели
Вылет домой или вы можете задержаться в Индии. А мы в свою очередь поможем организовать любой досуг, например Тадж-Махал.
Мотопутешествие в Ладакх окончено.
Путешественники летят домой, наполненные неповторимой атмосферой Гималаев, Тибета, Индии и мото приключений.
Вашишт
День отдыха в Вашиште. Водопады, горячие источники, вкусная еда, комфортная температура - это все про Вашишт!
Ночуем в Вашиште на высоте 2100 метров.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание со всеми удобствами (двухместные размещение), кроме Панг
- Трансферы по маршруту включая внутренний перелет в Ле
- Мотоциклы и бензин
- Разрешения
- Входные билеты по программе
- Сопровождающая машина с механиком и для перевозки багажа
- Работа русскоязычного Тревел Лидера и местного гида
- Встреча в аэропорту и обратное такси
- Аптечка первой помощи
- Экскурсионная программа в Дели с русскоязычным гидом индийцем
- Сертификат о прохождении маршрута
- Авторская зарядка каждое утро
Что не входит в цену
- Одноместное размещение
- Питание
- Виза в Индию
- Депозит за мотоциклы
- Страховка
- Аренда дополнительного снаряжения
- Международный перелет
О чём нужно знать до поездки
Задавайте свои вопросы в Лс
Пожелания к путешественнику
Обязательно иметь права А категории и опыт управления мотоциклом, желательно мото путешествий, компенсируется большим желанием:)