Это путешествие по знаменитому Золотому треугольнику откроет вам три разных лика Индии.
Ваш маршрут начнется в Дели, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами, а колониальные здания напоминают о богатом историческом
Описание тура
Первый день начинается с обзорной экскурсии по главным достопримечательностям Дели. Вы увидите как современные архитектурные ансамбли, так и древние культовые сооружения, представляющие разные религии и эпохи. Вечерний переезд в Агру позволит вам наблюдать за меняющимися пейзажами индийской провинции. Второй день посвящен знакомству с жемчужиной Агры — всемирно известным мавзолеем Тадж-Махал, а также могучим фортом, хранящим память об империи Великих Моголов. Затем вас ждет переезд в Джайпур, во время которого вы сможете увидеть жизнь сельской Индии. Третий день познакомит вас с наследием Раджастхана — от величественного форта Амбер до изящного Дворца Ветров. Важная информация:
Одиночные туристы присоединяются к группе • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 30$ • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты — заменяются на парк Лоди и храм сикхов.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1 - Дели
- Утренний перелёт в Дели (≈2,5 часа)
- Ворота Индии
- Президентская площадь
- Храм Лотоса
- Мечеть Джама Масджид
- Радж Гхат
- Храм Акшардхам
- Сикхский храм Бангла Сахиб
- Вечерний переезд в Агру (≈4 часа)
- Заселение и ночевка в отеле Агры
- День 2 - Агра
- Завтрак
- Тадж-Махал
- Агра Форт
- Шопинг (по желанию)
- Переезд в Джайпур (≈4,5 часа)
- Заселение и ночевка в отеле Джайпура
- День 2 - Джайпур
- Форт Амбер
- Джал Махал
- Сити Палас
- Гайтор (усыпальница махараджей)
- Галта Джи (храм обезьян)
- Дворец Ветров
- Переезд в Дели (≈4,5 часа)
- Вечерний вылет в Гоа
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Встреча в аэропорту Дели
- Завтраки
- Проживание в отелях Агры и Джайпура
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты (~55$/чел)
- Авиабилеты в/из Дели
- Обеды и ужины
- Трансфер в аэропорт Гоа (~40$/машина)
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тур входит в следующие категории Дели
