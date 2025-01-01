Мои заказы

Мотопутешествие в Ладакх, Индия

Мотопутешествие в сердце Гималаев по самой высокой дороге в мире
Описание тура

Ладакх - маленькое королевство, затерянное глубоко в Гималаях, в котором сохранилась Тибетская культура нетронутая временем. Чтобы добраться до него необходимо пересечь Гималайский хребет по самой высокогорной и фантастической автомобильной дороге Мира - Манали - Ле!

Прокатиться по ней и изучить Ладакх удобнее и интереснее всего в рамках Мото Путешествия! За время путешествия нас ожидает насыщенная программа! Мы проедем на мотоциклах Rоyal Enfiеld Himalayan 452 new, которые созданы для Гималаев, по одной из самых красивых дорог Мира и преодолеем множество горных перевалов (5000+ м), один из них является самым высоким и недоступным - Умлин Ла 5800 метров!! (открыт всего лишь с августа 2024 года), увидим и почувствуем настоящий Тибет и невероятную Гималайскую природу, побываем во множестве старинных буддистских монастырях, заночуем и искупаемся на фантастическом высокогорном озере Пангонг Цо, отправимся в треккинг в горы, ощутим настоящую свободу, только ты, мотоцикл, дорога и горы, наполнимся энергией в местах силы, и даже пролетим над Гималаями на самолете.

Тибет, Гималаи и особенно мотопутешествие еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Вас ждут самые невероятные две недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!

Программа тура по дням

1 день

Дели

Встречаем вас в аэропорту Дели, далее трансфер до нашего отеля, обзорная экскурсия по самым интересным достопримечательностям города, все из них объекты наследия Юнеско вместе с русскоязычным гидом индийцем!

Последние приготовления и закупка всего необходимого, вечером обсуждаем детали нашего путешествия в кафе.

Ночуем в Дели.

Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дели - Ле

Утром завтракаем и выезжаем в аэропорт. Нас ждет внутренний перелет в Ле -столицу Ладакха. Доезжаем на такси до отеля. Заселяемся в гостиницу, отдыхаем и акклиматизируемся, высота самого города уже достаточно серьезная. Вечером гуляем по городу.

Ночуем в Ле на высоте 3600 метров.

Перепад высот +3600 метров.

Дели - Ле
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ле - Монастыри

В этот день мы посетим почти все самые известные, древние и интересные монастыри центрального Ладакха. А самое главное раскатаемся на байках.

Встанем пораньше, чтобы успеть посмотреть их как можно больше. Ведь каждый выглядит по разному и по своему интересен. Мы заедем в монастыри: Ликир, Багсо, Алчи и Тикси.

Ночуем в Ле на высоте 3600 метров.

Расстояние переездов от 150 до 200 км, перепад высот +300 метров.

Ле - Монастыри
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ле - Пангонг Цо

Рано утром выезжаем на нереальное высокогорное озеро Пангонг Цо на высоте 4400 метров через один из самых высокогорных автомобильных перевалов мира Чанг Ла (5360 м). В этих инопланетных пейзажах мы заночуем, прямо на берегу озера. По пути посетим древний аутентичный храм застрявший в скалах. А также познакомимся с местными жителями - гималайскими сусликами.

Ночуем у озера Пангонг на высоте 4400 метров.

Расстояние переезда 150 км. Перепад высот +1800 метров.

Ле - Пангонг Цо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Пангонг Цо - Ханле

Едем вглубь Гималаев, вдоль озера Пангонг Цо прямо к границе с Тибетом, среди хребтов спрятался небольшой поселок Ханле, в котором как считается самое чистое и звездное небо, в этот период как раз проходит звездопад Персеиды, сможем лицезреть это грандиозное астро-событие во всей красе!

Ночуем в Ханле на высоте 4400 метров.

Расстояние переезда 165 км.

Пангонг Цо - Ханле
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Перевал Умлин Ла

У нас сегодня кульминация нашего мото путешествия заезд на самый высокогорный автомобильный перевал в Мире - Умлин Ла 5800 метров! который до недавнего времени вообще был закрыт для иностранцев.

Ночуем в Ханле на высоте 4400 метров.

Расстояние маршрута 100 км, перепад высот +1400 м.

Перевал Умлин Ла
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Ханле - Цо Морири

Вновь движемся живописными и инопланетными гималайскими пейзажами к другой жемчужине Ладакха - озеру Цо Морири!

Ночуем у озера Цо Морири на высоте 4500 метров.

Расстояние маршрута 150 км, перепад высот +100 м.

Ханле - Цо Морири
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Цо Морири - Цо Кар

День отдыха на берегу озера Цо Морири. Сможем вдоволь насладится фантастическими пейзажами озера и аутентичной деревенькой на берегу с древнем буддистским храмом. Время здесь словно замерло.

