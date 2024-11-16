Встретим вас в аэропорту или другом месте города по договорённости и отправимся на экскурсию по Дели. Прогуляемся по району Чандни Чоук и заглянем на местный рынок. Посетим сады Лоди — огромный парк с зелёными газонами, пальмами и манговыми деревьями, на территории которого расположено множество исторических построек.

Побываем в мавзолее Хумаюна — усыпальнице могольского падишаха. Вы узнаете, как постройка связана с Тамерланом и Бухарой. Осмотрим индуистские храмы, посвящённые Вишне и Будде.