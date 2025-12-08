Мои заказы

Золотой треугольник: Дели, Агра, Джайпур

Это путешествие по знаменитому Золотому треугольнику откроет вам три разных лика Индии.

Ваш маршрут начнется в Дели, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами, а колониальные здания напоминают о богатом историческом
прошлом столицы.

Далее путь лежит в Агру — город вечной любви, где вас ждет встреча с главным символом страны, величественным Тадж-Махал.

Завершится путешествие в Джайпуре, розовом городе Раджастхана, чьи дворцы и крепости перенесут вас в эпоху махараджей.

Описание тура

Первый день начинается с обзорной экскурсии по главным достопримечательностям Дели. Вы увидите как современные архитектурные ансамбли, так и древние культовые сооружения, представляющие разные религии и эпохи. Вечерний переезд в Агру позволит вам наблюдать за меняющимися пейзажами индийской провинции. Второй день посвящен знакомству с жемчужиной Агры — всемирно известным мавзолеем Тадж-Махал, а также могучим фортом, хранящим память об империи Великих Моголов. Затем вас ждет переезд в Джайпур, во время которого вы сможете увидеть жизнь сельской Индии. Третий день познакомит вас с наследием Раджастхана — от величественного форта Амбер до изящного Дворца Ветров. Важная информация:
Одиночные туристы присоединяются к группе • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 30$ • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты — заменяются на парк Лоди и храм сикхов.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • День 1 - Дели
  • Утренний перелёт в Дели (≈2,5 часа)
  • Ворота Индии
  • Президентская площадь
  • Храм Лотоса
  • Мечеть Джама Масджид
  • Радж Гхат
  • Храм Акшардхам
  • Сикхский храм Бангла Сахиб
  • Вечерний переезд в Агру (≈4 часа)
  • Заселение и ночевка в отеле Агры
  • День 2 - Агра
  • Завтрак
  • Тадж-Махал
  • Агра Форт
  • Шопинг (по желанию)
  • Переезд в Джайпур (≈4,5 часа)
  • Заселение и ночевка в отеле Джайпура
  • День 2 - Джайпур
  • Форт Амбер
  • Джал Махал
  • Сити Палас
  • Гайтор (усыпальница махараджей)
  • Галта Джи (храм обезьян)
  • Дворец Ветров
  • Переезд в Дели (≈4,5 часа)
  • Вечерний вылет в Гоа
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Транспорт с кондиционером
  • Встреча в аэропорту Дели
  • Завтраки
  • Проживание в отелях Агры и Джайпура
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты (~55$/чел)
  • Авиабилеты в/из Дели
  • Обеды и ужины
  • Трансфер в аэропорт Гоа (~40$/машина)
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Одиночные туристы присоединяются к группе
  • Размещение в отеле двухместное
  • За одноместное - доплата 30$
  • По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты - заменяются на парк Лоди и храм сикхов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

