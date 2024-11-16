Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Тадж-Махал по пятницам закрыт.
Проживание. Не входит в стоимость (поможем забронировать отель по запросу).
Питание. В стоимость включена минеральная вода во время экскурсий. Питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером: Maruti Ciaz, Maruti Dezire, Toyota Etios.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту или другом месте города по договорённости и отправимся на экскурсию по Дели. Прогуляемся по району Чандни Чоук и заглянем на местный рынок. Посетим сады Лоди — огромный парк с зелёными газонами, пальмами и манговыми деревьями, на территории которого расположено множество исторических построек.
Побываем в мавзолее Хумаюна — усыпальнице могольского падишаха. Вы узнаете, как постройка связана с Тамерланом и Бухарой. Осмотрим индуистские храмы, посвящённые Вишне и Будде.
Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»
После завтрака посетим храм Лаакшми-Нарааян, также известный как Бирла-Мандир, и исторический археологический памятник Аграсен Ки Баоли — ступенчатый колодец длиной 60 метров.
После переедем в Агру (210 км, 4 часа в пути). По прибытии осмотрим гробницу Итимад-Уд-Даула, которую местные жители за внешнее сходство с Тадж-Махалом называют «Маленький Тадж».
Тадж-Махал, переезд в Джайпур
В первой половине дня погуляем по Агре и посетим её жемчужину — Тадж-Махал — образец романтической любви императора Шах-Джахана и его красавицы-жены Мумтаз-Махал. Вы услышите эту трогательную историю и полюбуетесь шедевром архитектуры, расположенном на берегу реки Ямуна.
После переедем в Джайпур (240 км, 5 часов в пути), где вы разместитесь в отеле и отдохнёте. А по дороге остановимся в заброшенном городе Фатехпур-Сикри, построенном императором Акбаром в конце 16 века и оставленном из-за нехватки воды.
Форт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городу
Утром посетим форт Джайгарх — старинную крепость, расположенную примерно в 15 километрах от Джайпура, построенную в начале 18 века для защиты знаменитого форта Амбер от вторжения врагов. Главной местной достопримечательностью является огромная пушка, бывшая в своё время самым большим в мире оружием на колесах. Несмотря на военное предназначение, здесь есть живописные сады и апартаменты для королевских особ, помещения для храмов и зал для собрания военачальников, оружейная палата и музей. Вы узнаете интересную историю сооружения, а также легенды, с ним связанные.
Потом увидим Хава-Махал и Джал-Махал (внешний осмотр) и побываем в Центральном музее, красивое здание которого располагается на территории сада. В его коридорах вы увидите фрески, отражающие различные цивилизации. Экспозиция познакомит вас с разнообразными изделиями из дерева, каменными и металлическими скульптурами, коврами и натуральными камнями, предметами из слоновой кости и произведениями искусства.
Вечером вас ждёт 1,5-часовая экскурсия по городу, украшенному ночной подсветкой.
Форт Амбер, возвращение в Дели
Сегодня утром побываем в форте Амбер, который смело может похвастаться своим культурным и художественным величием. Полюбуемся архитектурой сооружения, и я расскажу вам, какую роль оно сыграло в истории страны.
Далее — выезд в Дели, по приезде — трансфер в отель или аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до гостиницы
- Все трансферы на машине с кондиционером по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Минеральная вода во время экскурсии
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Дели и обратно
- Проживание - от $65
- Питание - около $20 на человека
- Входные билеты к достопримечательностям - около $85 за человека
- Подъём в форт Амбер на слоне - $35
- Личные расходы
- Проведение тура возможно в другие, удобные вам даты