Ответы На Частые Вопросы:

Когда вылетать в тур?



Удобнее всего вылетать в Дели, накануне даты начала тура. Тур начинается и заканчивается в Дели. Самый удобный вариант - прямой перелет рейсом Аэрофлот из Москвы. Обратный билет из Дели нужно выбирать на день, следующий после окончания тура. На данный момент рейс Москва-Дели (Su0232) в 18:40, прилет в Дели в 03:20 утра. Обратный рейс Дели-Москва (Su0233) в 05:00 утра, прибытие в Москву в 09:00 утра.

Напишите нам, и мы поможем купить вам нужные билеты!

Нужна ли виза в Индию?

Да, для въезда в страну необходимо оформить визу.

Мы оформляем электронную визу. Для подачи на визу Вам нужно заполнить небольшую анкету, а также предоставить нам скан первой страницы загранпаспорта и Ваше фото в электронном виде.

Срок действия паспорта для получения визы должен составлять не менее 6 месяцев от даты выезда из Индии, в паспорте должны быть минимум 2 чистые страницы.

Стоимость визы вместе с оформлением составляет 50$.

Виза выдается в течение 72 часов с момента подачи заявки.

Все ограничения для въезда, связанные с Covid-19 сняты!

Помогаете ли вы с покупкой авиабилета?

Мы поможем вам подобрать и приобрести билеты по наиболее выгодной цене.

Где происходит встреча с гидом?

Наши организаторы и гид встретят вас по прибытию в аэропорту Дели. Обычно вся группа в тур летит одним рейсом.

Где мы будем жить во время тура?

Во время тура мы размещаемся в уютных отелях 3.

На чем мы будем передвигаться по Индии?

В этом туре нас ждет комфортабельный поезд-экспресс до Варанаси и слипер-бас в Агру. Далее по маршруту мы будем передвигаться на личном арендованном мини-автобусе, что сделает нас мобильнее и позволит посетить больше мест.

В Дели и Варанаси передвигаемся на такси и рикшах, также в Дели будет возможность прокатиться на метро.

Все транспортные расходы во время тура, включая внутренний перелет, включены в стоимость. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.

Чем мы питаемся в Индии?

Во время путешествия мы питаемся в проверенных кафе с различной кухней мира. Помимо индийских блюд в Индии без труда можно найти привычную для нас пищу (яйца, курица, овощи, фрукты, хлеб, паста, пицца, картофель, различные напитки и многое другое).

Что взять с собой в Индию?

Список вещей:

- загранпаспорт

- виза

- деньги (купюры по 100$ нового образца на оплату тура и личные расходы)

- рюкзак или чемодан (выбирайте с чем вам комфортнее путешествовать)

- сумочка или небольшой рюкзачок на каждый день для прогулок по городу

- гаджеты, зарядки (розетки в Индии обычные, никаких переходников не требуется)

- аптечка

- средства личной гигиены

Одежда и обувь:

- легкий пуховичок или куртка (зимой в Индии может быть достаточно холодно, особенно по вечерам, ночью температура может опускать до +8 градусов, днём будет комфортная погода, около +23 градусов)

- удобные брюки, джинсы

- футболки, толстовка или флисовая кофта

- для женщин дополнительно платья, юбки (но учитывайте, что одежда не должна быть слишком обтягивающей и открытой, в храмах плечи и колени должны быть закрыты - это правило касается как женщин, так и мужчин)

- носки (во всех храмах Индии нужно разуваться, но можно ходить в носках)

- кроссовки, кеды (любая закрытая обувь, главное, чтобы вам в ней было удобно)

- сланцы (надевать в номере)

Сколько денег взять с собой?

На питание вам потребуется около 15-20$ в день, катание на слонах в Джайпуре (по желанию) - 20$, подарки и сувениры - здесь все индивидуально.

В целом, на еду и личные расходы рекомендуем взять минимум 200$.

Можно ли купить в Индии сим-карту?

Да, конечно. По желанию, мы поможем приобрести Вам сим-карту для связи. Стоимость сим-карты с интернетом составляет около 10$.

Кроме того, во всех отелях и кафе есть Wi-Fi.

Нужна ли медицинская страховка?

Страховка не является обязательной. Оформляется по вашему желанию самостоятельно.

Нужно ли делать какие-то прививки?

Нет, никаких специальных прививок делать не нужно.

Что делать, если я не говорю по-английски?

Это не проблема, наши организаторы и гид всегда с Вами и помогут решить Ваши вопросы.

Всем ли доступен этот тур?

Да, в тур может поехать любой желающий, никаких ограничений нет.