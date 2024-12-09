Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа

Увидеть главные дворцы и храмы, проплыть по Гангу на лодке и посмотреть шоу о Тадж-Махале
Мы покажем вам как самые посещаемые, так и закрытые от других путешественников места Индии.

Вместе с нашим другом-проводником вы познакомитесь с уникальными памятниками архитектуры Дели, Агры и Джайпура, Мумбая и Варанаси.

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для себя непохожую на привычную нам культуру, узнаете о прошлом городов и их достопримечательностей.

Прикоснётесь к духовной составляющей страны, о которой известно всему миру, и посмотрите на древние ритуалы.

А желающие смогут продлить поездку и остаться ещё на 4 дня, чтобы отдохнуть у моря на солнечных пляжах Гоа.

Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Нужна виза. Возможно оформление электронной визы.

Проживание. В отелях 3*, 4*, 5*. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату. Отели могут быть заменены на аналогичные.

  • В Дели — ITC Welcomhotel 5*;
  • в Джайпуре — The Fern Residency Jaipur;
  • в Агре — Royal Regent Agra;
  • в Варанаси — Comfort Inn Benaras;
  • в Мумбае — Hotel Residency Mumbai.

*Фото отелей взяты сайта booking.com и представлены для примера в 1-ом дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, бутилированная вода в машине. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Транспорт комфортабельный, может меняться в зависимости от наполнения группы. Если в группе 6 человек, например, то авто поменьше, если 12, то микроавтобус побольше.

Уровень сложности. Средний: активности в рамках одной локации, изменение нескольких локаций в течение маршрута, периодические выходы на природу.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых, знакомство за ужином

Встречаемся в аэропорту и едем в отель. После размещения у вас будет свободное время на отдых, а затем на прогулке по городу вместе с опытным проводником вы начнёте знакомиться с индийской культурой.

Вечером отправимся в ресторан. Пообщаемся, обсудим предстоящее путешествие, и вы получите памятные подарки.

Встреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужиномВстреча, отдых, знакомство за ужином
2 день

Достопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в Джайпур

В этот день продолжим знакомство со столицей Индии. Прогуляемся по шумному и растущему мегаполису, посмотрим на храмы, прачечные и дома, сохранившиеся с тех времён, когда о красоте Дели слагали легенды. Полюбуемся архитектурой белоснежной сикхской гурдвары (храма) Бангла Сахиб. Здесь у вас будет возможность попробовать лепёшки прямо из печи, которые готовят для прихожан.

Затем отправимся в более спокойный Джайпур, заехав по пути в храм всех религий в виде огромного лотоса.

Достопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в ДжайпурДостопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в ДжайпурДостопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в ДжайпурДостопримечательности Дели, храм Лотоса, переезд в Джайпур
3 день

Розовый город Джайпур

Сегодня погрузимся в атмосферу Розового города и исследуем его архитектуру. Вдыхая запах благовоний, посмотрим на дворцы и крепости, полюбуемся резными стенами, вы узнаете историю сооружений.

Прокатимся на джипах до форта Амбер — дворцового комплекса, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, от которых открывается потрясающий вид на долину, а играющие рядом музыканты словно перенесут нас на столетия назад.

Розовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город ДжайпурРозовый город Джайпур
4 день

Храм Обезьян, переезд в Агру, Тадж-Махал

После завтрака отправимся в Агру. По пути посетим храм Галта, на чьей территории обитает множество обезьян.

По прибытии в город вы увидите то, ради чего многие приезжают в Индию — Тадж-Махал, включённый в число семи новых чудес света и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся архитектурой символа настоящей любви и посмотрим шоу об этой архитектурной жемчужине, которое передаст атмосферу эпохи романтики и величия.

Храм Обезьян, переезд в Агру, Тадж-МахалХрам Обезьян, переезд в Агру, Тадж-МахалХрам Обезьян, переезд в Агру, Тадж-МахалХрам Обезьян, переезд в Агру, Тадж-Махал
5 день

Древний Варанаси

В этот день вас ждёт священный город Варанаси, духовная столица. В легендах упоминается, что ему уже более 5 тысячелетий, а индуистские хроники гласят, что сотворение Мира началось с Варанаси, и всё, что происходит у берегов Ганги, «старо как мир». Мы погуляем по набережной и посмотрим на почитаемые паломниками гхаты — ступени у реки, на которых совершаются религиозные обряды.

Древний ВаранасиДревний ВаранасиДревний ВаранасиДревний Варанаси
6 день

Встреча рассвета на Ганге, Сарнатх, перелёт в Мумбай

Встанем ещё до рассвета, сядем в лодку и пойдём на середину Ганги. В это время воды реки, освещаемые просыпающимся солнцем, кажутся золотыми, город постепенно отходит ото сна, и первые паломники совершают религиозный ритуал.

После отправимся в Сарнатх — священное место с буддистской ступой, где Будда около 2500 лет назад произнёс свою первую речь перед последователями. Он говорил, что ступы помогают очистить разум и достичь просветления — проверим это на себе.

Вечером — перелёт в Мумбай.

Встреча рассвета на Ганге, Сарнатх, перелёт в МумбайВстреча рассвета на Ганге, Сарнатх, перелёт в МумбайВстреча рассвета на Ганге, Сарнатх, перелёт в МумбайВстреча рассвета на Ганге, Сарнатх, перелёт в Мумбай
7 день

Контрасты Мумбая, завершение тура/перелёт в Гоа

Позавтракав, отправимся изучать Мумбай, в прошлом Бомбей. Увидим здание Университета и библиотеки, вокзал Виктория, который находится под охраной ЮНЕСКО, собор Святого Томаса и фонтан Флора.

Вы сможете оценить, насколько контрастными могут быть соседствующие районы, да и вообще все сферы жизни. Здесь роскошь сосуществует с полной нищетой, древность с современностью, светские люди с религиозными фанатиками.

Затем — трансфер в аэропорт. Часть группы улетит домой, а те, кто решат продлить путешествие, совершат перелёт в Гоа и заселятся в отель в рыбацкой деревушке Арамболь.

Контрасты Мумбая, завершение тура/перелёт в ГоаКонтрасты Мумбая, завершение тура/перелёт в ГоаКонтрасты Мумбая, завершение тура/перелёт в ГоаКонтрасты Мумбая, завершение тура/перелёт в Гоа
8 день

Отдых в Арамболе

Время отдыхать! Сегодня — только наслаждение ласковым солнцем и тёплым морем! Вы сможете выбрать занятие по душе: расслабиться на пляже, прогуляться по деревне, заглянуть на местные рынки и в уютные кафе.

Гоа — столица мирового отдыха и неспешного течения жизни. А Арамболь считается центром йоги, групповых практик и медитаций. Можно присоединиться и помедитировать. Также мы сможем организовать дополнительные экскурсии.

Отдых в АрамболеОтдых в АрамболеОтдых в АрамболеОтдых в Арамболе
9 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Можно отправиться на дополнительную экскурсию, пройтись по магазинам или отдохнуть у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Завершение тура

Если у вас останется время до вылета, вы можете провести его по своему усмотрению: понежиться на пляже, прогуляться или заняться йогой. Затем — самостоятельный отъезд в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Бутилированная вода в машине
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Русскоговорящий гид и сопровождение
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели и обратно из Мумбая или Гоа
  • Внутренние перелёты - от $200
  • Обеды и ужины - от $15 в день
  • Виза - $40
  • 4 дня в Гоа (по желанию) - $100
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, 8:00
Завершение: Мумбай, вторая половина дня или Гоа, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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