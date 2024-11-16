Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам

Увидеть главное в трёх городах, побывать в редких локациях и послушать увлекательные истории
Самые красивые дворцы и храмы только для вас! Приглашаем в путешествие по знаменитым городам Индии. Вы погуляете по живописным паркам и полюбуетесь великолепной архитектурой. Мы заглянем на оживлённый рынок в
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Дели и увидим розовый Джайпур в ночной подсветке. Посетим Тадж-Махал и его «прототип», и я расскажу вам истории этих сооружений. В Центральном музее осмотрим изделия из дерева, скульптуры, ковры и другие произведения искусства. Посетим форт Амбер, который смело может похвастаться своим художественным совершенством.

Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Тадж-Махал по пятницам закрыт.

Проживание. Не входит в стоимость (поможем забронировать отель по запросу).

Питание. В стоимость включена минеральная вода во время экскурсий. Питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером: Maruti Ciaz, Maruti Dezire, Toyota Etios.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Дели

Встретим вас в аэропорту или другом месте города по договорённости и отправимся на экскурсию по Дели. Прогуляемся по району Чандни Чоук и заглянем на местный рынок. Посетим сады Лоди — огромный парк с зелёными газонами, пальмами и манговыми деревьями, на территории которого расположено множество исторических построек.

Побываем в мавзолее Хумаюна — усыпальнице могольского падишаха. Вы узнаете, как постройка связана с Тамерланом и Бухарой. Осмотрим индуистские храмы, посвящённые Вишне и Будде.

Встреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по Дели
2 день

Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»

После завтрака посетим храм Лаакшми-Нарааян, также известный как Бирла-Мандир, и исторический археологический памятник Аграсен Ки Баоли — ступенчатый колодец длиной 60 метров.

После переедем в Агру (210 км, 4 часа в пути). По прибытии осмотрим гробницу Итимад-Уд-Даула, которую местные жители за внешнее сходство с Тадж-Махалом называют «Маленький Тадж».

Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»Храм Лаакшми-Нарааян, исторический колодец, переезд в Агру, «Маленький Тадж»
3 день

Тадж-Махал, переезд в Джайпур

В первой половине дня погуляем по Агре и посетим её жемчужину — Тадж-Махал — образец романтической любви императора Шах-Джахана и его красавицы-жены Мумтаз-Махал. Вы услышите эту трогательную историю и полюбуетесь шедевром архитектуры, расположенном на берегу реки Ямуна.

После переедем в Джайпур (240 км, 5 часов в пути), где вы разместитесь в отеле и отдохнёте. А по дороге остановимся в заброшенном городе Фатехпур-Сикри, построенном императором Акбаром в конце 16 века и оставленном из-за нехватки воды.

Тадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в Джайпур
4 день

Форт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городу

Утром посетим форт Джайгарх — старинную крепость, расположенную примерно в 15 километрах от Джайпура, построенную в начале 18 века для защиты знаменитого форта Амбер от вторжения врагов. Главной местной достопримечательностью является огромная пушка, бывшая в своё время самым большим в мире оружием на колесах. Несмотря на военное предназначение, здесь есть живописные сады и апартаменты для королевских особ, помещения для храмов и зал для собрания военачальников, оружейная палата и музей. Вы узнаете интересную историю сооружения, а также легенды, с ним связанные.

Потом увидим Хава-Махал и Джал-Махал (внешний осмотр) и побываем в Центральном музее, красивое здание которого располагается на территории сада. В его коридорах вы увидите фрески, отражающие различные цивилизации. Экспозиция познакомит вас с разнообразными изделиями из дерева, каменными и металлическими скульптурами, коврами и натуральными камнями, предметами из слоновой кости и произведениями искусства.

Вечером вас ждёт 1,5-часовая экскурсия по городу, украшенному ночной подсветкой.

Форт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городуФорт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городуФорт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городуФорт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городуФорт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городуФорт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городуФорт Джайгарх, Центральный музей, экскурсия по вечернему городу
5 день

Форт Амбер, возвращение в Дели

Сегодня утром побываем в форте Амбер, который смело может похвастаться своим культурным и художественным величием. Полюбуемся архитектурой сооружения, и я расскажу вам, какую роль оно сыграло в истории страны.

Далее — выезд в Дели, по приезде — трансфер в отель или аэропорт.

Форт Амбер, возвращение в ДелиФорт Амбер, возвращение в ДелиФорт Амбер, возвращение в ДелиФорт Амбер, возвращение в Дели

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до гостиницы
  • Все трансферы на машине с кондиционером по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Минеральная вода во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Дели и обратно
  • Проживание - от $65
  • Питание - около $20 на человека
  • Входные билеты к достопримечательностям - около $85 за человека
  • Подъём в форт Амбер на слоне - $35
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно в другие, удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, утро
Завершение: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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