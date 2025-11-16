Описание тура
Маршрут: Дели - Амритсар - Дхарамсала - Манали - Наггар - Вашишт - Ришикеш - Дели
В этом туре мы окажемся в северной части Индии и увидим Гималаи своими глазами! Двухнедельное насыщенное путешествие, в котором Вас ждёт удивительная природа, священная река Ганга, духовные места силы и многое другое. Это один из самых красивых и энергетически заряжающих туров. Мы прогуляемся по столице Индии - Дели, отправимся в волшебные Гималаи, посетим резиденцию Далай-Ламы, поживем в уютной горной гималайской деревушке, увидим мировую столицу йоги - Ришикеш и священный город сикхов - Амритсар. Путешествие доступно любому желающему. Оно проходит в спокойном режиме, что позволит в полной мере насладиться особой силой Гималаев. Вы навсегда влюбитесь в эти прекрасные места!
Полностью организуем и сопровождаем путешествие. Оформляем визу.
Программа тура по дням
Дели
Прибытие в столицу Индии - Дели. Мы встретим вас в аэропорту и отвезем в заранее забронированный отель на Мэйн Базаре, колоритное местечко, которое никого не оставит равнодушным. Заселение в отель сразу по прилету. Выделяем время на сон, и дальше нас ждет вкусный завтрак, мы идем в кафе с европейской и индийской кухней. Сегодня мы отдыхаем от перелета. Это день сбора группы и акклиматизации. Мы занимаемся сборами в путешествие. Будет возможность оформить местную сим-карту. Обменять деньги на рупии. Закупить необходимые вещи и одежду на Мейн Базаре. Ночь в отеле Дели.
Амритсар
Ранним утром нас ждет переезд на комфортабельном поезде-экспрессе в один из священных городов Индии и центр религии сикхов город Амритсар. После прибытия и заселения в гостиницу, идем на обед, где обязательно попробуем знаменитый масала чай. После обеда посетим главную святыню сикхской религии Золотой храм (Хармандир-Сахиб). Прекрасное, невероятно красивое и очень мощное по энергетике место, никого не оставляет равнодушным. Вы узнаете, что хранится в этом храме и почему сюда приезжает такое огромное количество верующих и простых туристов. Кто захочет, сможем провести на территории храма весь вечер или встретить рассвет. Ночь в отеле в Амритсаре.
Амритсар
Мы всего лишь третий день в Индии, а у нас уже море эмоций и впечатлений, поэтому, сегодня у нас менее активный день. Утром можно снова отправиться в Золотой храм, чтобы увидеть его при свете дня, попробовать местную кухню (при храме работают волонтеры, которые готовят еду, поэтому пообедать, как и переночевать бесплатно здесь может любой желающий). Мы прогуляемся по центру Амритсара, заглянем на базар и попробуем сладости штата Пенджаб. После обеда на комфортабельном автобусе отправляемся в Гималаи. Едем в Дхарамсалу. Ночь в отеле Дхарамсалы.
Дхарамсала
Мы в Дхарамсале маленький Тибет Индии, наша гостиница находится в популярном среди путешественников районе Маклеод Гандж. Сегодня нас ждет вкусный завтрак в кафе, а после завтрака отправляемся в монастырь Гьюто. Этот монастырь является одним из самых древних буддийских институтов. Он был основан в 1474 году в Тибете главным учеником первого Далай-ламы. В комплекс монастыря входит университет, в котором юные монахи изучают важнейшие тантрические труды. Монахи Гьюто проповедуют философию буддизма, изучают тантрическую медитацию и ритуалы. Они известны на весь мир благодаря традиционному горловому пению. Затем мы посетим институт Норбулинка, где сохраняют традиционные ремесла Тибета. Ближе к закату увидим красивейшие чайные плантации. Ночь в отеле Дхарамсалы.
Дхарамсала. Треккинг на гору Триунд
Сегодня встаем рано, у нас запланирован треккинговый маршрут на гору Триунд (2850м). После завтрака, на такси отправляемся в деревушку Дарамкот, откуда начинается пеший маршрут на гору. Дорога не сложная и этот треккинг доступен для всех желающих. После 3-4 часов восхождения с шикарными видами вокруг, мы окажемся на поляне, с которой открывается потрясающий вид, с одной стороны на долину Кангра и Маклеод Гандж, а с другой на впечатляющую горную гряду Дауладхар. По пути есть чайные домики, где можно пообедать или попить вкусного чая с шоколадкой. Мы проведем физически активный день на природе. Ближе к вечеру спустимся в город. Ночь в отеле Дхарамсалы.
Треккинг состоится только при ясной и сухой погоде. В случае невозможности провести треккинг из-за погодных условий, он заменяется на прогулку по городу и к водопаду Багсу.
