Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Ещё в планах увидите парящий над водой дворец Джал-Махал, сфотографировать Тадж-Махал в первых лучах солнца, прокатиться в конной повозке и закупиться сувенирами на местных аутентичных рынках.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$999
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Isabel Palace» в Кхаджурахо.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Bundela Resort» в Кхаджурахо.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Ramada» в Кхаджурахо.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте.
Ужин — самостоятельно в любом ресторане города, а затем вернёмся в отель.
Старый и Новый Дели
После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.
Дальше переместимся в современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лакси Наряна, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.
Вечером пройдёмся по местным рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.
Переезд в Джайпур
Позавтракаем, разместимся в автомобиле и поедем в Джайпур. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Комплекс Фатехпур-Сикри
Отправляемся в путь до Агры, а по дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции. К вечеру прибудем в город, некогда бывший столицей империи Моголов.
Рассвет в Тадж-Махале, Красный форт и гробница Итмад-уд-Даулах
Зарождение дня встретим в Тадж-Махале и полюбуемся дворцом в первых рассветных лучах. Затем вернёмся в отель, позавтракаем и поедем в Красный Форт.
После обеда в ресторане «Mugali» поедем в гробницу Итмад-уд-Даулах, которую местные прозвали «Маленьким Таджем».
Заглянем в мраморную галерею — флагманский магазин, где можно купить камни, одежду и необычные деревянные изделия.
Форт города Орчха
Позавтракаем и отправимся на ж. -д. вокзал в 08:00. Сядем на поезд и прибудем в Джханси в 10:48. Оттуда продолжим путешествие и поедем в город Орчха. Дорога займёт около 12 км.
Прогуляемся по местному фортовому комплексу, пообедаем и поедем в Кхаджурахо. Заселимся в отель и отдохнём.
Храм Кхаджурахо
Утром поедем в храм Кхаджурахо — это одно из 7 чудес света Индии! Здесь вы увидите знаменитые эротические скульптуры и резьбу, характерные для индо-арийского стиля. А ещё рассмотрим индуистские храмы Чауатха Йогини, Ханумана и Матангишвара.
В феврале и марте вы сможете насладиться фестивалем танца Кхаджурахо.
Отъезд
В 12:20 — поедем в аэропорт и в 14:50 вылетим в Дели. Затем вы сможете улететь в свой город.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1119 $, в отеле 5 звёзд - 1369 $
- Проживание
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
- Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
- Билеты до Дели обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий