Нужна виза. Возможно оформление электронной визы.

Проживание. В отелях 3*, 4*, 5*. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату. Отели могут быть заменены на аналогичные.

В Дели — ITC Welcomhotel 5*;

в Джайпуре — The Fern Residency Jaipur;

в Агре — Royal Regent Agra;

в Варанаси — Comfort Inn Benaras;

в Мумбае — Hotel Residency Mumbai.

*Фото отелей взяты сайта booking.com и представлены для примера в 1-ом дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, бутилированная вода в машине. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Транспорт комфортабельный, может меняться в зависимости от наполнения группы. Если в группе 6 человек, например, то авто поменьше, если 12, то микроавтобус побольше.

Уровень сложности. Средний: активности в рамках одной локации, изменение нескольких локаций в течение маршрута, периодические выходы на природу.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.