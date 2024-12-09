Вместе с нашим другом-проводником вы познакомитесь с уникальными памятниками архитектуры Дели, Агры и Джайпура, Мумбая и Варанаси.
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Описание тура
Организационные детали
Нужна виза. Возможно оформление электронной визы.
Проживание. В отелях 3*, 4*, 5*. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату. Отели могут быть заменены на аналогичные.
- В Дели — ITC Welcomhotel 5*;
- в Джайпуре — The Fern Residency Jaipur;
- в Агре — Royal Regent Agra;
- в Варанаси — Comfort Inn Benaras;
- в Мумбае — Hotel Residency Mumbai.
*Фото отелей взяты сайта booking.com и представлены для примера в 1-ом дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, бутилированная вода в машине. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Транспорт комфортабельный, может меняться в зависимости от наполнения группы. Если в группе 6 человек, например, то авто поменьше, если 12, то микроавтобус побольше.
Уровень сложности. Средний: активности в рамках одной локации, изменение нескольких локаций в течение маршрута, периодические выходы на природу.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, отдых, знакомство за ужином
Встречаемся в аэропорту и едем в отель. После размещения у вас будет свободное время на отдых, а затем на прогулке по городу вместе с опытным проводником вы начнёте знакомиться с индийской культурой.
Вечером отправимся в ресторан. Пообщаемся, обсудим предстоящее путешествие, и вы получите памятные подарки.
Достопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в Джайпур
В этот день продолжим знакомство со столицей Индии. Прогуляемся по шумному и растущему мегаполису, посмотрим на храмы, прачечные и дома, сохранившиеся с тех времён, когда о красоте Дели слагали легенды. Полюбуемся архитектурой белоснежной сикхской гурдвары (храма) Бангла Сахиб. Здесь у вас будет возможность попробовать лепёшки прямо из печи, которые готовят для прихожан.
Затем отправимся в более спокойный Джайпур, заехав по пути в храм всех религий в виде огромного лотоса.
Розовый город Джайпур
Сегодня погрузимся в атмосферу Розового города и исследуем его архитектуру. Вдыхая запах благовоний, посмотрим на дворцы и крепости, полюбуемся резными стенами, вы узнаете историю сооружений.
Прокатимся на джипах до форта Амбер — дворцового комплекса, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, от которых открывается потрясающий вид на долину, а играющие рядом музыканты словно перенесут нас на столетия назад.
Храм Обезьян, переезд в Агру, Тадж-Махал
После завтрака отправимся в Агру. По пути посетим храм Галта, на чьей территории обитает множество обезьян.
По прибытии в город вы увидите то, ради чего многие приезжают в Индию — Тадж-Махал, включённый в число семи новых чудес света и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся архитектурой символа настоящей любви и посмотрим шоу об этой архитектурной жемчужине, которое передаст атмосферу эпохи романтики и величия.
Древний Варанаси
В этот день вас ждёт священный город Варанаси, духовная столица. В легендах упоминается, что ему уже более 5 тысячелетий, а индуистские хроники гласят, что сотворение Мира началось с Варанаси, и всё, что происходит у берегов Ганги, «старо как мир». Мы погуляем по набережной и посмотрим на почитаемые паломниками гхаты — ступени у реки, на которых совершаются религиозные обряды.
Встреча рассвета на Ганге, Сарнатх, перелёт в Мумбай
Встанем ещё до рассвета, сядем в лодку и пойдём на середину Ганги. В это время воды реки, освещаемые просыпающимся солнцем, кажутся золотыми, город постепенно отходит ото сна, и первые паломники совершают религиозный ритуал.
После отправимся в Сарнатх — священное место с буддистской ступой, где Будда около 2500 лет назад произнёс свою первую речь перед последователями. Он говорил, что ступы помогают очистить разум и достичь просветления — проверим это на себе.
Вечером — перелёт в Мумбай.
Контрасты Мумбая, завершение тура/перелёт в Гоа
Позавтракав, отправимся изучать Мумбай, в прошлом Бомбей. Увидим здание Университета и библиотеки, вокзал Виктория, который находится под охраной ЮНЕСКО, собор Святого Томаса и фонтан Флора.
Вы сможете оценить, насколько контрастными могут быть соседствующие районы, да и вообще все сферы жизни. Здесь роскошь сосуществует с полной нищетой, древность с современностью, светские люди с религиозными фанатиками.
Затем — трансфер в аэропорт. Часть группы улетит домой, а те, кто решат продлить путешествие, совершат перелёт в Гоа и заселятся в отель в рыбацкой деревушке Арамболь.
Отдых в Арамболе
Время отдыхать! Сегодня — только наслаждение ласковым солнцем и тёплым морем! Вы сможете выбрать занятие по душе: расслабиться на пляже, прогуляться по деревне, заглянуть на местные рынки и в уютные кафе.
Гоа — столица мирового отдыха и неспешного течения жизни. А Арамболь считается центром йоги, групповых практик и медитаций. Можно присоединиться и помедитировать. Также мы сможем организовать дополнительные экскурсии.
Свободный день
Сегодня свободный день. Можно отправиться на дополнительную экскурсию, пройтись по магазинам или отдохнуть у моря.
Завершение тура
Если у вас останется время до вылета, вы можете провести его по своему усмотрению: понежиться на пляже, прогуляться или заняться йогой. Затем — самостоятельный отъезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Бутилированная вода в машине
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Русскоговорящий гид и сопровождение
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Дели и обратно из Мумбая или Гоа
- Внутренние перелёты - от $200
- Обеды и ужины - от $15 в день
- Виза - $40
- 4 дня в Гоа (по желанию) - $100
- 1-местное проживание