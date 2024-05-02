Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Авторский тур в Дели

Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах

Предлагаем необычный маршрут по Индии: увидим и главные достопримечательности Дели, Джайпура и Агры, и необычную локацию — одно из местных чудес света! Вы побываете в храме Кхаджурахо и рассмотрите изящную эротическую резьбу на фасадах святынь, а в феврале-марте застанете танцевальный фестиваль.

Ещё в планах увидите парящий над водой дворец Джал-Махал, сфотографировать Тадж-Махал в первых лучах солнца, прокатиться в конной повозке и закупиться сувенирами на местных аутентичных рынках.
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$999
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Isabel Palace» в Кхаджурахо.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Bundela Resort» в Кхаджурахо.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Ramada» в Кхаджурахо.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте.

Ужин — самостоятельно в любом ресторане города, а затем вернёмся в отель.

Прогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынкахПрогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынкахПрогулка по Дели, световое шоу и шопинг на рынках
2 день

Старый и Новый Дели

После завтрака отправимся на прогулку по Дели. Начнём со старого города и посетим величественный Красный Форт 17 века, соборную мечеть Джама Масджид и шумный рынок в Чанди Чоук.

Дальше переместимся в современную часть столицы — Нью-Дели. Здесь полюбуемся Воротами Индии и храмом Лакси Наряна, увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет и храм Акшардхам, а ещё побываем в Национальной художественной галерее.

Вечером пройдёмся по местным рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.

Старый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый ДелиСтарый и Новый Дели
3 день

Переезд в Джайпур

Позавтракаем, разместимся в автомобиле и поедем в Джайпур. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.

4 день

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец

После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.

Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
5 день

Комплекс Фатехпур-Сикри

Отправляемся в путь до Агры, а по дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции. К вечеру прибудем в город, некогда бывший столицей империи Моголов.

Комплекс Фатехпур-СикриКомплекс Фатехпур-СикриКомплекс Фатехпур-Сикри
6 день

Рассвет в Тадж-Махале, Красный форт и гробница Итмад-уд-Даулах

Зарождение дня встретим в Тадж-Махале и полюбуемся дворцом в первых рассветных лучах. Затем вернёмся в отель, позавтракаем и поедем в Красный Форт.

После обеда в ресторане «Mugali» поедем в гробницу Итмад-уд-Даулах, которую местные прозвали «Маленьким Таджем».

Заглянем в мраморную галерею — флагманский магазин, где можно купить камни, одежду и необычные деревянные изделия.

Рассвет в Тадж-Махале, Красный форт и гробница Итмад-уд-ДаулахРассвет в Тадж-Махале, Красный форт и гробница Итмад-уд-ДаулахРассвет в Тадж-Махале, Красный форт и гробница Итмад-уд-ДаулахРассвет в Тадж-Махале, Красный форт и гробница Итмад-уд-Даулах
7 день

Форт города Орчха

Позавтракаем и отправимся на ж. -д. вокзал в 08:00. Сядем на поезд и прибудем в Джханси в 10:48. Оттуда продолжим путешествие и поедем в город Орчха. Дорога займёт около 12 км.

Прогуляемся по местному фортовому комплексу, пообедаем и поедем в Кхаджурахо. Заселимся в отель и отдохнём.

Форт города ОрчхаФорт города ОрчхаФорт города Орчха
8 день

Храм Кхаджурахо

Утром поедем в храм Кхаджурахо — это одно из 7 чудес света Индии! Здесь вы увидите знаменитые эротические скульптуры и резьбу, характерные для индо-арийского стиля. А ещё рассмотрим индуистские храмы Чауатха Йогини, Ханумана и Матангишвара.

В феврале и марте вы сможете насладиться фестивалем танца Кхаджурахо.

Храм КхаджурахоХрам КхаджурахоХрам КхаджурахоХрам КхаджурахоХрам Кхаджурахо
9 день

Отъезд

В 12:20 — поедем в аэропорт и в 14:50 вылетим в Дели. Затем вы сможете улететь в свой город.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1119 $, в отеле 5 звёзд - 1369 $
  • Проживание
  • Завтраки в формате «шведский стол»
  • Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
  • Все экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
  • Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
  • Бутилированная вода
  • Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТадж-МахалПопулярные местаВесенниеСвятые местаЖивотныеСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыСлоныТолько для взрослых

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