Заезжаем по дороге на настоящий гейзер и инопланетную долина Фуга!

Ночуем у озера Цо Кар на высоте 4600 метров.

Расстояние маршрута 80 км.

Цо Морири - Цо Кар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Цо Кар - Сарчу

Утром заезжаем в уникальную долину Пуга, здесь болотистая местность с зелеными мягкими холмами, это надо видеть своими глазами! После мы выезжаем на легендарную высокогорную дорогу Ле - Манали и движемся на юг к зеленым Гималаям.

Ночуем в Сарчу на высоте 4300 метров.

Расстояние маршрута 140 км, перепад высот +500/-300 м.

Цо Кар - Сарчу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Панг - Кейлонг

В этот день преодолев несколько перевалов выше 5000 метров, мы все таки пересекаем Гималайский хребет и попадаем в зеленую цветущую долину Лахаул. Здесь уже тепло, вкусно, комфортно и много кислорода!

Ночуем в Кейлонге на высоте 3100 метров.

Расстояние переезда 180 км, перепад высот +600/-1400 м.

Панг - Кейлонг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Кейлонг - Вашишт

Преодолеваем легкий, невероятно красивый и живописный участок трассы Ле - Манали и достигаем нашей финальной точки Вашишт. Уютная гималайская деревня с горячими источниками, самое то после долгой дороги!

Ночуем в Вашиште на высоте 2100 метров.

Расстояние маршрута 70 км, перепад высот -1000 м.

Кейлонг - Вашишт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Вашишт - Дели

День отдыха в Вашиште, вечером выезд на автобусе обратно в столицу.

Вечером выезд на автобусе в Дели.

Ночуем в Дели.

Вашишт - Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Дели

Вылет домой или вы можете задержаться в Индии. А мы в свою очередь поможем организовать любой досуг, например Тадж-Махал.

Мотопутешествие в Ладакх окончено.

Путешественники летят домой, наполненные неповторимой атмосферой Гималаев, Тибета, Индии и мото приключений.

Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Вашишт

День отдыха в Вашиште. Водопады, горячие источники, вкусная еда, комфортная температура - это все про Вашишт!

Ночуем в Вашиште на высоте 2100 метров.

Вашишт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание со всеми удобствами (двухместные размещение), кроме Панг
  • Трансферы по маршруту включая внутренний перелет в Ле
  • Мотоциклы и бензин
  • Разрешения
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождающая машина с механиком и для перевозки багажа
  • Работа русскоязычного Тревел Лидера и местного гида
  • Встреча в аэропорту и обратное такси
  • Аптечка первой помощи
  • Экскурсионная программа в Дели с русскоязычным гидом индийцем
  • Сертификат о прохождении маршрута
  • Авторская зарядка каждое утро
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение
  • Питание
  • Виза в Индию
  • Депозит за мотоциклы
  • Страховка
  • Аренда дополнительного снаряжения
  • Международный перелет
О чём нужно знать до поездки

Задавайте свои вопросы в Лс

Пожелания к путешественнику

Обязательно иметь права А категории и опыт управления мотоциклом, желательно мото путешествий, компенсируется большим желанием:)

Визы
Требуется оформить месячную электронную визу (с оформлением помогаем)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Основатель. Путешественник и идейный вдохновитель проекта. Считает, что любовь к своему делу и локациям является важнейшим свойством гида, поэтому каждое путешествие проводит лично. Еще гид должен быть профессионалом, уметь обьединять вокруг себя
читать дальше

людей, стать для них не только другом, но и лидером, принимать твердые и нужные решения. Также атмосфера в путешествии и коммуникации являются очень важными составляющими, поэтому обращает на эти моменты особое внимание. И конечно же безопасность, прошел обучение по оказанию первой медицинской помощи. Задача - это разработка уникальных маршрутов, чтобы путешествия были организованны на высочайшем уровне, чтобы каждый смог получить максимальное количество ярких впечатлений и узнать страну глубже, как путешествинник, а не турист. Трэвэл Лидер с опытом в горах более 7 лет. Совершил восхождения на Гималайский пики Юнам 6150 м и Мера 6487 м, Эльбрус 5642 м, Тубкаль 4187 м, а также множество других вершин и перевалов до 6000 м. Успешно проведены несколько десятков треккинговых маршрутов на Кавказе и Алтае, в Турции, Марокко, Индии и Непале. В планах взойти еще на несколько Гималайских шеститысячников и пик Ленина 7134 м. Последние 6 лет практически непрерывно путешествует и изучает новые уголки нашей планеты.

