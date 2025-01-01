Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Ладакх - маленькое королевство, затерянное глубоко в Гималаях, в котором сохранилась Тибетская культура нетронутая временем. Чтобы добраться до него необходимо пересечь Гималайский хребет по самой высокогорной и фантастической автомобильной дороге Мира - Манали - Ле!

Прокатиться по ней и изучить Ладакх удобнее и интереснее всего в рамках Мото Путешествия! За время путешествия нас ожидает насыщенная программа! Мы проедем на мотоциклах Rоyal Enfiеld Himalayan 452 new, которые созданы для Гималаев, по одной из самых красивых дорог Мира и преодолеем множество горных перевалов (5000+ м), один из них является самым высоким и недоступным - Умлин Ла 5800 метров!! (открыт всего лишь с августа 2024 года), увидим и почувствуем настоящий Тибет и невероятную Гималайскую природу, побываем во множестве старинных буддистских монастырях, заночуем и искупаемся на фантастическом высокогорном озере Пангонг Цо, отправимся в треккинг в горы, ощутим настоящую свободу, только ты, мотоцикл, дорога и горы, наполнимся энергией в местах силы, и даже пролетим над Гималаями на самолете.

Тибет, Гималаи и особенно мотопутешествие еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Вас ждут самые невероятные две недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!