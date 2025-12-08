Первый день начинается с обзорной экскурсии по главным достопримечательностям Дели. Вы увидите как современные архитектурные ансамбли, так и древние культовые сооружения, представляющие разные религии и эпохи. Вечерний переезд в Агру позволит вам наблюдать за меняющимися пейзажами индийской провинции. Второй день посвящен знакомству с жемчужиной Агры — всемирно известным мавзолеем Тадж-Махал, а также могучим фортом, хранящим память об империи Великих Моголов. Затем вас ждет переезд в Джайпур, во время которого вы сможете увидеть жизнь сельской Индии. Третий день познакомит вас с наследием Раджастхана — от величественного форта Амбер до изящного Дворца Ветров. Важная информация:

Одиночные туристы присоединяются к группе • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 30$ • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты — заменяются на парк Лоди и храм сикхов.