Дхарамсала
Сегодня нас ожидает насыщенная программа. После завтрака отправляемся к резиденции Далай-Ламы, большому комплексу, на территории которого находится буддистский монастырь, тибетский храм, большой двор для лекций и учений. Если нам повезет и в это время в городе будут проходить лекции, мы сможем увидеть Далай-Ламу лично. Также мы посетим территорию правительства Тибета в изгнании, библиотеку, а после отправимся к тибетскому доктору, который лечит самого Далай-Ламу. Ужин и ночной переезд в Манали на комфортабельном туристическом автобусе.
Вашишт (Манали)
Приезд в Манали рано утром, заселение в отель в уютной гималайской деревеньке Вашишт. Сегодня у нас выходной день. Мы посвятим его отдыху и акклиматизации. Мы поднялись на высоту около 2000 метров. Нам полезен здоровый сон и отдых на балконе с самым красивым видом во всей долине. После сна и отдыха мы сходим в одно из лучших местных кафе. Будет возможность прогуляться по Вашишту, посетить местный храм, построенный в гималайском стиле, искупаться в горячих минеральных источниках. Вечером мы снова соберемся в кафе на ужин и увидим шикарный закат в Гималаях. Ночь в отеле в Вашиште.
Вашишт (Наггар)
Самая большая достопримечательность долины Куллу это природа. Предгорья утопают в зелени, а заснеженные пики напоминают, что мы находимся на высоте более 2000 метров. Этими видами мы будем любоваться весь день. Сегодня мы едем в Наггар, в усадьбу известного русского художника Николая Рериха. Очень красивое и вдохновляющее место, где он провел последние 20 лет своей жизни. Увидим дом-музей и большую коллекцию его замечательных работ. Также посетим храм Кришны - один из самых древних в долине. По легенде ему уже более 2000 лет и основал его сам Господь Кришна, когда был в этих местах со своей супругой Радхой. Ближе к вечеру вернемся в Вашишт. Ночь в отеле в Вашиште.
Вашишт (Манали)
Сегодня у нас снова насыщенный день. Спустимся из Вашишта в Манали туристический центр долины Куллу. Мы посетим древний храм и индийские святыни. Побываем в местном музее культурного наследия народов, населяющего эту красивую гималайскую долину. Займемся шопингом, прогуляемся по улочкам и почувствуем атмосферу этого небольшого городка. А еще увидим одно волшебное место В заключение прогулки нас ждет ужин с шикарным видом на долину и реку Биас. Ночь в отеле в Вашиште.
Манали - Ришикеш
Завтрак и прогулка к водопаду Йогини. Небольшая прогулка по очень живописной тропе никого не оставит равнодушным. После обеда отправляемся в Манали, откуда на комфортабельном автобусе едем в мировую столицу йоги Ришикеш. Ночной переезд на комфортабельном туристическом автобусе.
Ришикеш
Ранний приезд в Ришикеш, заселение в отель и завтрак в кафе. Отдохнув от ночного переезда, можно сходить на массаж или йогу. Вечером посетим церемонию на берегу Ганги, которая называется Ганга Аарти. В начале проходят песнопения, чтение молитв и танцы. После чего начинается священный ритуал очищения, разжигают огонь, в который бросаются фрукты, мед и деревянные предметы. Когда церемония подходит к концу на воду опускают маленькие горящие лодочки-огоньки. Тем самым люди благодарят реку и загадывают желания, которые согласно поверью обязательно исполняются. Считается, что такой ритуал принесет здоровье, процветание и удачу. Ужин и ночь в отеле Ришикеша.
Ришикеш
Сегодня после вкусного завтрака мы прогуляемся по главным улицам города. Пройдем по мостам через Гангу, увидим храмы и знаменитые места Ришикеша. Днём все желающие могут сходить на рафтинг или занятия йогой. Можно совершить омовение в Ганге или сходить на аюрведические процедуры. Например, на процедуру Широдара. Уникальная, отчасти, магическая методика оздоровления, основанная на древнем индийском учении аюрведе. Ночь в отеле Ришикеша.
Ришикеш - Дели
Утренний выезд из Ришикеша на комфортабельном автобусе, прибытие в Дели в обед. Заселяемся в наш отель на Мейн Базаре. И ближе к вечеру отправляемся на метро в один из самых грандиозных индуистских храмом мира - великолепный Акшардхам. В программе экскурсия по храму и замечательное лазерное шоу фонтанов. Ночь в отеле Дели.
Дели
Сегодня после завтрака мы отправимся на экскурсию по Дели на арендованном автобусе. Мы посетим знаменитые Сады Лоды. Колодец Аграсен Баори и традиционную прачечную. Пообедаем в ресторане в районе Хаус Кхас и заедем в чайный магазин, где можно купить тот самый золотой чай Дарджилинг. Вечером останется достаточно времени на покупку подарков и сувениров на Мейн Базаре или Коннат Плейс. Ночь в отеле Дели. Такси в аэропорт под ваш рейс.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3 при двухместном размещении (включая раннее заселение по прилету и ночь перед вылетом)
- Все переезды по маршруту (поезд, все междугороднее рейсовые автобусы класса Volvo, такси, метро, рикши)
- Встреча в аэропорту Дели
- Такси из аэропорта и обратно
- Сопровождение опытного русского проводника на протяжении всего маршрута
- Услуги русскоговорящего гида на достопримечательностях
- Входные билеты на осмотр всех достопримечательностей по программе
- Помощь в подборе и покупке авиабилетов
- Помощь в оформлении электронной визы в Индию
- Организация Вашего путешествия и консультации по любым вопросам
- Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
- Авиаперелет Москва-Дели-Москва (от 400$)
- Виза в Индию (от 25$ с оформлением)
- Питание (15-20$ в день)
- Канатная дорога (около 10$), рафтинг (около 10$)
- Доплата за одноместное размещение в отелях по желанию (300$)
О чём нужно знать до поездки
Ответы на частые Вопросы:
Когда вылетать в тур?
