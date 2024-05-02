Предлагаем необычный маршрут по Индии: увидим и главные достопримечательности Дели, Джайпура и Агры, и необычную локацию — одно из местных чудес света! Вы побываете в храме Кхаджурахо и рассмотрите изящную эротическую резьбу на фасадах святынь, а в феврале-марте застанете танцевальный фестиваль. Ещё в планах увидите парящий над водой дворец Джал-Махал, сфотографировать Тадж-Махал в первых лучах солнца, прокатиться в конной повозке и закупиться сувенирами на местных аутентичных рынках.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.