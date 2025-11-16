Ответы на частые Вопросы:

Когда вылетать в тур?

Удобнее всего вылетать в Дели, накануне даты начала тура. Тур начинается и заканчивается в Дели. Самый удобный вариант - прямой перелет рейсом Аэрофлот из Москвы. Обратный билет из Дели нужно выбирать на день, следующий после окончания тура. На данный момент рейс Москва-Дели (Su0232) в 18:40, прилет в Дели в 03:20 утра. Обратный рейс Дели-Москва (Su0233) в 05:00 утра, прибытие в Москву в 09:00 утра.

Напишите нам, и мы поможем купить вам нужные билеты!

Нужна ли виза в Индию? Да, для въезда в страну необходимо оформить визу. Мы оформляем электронную визу. Для подачи на визу Вам нужно заполнить небольшую анкету, а также предоставить нам скан первой страницы загранпаспорта и Ваше фото в электронном виде. Срок действия паспорта для получения визы должен составлять не менее 6 месяцев от даты выезда из Индии, в паспорте должны быть минимум 2 чистые страницы. Стоимость визы вместе с оформлением составляет от 25$. Виза выдается в течение 72 часов с момента подачи заявки. Все ограничения для въезда, связанные с Covid-19 сняты!

Помогаете ли вы с покупкой авиабилета? Мы поможем вам подобрать и приобрести билеты по наиболее выгодной цене.

Где происходит встреча с гидом? Наши организаторы и гид встретят вас по прибытию в аэропорту Дели. Обычно вся группа в тур летит одним рейсом.

Где мы будем жить во время тура? Во время тура мы размещаемся в уютных отелях 3.

На чем мы будем передвигаться по Индии? В этом туре нас ждет переезд на поезде (Дели - Амритсар), далее мы будем передвигаться на рейсовых комфортабельных автобусах класса Volvo с кондиционером, точно таких же, как ходят по России по дальним междугородним направлениям. Внутри городов передвигаемся на такси и рикшах, также в Дели будет возможность прокатиться на метро. Все транспортные расходы во время тура включены в стоимость. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.

Чем мы питаемся в Индии? Во время путешествия мы питаемся в проверенных кафе с различной кухней мира. Помимо индийских блюд в Индии без труда можно найти привычную для нас пищу (яйца, курица, овощи, фрукты, хлеб, паста, пицца, картофель, различные напитки и многое другое).

Что взять с собой в Индию?

Список вещей: - загранпаспорт - виза - деньги (купюры по 100$ нового образца на оплату тура и личные расходы) - рюкзак или чемодан (выбирайте с чем вам комфортнее путешествовать) - сумочка или небольшой рюкзачок на каждый день для прогулок по городу - гаджеты, зарядки (розетки в Индии обычные, никаких переходников не требуется) - аптечка - средства личной гигиены

Одежда и обувь: - удобные брюки, шорты, футболки (лучше брать одежду из натуральных тканей, в это время в Дели бывает очень жарко, дневная температура может подниматься до +40 градусов, далее по маршруту в горах будет комфортная температура +22 +25 градусов) - толстовка или флисовая кофта на вечер в горах - для женщин дополнительно платья, юбки, туники, лосины (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты - это правило касается как женщин, так и мужчин) - можно взять шляпу или кепку на жару в Дели - дождевик (на случай дождя в горах) - носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках) - кроссовки, кеды, сандалии с закрытыми мысами (любая закрытая обувь, главное, чтобы вам в ней было удобно) - сланцы (надевать в номере)

Сколько денег взять с собой? На питание вам потребуется около 15-20$ в день, подарки и сувениры - здесь все индивидуально. В целом, на еду и личные расходы рекомендуем взять минимум 300$.

Можно ли купить в Индии сим-карту? Да, конечно. По желанию, мы поможем приобрести Вам сим-карту для связи. Стоимость сим-карты с интернетом составляет около 10$. Кроме того, во всех отелях и кафе есть Wi-Fi.

Нужна ли медицинская страховка? Страховка не является обязательной. Оформляется по вашему желанию самостоятельно.

Нужно ли делать какие-то прививки? Нет, никаких специальных прививок делать не нужно.

Что делать, если я не говорю по-английски? Это не проблема, наши организаторы и гид всегда с Вами и помогут решить Ваши вопросы.

Всем ли доступен этот тур? Да, в тур может поехать любой желающий, никаких ограничений нет.