Удобнее всего вылетать в Дели, накануне даты начала тура. Тур начинается и заканчивается в Дели. Самый удобный вариант - прямой перелет рейсом Аэрофлот из Москвы. Обратный билет из Дели нужно выбирать на день, следующий после окончания тура. На данный момент рейс Москва-Дели (Su0232) в 18:40, прилет в Дели в 03:20 утра. Обратный рейс Дели-Москва (Su0233) в 05:00 утра, прибытие в Москву в 09:00 утра.
Напишите нам, и мы поможем купить вам нужные билеты!
Нужна ли виза в Индию? Да, для въезда в страну необходимо оформить визу. Мы оформляем электронную визу. Для подачи на визу Вам нужно заполнить небольшую анкету, а также предоставить нам скан первой страницы загранпаспорта и Ваше фото в электронном виде. Срок действия паспорта для получения визы должен составлять не менее 6 месяцев от даты выезда из Индии, в паспорте должны быть минимум 2 чистые страницы. Стоимость визы вместе с оформлением составляет от 25$. Виза выдается в течение 72 часов с момента подачи заявки. Все ограничения для въезда, связанные с Covid-19 сняты!
Помогаете ли вы с покупкой авиабилета? Мы поможем вам подобрать и приобрести билеты по наиболее выгодной цене.
Где происходит встреча с гидом? Наши организаторы и гид встретят вас по прибытию в аэропорту Дели. Обычно вся группа в тур летит одним рейсом.
Где мы будем жить во время тура? Во время тура мы размещаемся в уютных отелях 3.
На чем мы будем передвигаться по Индии? В этом туре нас ждет переезд на поезде (Дели - Амритсар), далее мы будем передвигаться на рейсовых комфортабельных автобусах класса Volvo с кондиционером, точно таких же, как ходят по России по дальним междугородним направлениям. Внутри городов передвигаемся на такси и рикшах, также в Дели будет возможность прокатиться на метро. Все транспортные расходы во время тура включены в стоимость. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.
Чем мы питаемся в Индии? Во время путешествия мы питаемся в проверенных кафе с различной кухней мира. Помимо индийских блюд в Индии без труда можно найти привычную для нас пищу (яйца, курица, овощи, фрукты, хлеб, паста, пицца, картофель, различные напитки и многое другое).
Что взять с собой в Индию?
Список вещей: - загранпаспорт - виза - деньги (купюры по 100$ нового образца на оплату тура и личные расходы) - рюкзак или чемодан (выбирайте с чем вам комфортнее путешествовать) - сумочка или небольшой рюкзачок на каждый день для прогулок по городу - гаджеты, зарядки (розетки в Индии обычные, никаких переходников не требуется) - аптечка - средства личной гигиены
Одежда и обувь: - удобные брюки, шорты, футболки (лучше брать одежду из натуральных тканей, в это время в Дели бывает очень жарко, дневная температура может подниматься до +40 градусов, далее по маршруту в горах будет комфортная температура +22 +25 градусов) - толстовка или флисовая кофта на вечер в горах - для женщин дополнительно платья, юбки, туники, лосины (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты - это правило касается как женщин, так и мужчин) - можно взять шляпу или кепку на жару в Дели - дождевик (на случай дождя в горах) - носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках) - кроссовки, кеды, сандалии с закрытыми мысами (любая закрытая обувь, главное, чтобы вам в ней было удобно) - сланцы (надевать в номере)
Сколько денег взять с собой? На питание вам потребуется около 15-20$ в день, подарки и сувениры - здесь все индивидуально. В целом, на еду и личные расходы рекомендуем взять минимум 300$.
Можно ли купить в Индии сим-карту? Да, конечно. По желанию, мы поможем приобрести Вам сим-карту для связи. Стоимость сим-карты с интернетом составляет около 10$. Кроме того, во всех отелях и кафе есть Wi-Fi.
Нужна ли медицинская страховка? Страховка не является обязательной. Оформляется по вашему желанию самостоятельно.
Нужно ли делать какие-то прививки? Нет, никаких специальных прививок делать не нужно.
Что делать, если я не говорю по-английски? Это не проблема, наши организаторы и гид всегда с Вами и помогут решить Ваши вопросы.
Всем ли доступен этот тур? Да, в тур может поехать любой желающий, никаких ограничений нет.